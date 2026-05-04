Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp nhà nước Sri Lanka 04/05/2026 08:23

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Sri Lanka từ ngày 7 đến 8-5.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Sri Lanka từ ngày 7 đến 8-5.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, tháng 5-2025. Ảnh: TTXVN

Sri Lanka, tên đầy đủ là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka, là quốc đảo nằm ở Ấn Độ Dương, có thủ đô Colombo. Quốc gia này có diện tích hơn 65.000 km², dân số gần 30 triệu người, với nền kinh tế quy mô khoảng 100 tỉ USD.

Việt Nam và Sri Lanka thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 21-7-1970, duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Hai nước đã thiết lập các cơ chế hợp tác như Ủy ban hỗn hợp về kinh tế, khoa học và kỹ thuật; tham khảo chính trị và tiểu ban thương mại hỗn hợp.

Hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước ghi nhận tăng trưởng tích cực. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 260 triệu USD, tăng 20% so với năm trước. Tính đến tháng 3-2026, kim ngạch đạt khoảng 50 triệu USD.

Sri Lanka hiện có 34 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 43 triệu USD, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo.

Hai bên cũng duy trì hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, giáo dục, nông nghiệp, văn hóa và tôn giáo. Quan hệ Phật giáo giữa hai nước có nhiều điểm tương đồng, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka hiện có khoảng 200 người, chủ yếu là lao động, tu học sinh và phụ nữ kết hôn với người bản địa.

Tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, Việt Nam và Sri Lanka tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trong nhiều cơ chế hợp tác đa phương.

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong thời gian tới.