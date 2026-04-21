Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Chính phủ đang chỉ đạo thanh tra, kiên quyết xử lý sai phạm về thực phẩm 21/04/2026 15:16

(PLO)- Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết Chính phủ đang chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về an toàn thực phẩm.

Trưa 21-4, sau hai buổi thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã làm rõ thêm nhiều vấn đề được đại biểu quan tâm, trong đó có phương án tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân và công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Khám sức khỏe định kỳ đang được thực hiện theo lộ trình

Về khám sức khỏe định kỳ, Phó Thủ tướng cho biết sau khi Nghị quyết 72 được Bộ Chính trị ban hành, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Trên cơ sở đó, Chính phủ và Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Y tế ban hành hướng dẫn cụ thể về nội dung khám sức khỏe định kỳ cho từng nhóm đối tượng.

Theo đó, trẻ em dưới 6 tuổi được theo dõi phát triển thể chất, tinh thần, dinh dưỡng và tiêm chủng; học sinh được khám lâm sàng toàn diện, sàng lọc yếu tố nguy cơ. Người trưởng thành ngoài khám lâm sàng còn thực hiện một số xét nghiệm cận lâm sàng nhằm phát hiện sớm bệnh, nhất là các bệnh không lây nhiễm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: QH

Nguồn kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước, Quỹ Bảo hiểm y tế và các nguồn hợp pháp khác. Với các nhóm chưa tham gia bảo hiểm y tế, địa phương sẽ chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí để tổ chức khám sàng lọc miễn phí.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh việc triển khai khám sức khỏe định kỳ đang được thực hiện theo lộ trình, từng bước hoàn thiện cả về chuyên môn và tổ chức, hướng tới mục tiêu phát hiện sớm, quản lý và theo dõi sức khỏe thường xuyên cho người dân. Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Y tế sớm ban hành nghị định làm cơ sở pháp lý để các địa phương triển khai thực hiện.

Đấu tranh không khoan nhượng với thực phẩm bẩn

Liên quan đến an toàn thực phẩm, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết thời gian qua, Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị cùng toàn xã hội đã đấu tranh không khoan nhượng với các hành vi vi phạm.

“Kỳ này, Quốc hội họp đúng vào tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Chính phủ cũng đang chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm. Chúng tôi xác định việc này phải làm thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ” - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025. Ảnh: QH

Theo Phó Thủ tướng, mỗi năm các cơ quan chức năng kiểm tra hơn 300.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và đã xử lý nhiều vụ vi phạm. Bộ Công an đã có nhiều chuyên án từ cấp trung ương đến cấp địa phương để phát hiện và xử lý nghiêm đối với các tội phạm liên quan đến an toàn thực phẩm.

Chính phủ cũng đang chỉ đạo Bộ Y tế hoàn thiện dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), dự kiến trình Quốc hội vào tháng 10 tới. Đồng thời, xây dựng đề án về cơ quan quản lý thống nhất về an toàn thực phẩm nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong quản lý hiện nay.

Cùng với việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm, Chính phủ cũng chú trọng bảo vệ các doanh nghiệp làm ăn chân chính, tránh bị ảnh hưởng bởi tình trạng thực phẩm giả, kém chất lượng. Phó Thủ tướng khẳng định việc đấu tranh được xác định không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Công tác truyền thông cũng được đẩy mạnh để nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp, qua đó cùng tham gia phòng ngừa, đấu tranh với thực phẩm bẩn, góp phần bảo đảm an toàn sức khỏe cộng đồng.