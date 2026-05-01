Thủ tướng Nhật Bản đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam 01/05/2026 20:44

(PLO)- Chuyến thăm cấp cao tới Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản nhằm củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi chiến lược, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu.

Chiều tối 1-5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến 3-5, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Ra sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cùng các cán bộ của Bộ Ngoại giao và Văn phòng Chính phủ.

Tháp tùng Thủ tướng Takaichi Sanae trong chuyến thăm lần này có sự hiện diện của nhiều quan chức cấp cao Nhật Bản.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại sân bay Quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Takaichi Sanae sinh năm 1961 tại tỉnh Nara, tốt nghiệp cử nhân ngành kinh doanh tại Đại học Kobe, Nhật Bản.

Năm 1993, bà đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp chính trị khi lần đầu trúng cử Hạ nghị sĩ. Từ tháng 9-2006 đến tháng 8-2007, bà là Bộ trưởng phụ trách vấn đề Okinawa và lãnh thổ phương bắc, đổi mới sáng tạo, ứng phó tỉ lệ sinh giảm, an ninh lương thực, đồng thời kiêm nhiệm Bộ trưởng phụ trách chính sách khoa học, công nghệ.

Trong giai đoạn từ tháng 12-2012 đến tháng 9-2014, bà giữ chức Trưởng Ban nghiên cứu chính sách Đảng Dân chủ Tự do. Từ tháng 9-2014 đến tháng 8-2017, bà đảm trách cương vị Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông.

Giai đoạn từ tháng 8-2016 đến tháng 8-2017, bà kiêm nhiệm thêm chức vụ Bộ trưởng phụ trách chế độ mã định danh.

Từ tháng 9-2019 đến tháng 9-2020, bà tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông kiêm nhiệm Bộ trưởng phụ trách chế độ mã định danh.

Từ tháng 8-2022 đến tháng 10-2024, bà là Bộ trưởng phụ trách An ninh kinh tế kiêm nhiệm Bộ trưởng phụ trách chính sách khoa học, công nghệ, vũ trụ, sở hữu trí tuệ.

Từ ngày 4-10-2025 đến nay, bà giữ cương vị Chủ tịch thứ 29 của Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản.

Ngày 21-10-2025, bà chính thức trở thành Thủ tướng thứ 104 của Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Đánh giá về sự kiện này, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhận định chuyến thăm mang ý nghĩa hết sức quan trọng. Hoạt động ngoại giao này thể hiện sinh động sự coi trọng cao độ của Nhật Bản đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản, đặc biệt khi cả hai nước đang cùng bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực mà Thủ tướng Takaichi Sanae đi thăm sau khi được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản vào tháng 2 vừa qua, Đại sứ Phạm Quang Hiệu cho rằng đây là dịp để hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi chiến lược ở cấp cao, đồng thời tạo thêm động lực mới cho hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Chuyến thăm dự kiến tập trung vào những lĩnh vực phù hợp với ưu tiên và phát triển thế mạnh bổ sung cho nhau của cả hai quốc gia trên những lĩnh vực thiết yếu hiện nay.

Các ưu tiên hàng đầu bao gồm kinh tế, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo đảm chuỗi an ninh năng lượng, lương thực, hợp tác sản xuất bán dẫn, AI, chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, du lịch, hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa và nhân dân.

Hai bên cũng sẽ phối hợp chặt chẽ hơn trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Tương tự các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước trước đây, chuyến thăm lần này sẽ làm sâu sắc và xác định những trụ cột mới, quan trọng trong quan hệ, góp phần tạo ra không gian hợp tác mới, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

Cùng với hợp tác khoa học và công nghệ, các nội dung về hợp tác năng lượng, nông nghiệp thông minh và công nghệ cao, cơ sở hạ tầng, tăng cường chuỗi cung ứng và nâng cao sức chống chịu cũng là những vấn đề được hai bên dành sự quan tâm đặc biệt.

Theo Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki, đây là lần thứ hai Thủ tướng Takaichi đến thăm Việt Nam. Lần trước đó là vào năm 2020, khi bà còn giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản.

Đại sứ Ito Naoki khẳng định Nhật Bản luôn mong muốn tăng cường quan hệ với các nhà lãnh đạo Việt Nam, bao gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Sự kiện ngoại giao lần này là cơ hội thiết thực để khẳng định việc tăng cường phối hợp trong quan hệ song phương dựa trên khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện (CSP), cũng như trong việc ứng phó với các vấn đề chung của khu vực và cộng đồng quốc tế. Dự kiến, nhiều cuộc hội đàm cấp cao sẽ được thực hiện để hai bên trao đổi sâu rộng về các chủ đề năng lượng, bảo đảm an ninh kinh tế, đất hiếm, cùng các hoạt động giao lưu nhân dân và hợp tác học thuật giữa hai nước.