Thủ tướng Lê Minh Hưng: Thực hiện hiệu quả chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí 29/04/2026 14:39

(PLO)- Trong số các chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng với Bộ Tài chính có việc “theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý các dự án tồn đọng kéo dài”.

Sáng 29-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các tháng đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, các đề xuất, kiến nghị.

Sau khi ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực và những kết quả quan trọng đạt được của Bộ Tài chính, nhất là sau khi sắp xếp lại tổ chức, bộ máy với khối lượng công việc rất lớn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã kết luận nhiều nội dung quan trọng.

Kiên định mục tiêu tăng trưởng “2 con số”

Theo Thủ tướng, để đạt được mục tiêu này thì cần chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, kiến tạo môi trường để thúc đẩy các hoạt động sản xuất, đầu tư kinh doanh; năng lực dự báo, tư duy phản ứng chính sách phù hợp tình hình mới.

“Tinh thần chỉ đạo từ Trung ương, Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước xuống lãnh đạo các bộ ngành là phải chuyển đổi tư duy tiếp cận, xử lý công việc; trước những yêu cầu mới, vấn đề mới, lãnh đạo các đơn vị trong ngành phải nhìn nhận, tiếp cận đầy đủ và đổi mới tư duy trong tham mưu, hoạch định và điều hành chính sách vĩ mô, trong đó có chính sách tài chính”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Thủ tướng nêu rõ, cần có giải pháp huy động nguồn lực nhà nước và nguồn lực xã hội, nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển kinh tế xã hội. Các giải pháp về tài chính cả ở Trung ương và địa phương cần được thực thi nghiêm minh, có kỷ luật, kỷ cương.

Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, Bộ Tài chính cần nỗ lực, cố gắng quyết tâm cao hơn nữa, hành động quyết liệt, tập trung thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu thay đổi tư duy trong công tác tham mưu, hoạch định và điều hành chính sách vĩ mô. Ảnh: VGP

Ngoài các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, các chương trình của Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính “rà soát bổ sung và giao mục tiêu tăng trưởng kế hoạch tài chính quốc gia, vay trả nợ công, đầu tư công trung hạn trên từng lĩnh vực như đầu tư, tăng trưởng các ngành và chuyển đổi số, đổi mới công nghệ... cho các địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước năm 2026 và giai đoạn 5 năm, hoàn thành trong tháng 4/2026”.

Bộ Tài chính và các cơ quan rà soát, đề xuất sửa đổi các nghị định về chức năng, nhiệm vụ; lưu ý quy định rõ một cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu thương mại tự do… và quản lý doanh nghiệp nhà nước.

Cùng với tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật… Thủ tướng yêu cầu xây dựng để triển khai Đề án xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế (hoàn thành trong quý III/2026) và phối hợp với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương xây dựng Nghị quyết về mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để Hội nghị Trung ương 3 xem xét, quyết định. Trong năm 2026, tổng kết đánh giá các cơ chế, chính sách đặc thù tại một số địa phương để làm cơ sở thể chế hóa, triển khai áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

Trong quý II, hoàn thành lập, điều chỉnh, phê duyệt các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch bảo đảm đồng bộ, thống nhất với yêu cầu tăng trưởng hai con số; hoàn thiện pháp luật để xử lý triệt để tài sản công; rà soát, bổ sung hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật của ngành.

Thực hiện hiệu quả miễn, giảm thuế, phí, lệ phí

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các kịch bản điều hành tăng trưởng, bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương và tính trung lập của chính sách thuế; thực hiện hiệu quả các chính sách về miễn, giảm thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân; triển khai có hiệu quả quy định về nâng ngưỡng doanh thu hộ kinh doanh không phải nộp thuế lên 1 tỉ. Đẩy mạnh tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển.

Trong cuộc làm việc với Bộ Tài chính, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã giao cho ngành tài chính 9 nhiệm vụ. Ảnh: VGP

Bên cạnh việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng yêu cầu có các giải pháp đủ mạnh để phát triển thị trường chứng khoán thực sự trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu triển khai nghiêm, đúng thời hạn các chỉ đạo về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, thời gian thực hiện, chi phí tuân thủ nói chung, cũng như các thủ tục, ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ.

Khẩn trương hoàn thiện Quyết định về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, vốn nhà nước tại doanh nghiệp, phối hợp, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Chủ động xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, báo cáo cấp có thẩm quyền ngay sau khi Nghị quyết của Bộ Chính trị được ban hành.

Cuối cùng, Thủ tướng yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về dự trữ quốc gia; tăng cường khả năng phân tích, dự báo nắm tình hình để chủ động chuẩn bị các nguồn lực dự trữ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; đặc biệt là phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu, xây dựng kho dự trữ chiến lược xăng dầu quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Chỉ rõ một số nhiệm vụ quan trọng khác và cho ý kiến về các đề xuất, kiến nghị, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hướng dẫn về tiêu chí, quy trình, đối với chi đầu tư, chi ngân sách cho dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hoàn thiện cơ chế tài chính, kinh phí cho phát triển công nghệ chiến lược; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý các dự án tồn đọng kéo dài; nâng cao chất lượng thông tin thống kê; chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Chính sách Chiến lược khi đề xuất cải cách tiền lương, phù hợp với nguồn lực…