Thủ tướng Lê Minh Hưng: Ngưỡng chịu thuế dự kiến nâng lên 1 tỉ đồng/năm 21/04/2026 19:01

(PLO)- "Dự kiến ngưỡng đối với hộ kinh doanh là lên mức 1 tỉ đồng một năm, tức là dưới mức đó thì không phải chịu thuế giá trị gia tăng cũng như thuế thu nhập cá nhân", Thủ tướng nói

Chiều 21-4, sau khi dự thảo và báo cáo thẩm tra dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật thuế được trình bày, các ĐBQH về tổ để thảo luận ngay.

Phát biểu tại tổ sau nhiều ý kiến, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã cho biết ngưỡng cụ thể mà Chính phủ đang đề xuất Quốc hội phê chuẩn để cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh và các doanh nghiệp nhỏ và vừa không phải chịu thuế.

Quốc hội đã bổ sung nhiều nội dung cấp bách

Ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến xác đáng, thoả đáng của các đại biểu Quốc hội về dự luật liên quan đến thuế này, Thủ tướng Lê Minh Hưng nói Chính phủ sẽ chỉ đạo cơ quan chủ trì là Bộ Tài chính tiếp thu đầy đủ các ý kiến.

Sau đó, ông nói về sự phối hợp giữa Quốc hội và Chính phủ: “Thông thường, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội chủ yếu tập trung vào công tác kiện toàn nhân sự. Tuy nhiên, tại kỳ họp này, bên cạnh việc rút ngắn thời gian với nhiều đổi mới nhưng vẫn bảo đảm chất lượng công tác nhân sự, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao, Quốc hội còn bổ sung nhiều nội dung cấp bách về kinh tế - xã hội vào chương trình”.

Đặc biệt, ngay trong kỳ họp, những vấn đề lớn, cấp thiết đã được bổ sung, điều chỉnh. “Nếu không có sự phối hợp chặt chẽ ngay từ khi phát sinh các vấn đề cần xử lý, rất khó để các cơ quan của Quốc hội hoàn thành khối lượng công việc lớn, phức tạp như vậy” - Thủ tướng nói.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu thảo luận tại tổ chiều 21-4. Ảnh: QH

Ông dẫn chứng: Việc xử lý các dự án tồn đọng, ách tắc, mặc dù Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 170 và một số nghị quyết liên quan, nhưng qua triển khai thực tiễn, nhiều địa phương vẫn còn vướng mắc. Nếu không có sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội, sẽ rất khó kịp thời bổ sung nội dung tháo gỡ vào dự thảo Nghị quyết.

Quy trình xử lý được Thủ tướng nhắc lại: Ngày 9-4, Thường trực Chính phủ họp rà soát; ngày 10-4, Đảng ủy Chính phủ có tờ trình báo cáo Bộ Chính trị; ngày 13-4, Bộ Chính trị ban hành Kết luận 24; ngay sau đó Chính phủ trình Quốc hội các giải pháp và đề xuất bổ sung nghị quyết tháo gỡ khó khăn.

"Tôi tin là với lần này, các địa phương sẽ yên tâm hơn và dám làm, dám quyết, dám chịu trách nhiệm" - Thủ tướng nói và nhấn mạnh bây giờ trách nhiệm thuộc về lãnh đạo địa phương, phải tổ chức thực hiện ngay để đưa nguồn lực tồn đọng này quay trở lại phục vụ tăng trưởng, thu ngân sách và tạo việc làm.

Luật vừa thông qua, tình hình đã thay đổi

Về dự luật sửa bốn luật thuế, Thủ tướng cho biết các sửa đổi lần này là do tình huống phát sinh ngoài dự kiến. Đó là những biến động thực tiễn, đặc biệt là giá xăng dầu và tình hình khu vực, các đối tượng chịu tác động lớn như doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh cần được hỗ trợ kịp thời.

Thủ tướng liệt kê: Luật Thuế thu nhập cá nhân được Quốc hội thông qua ngày 10-12-2025; Luật Thuế giá trị gia tăng thông qua ngày 11-12-2025 thế nhưng "tình hình thực tiễn phát sinh trong thời gian vừa qua là rất khó khăn", với tác động của giá xăng dầu và diễn biến khu vực ảnh hưởng trực tiếp đến hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ.

Chính vì vậy, theo ông, lãnh đạo Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu phương án, và chủ động xin ý kiến Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội cho phép đề xuất điều chỉnh ngay trong kỳ họp này.

Tổ thảo luận có nhiều ý kiến thỏa đáng, xác đáng được Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao, ghi nhận. Ảnh: QH

Thủ tướng xác nhận hướng điều chỉnh là "chắc chắn phải nâng ngưỡng chịu thuế lên" và cho biết mức cụ thể đang được Bộ Tài chính dự kiến.

"Theo báo cáo của Bộ Tài chính, dự kiến ngưỡng đối với hộ kinh doanh là lên mức 1 tỉ đồng một năm, tức là dưới mức đó thì không phải chịu thuế giá trị gia tăng cũng như thuế thu nhập cá nhân” - Thủ tướng nói.

Song song với đó, Thủ tướng cho biết Chính phủ cũng sẽ điều chỉnh ngưỡng tương ứng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng ở mức tổng doanh thu không quá 1 tỉ đồng mỗi năm. Lý do là vừa tháo gỡ khó khăn, vừa bảo đảm công bằng giữa hai nhóm đối tượng, và quan trọng hơn là "khuyến khích các hộ và cá nhân kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp”.

Thủ tướng khẳng định chính sách phải linh hoạt, đi kèm tiêu chí, nguyên tắc chặt chẽ để tránh thất thu, đồng thời, tiếp tục hiện đại hóa quản lý thuế, ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả.

Trình luật phải kèm nghị định

Một nội dung đáng chú ý khác trong phát biểu của Thủ tướng là cam kết về quy trình xây dựng pháp luật.

Ông thừa nhận hiện nay "có một số luật đã có hiệu lực nhưng chưa ban hành đầy đủ các nghị định”. Để khắc phục, quy chế làm việc mới của Chính phủ sẽ quy định rõ: khi trình dự thảo luật, nghị quyết sang Quốc hội phải kèm đầy đủ dự thảo nghị định, thậm chí dự thảo thông tư nếu có.

Riêng với dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bốn luật thuế đang xem xét, ông cho biết Bộ Tài chính đã chuẩn bị sẵn dự thảo nghị định hướng dẫn. "Khi Quốc hội cho chủ trương thông qua, sẽ trình ngay Chính phủ để ban hành kịp với hiệu lực của luật" - Thủ tướng khẳng định.

Ngoài ra, tiến độ xây dựng văn bản pháp luật của các bộ, ngành sẽ được công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, để các bộ trưởng, trưởng ngành nắm được tình trạng chậm trễ trong lĩnh vực mình phụ trách.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu Quốc hội ủng hộ chủ trương của Chính phủ, "để tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh xuất hiện những thách thức và tác động mới, giúp hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ có nguồn lực duy trì sản xuất kinh doanh và tái đầu tư cho giai đoạn phát triển mới".