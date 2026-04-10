Giám đốc Sở Y tế TP.HCM: Khám sức khỏe miễn phí, người dân được chọn nơi thuận tiện nhất 10/04/2026 17:07

(PLO)- PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng thông tin việc tổ chức khám sức khỏe toàn dân sẽ được triển khai theo hướng phi địa giới hành chính, người dân sẽ được quyền lựa chọn cơ sở y tế thuận tiện nhất.

Ngày 10-4, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ ba mở rộng, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, đã thông tin về lộ trình khám sức khỏe miễn phí toàn dân.

Trước đó, trong Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 5, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang giao ngành y tế TP một nhiệm vụ cấp bách: Trong năm 2026 phải tổ chức khám sức khỏe cho 100% người dân TP, bảo đảm mỗi người được khám ít nhất một lần, không chia giai đoạn.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, ông Tăng Chí Thượng khẳng định ngành y tế TP xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa nền tảng trong chuyển đổi mô hình chăm sóc sức khỏe từ thụ động sang chủ động, từ điều trị sang quản lý sức khỏe toàn dân. Hiện ngành y tế đang khẩn trương hoàn thiện đề án để trình lãnh đạo TP xem xét phê duyệt, dự kiến trong tháng 5-2026.

Theo ông, thực tiễn đã cho thấy tính cấp thiết của nhiệm vụ này qua đợt tầm soát đồng loạt tại 60 trạm y tế phường, xã vừa qua. Qua đó, ghi nhận hơn 60% người dân tham gia tầm soát có vấn đề sức khỏe cần được theo dõi và can thiệp. “Nếu không tổ chức khám sức khỏe định kỳ và tầm soát chủ động thì nhiều bệnh lý sẽ bị bỏ sót và nhiều người dân sẽ bị phát hiện bệnh muộn, làm gia tăng gánh nặng cho người dân và hệ thống y tế” – ông Tăng Chí Thượng nói.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng thông tin ngành y tế đã xác định 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, có tính liên thông và hỗ trợ lẫn nhau để khám sức khỏe toàn dân, không bỏ sót đối tượng và từng bước hình thành hệ thống quản lý sức khỏe chủ động, bền vững cho người dân TP.

Ông Nguyễn Chí Hùng khám tầm soát bệnh lý về mắt. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Thứ nhất là nhóm giải pháp về chuyên môn, ngành y tế sẽ chủ động xây dựng hệ thống các gói khám và tầm soát bệnh theo hướng phân tầng từ cơ bản đến chuyên sâu, bảo đảm phù hợp với từng nhóm đối tượng và nhu cầu thực tế.

Đồng thời sẽ sớm phát hành sổ tay tư vấn khám sức khỏe và tầm soát bệnh như là một công cụ chuẩn hóa cung cấp thông tin đầy đủ, dễ hiểu giúp người dân nhận thức đúng, đủ để chủ động hơn trong việc khám sức khỏe định kỳ.

Trên cơ sở đó, các gói khám sức khỏe và sàng lọc bệnh cơ bản sẽ được thiết kế theo từng nhóm tuổi gắn địa điểm dịch tễ của người dân TP và bảo đảm tính khoa học, hiệu quả, thiết thực. Các gói cơ bản này sẽ do ngân sách nhà nước chi trả, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe ban đầu một cách công bằng và miễn phí.

Để đáp ứng yêu cầu đa dạng và ngày càng cao, hệ thống y tế cũng cung cấp các gói tầm soát chuyên sâu theo từng chuyên khoa để người dân có thể chủ động lựa chọn các gói dịch vụ phù hợp trên cơ sở tự chi trả.

Thứ hai là nhóm giải pháp tổ chức thực hiện. PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng thông tin việc tổ chức khám sức khỏe và sàng lọc bệnh được triển khai theo hướng phi địa giới hành chính.

Ông cho rằng với một siêu đô thị, dân cư biến động lớn, nhiều người làm việc xa nơi cư trú… nếu tổ chức theo địa giới hành chính sẽ khó đạt được độ bao phủ toàn diện.

Do vậy, người dân sẽ được quyền lựa chọn cơ sở y tế thuận tiện nhất. Toàn bộ các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập đủ điều kiện sẽ được huy động tham gia và bảo đảm kết nối dữ liệu vào hệ thống quản lý sức khỏe chung của TP.

Song song đó, TP tổ chức khám sức khỏe và sàng lọc ngay tại cộng đồng đối với các nhóm nguy cơ cao, ưu tiên hàng đầu là người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính, người yếu thế và các đối tượng có nguy cơ bệnh tật cao.

Thứ ba là nhóm giải pháp thu thập và tích hợp dữ liệu khám sức khỏe sẵn có. Ngành y tế sẽ tận dụng tối đa các nguồn dữ liệu khám sức khỏe đã có từ trường học, cơ quan, doanh nghiệp và các chương trình tầm soát đang triển khai.

Việc thu thập, chuẩn hóa và tích hợp các nguồn dữ liệu này không chỉ giúp tránh trùng lặp, tiết kiệm nguồn lực mà còn rút ngắn thời gian hình thành hồ sơ sức khỏe cho người dân.

Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh ba nhóm giải pháp trên sẽ được kết nối và vận hành trên nền tảng dữ liệu dùng chung, từng bước xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân dựa trên dữ liệu.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Sở Y tế cùng lãnh đạo các UBND phường, xã, đặc khu thống nhất nguyên tắc hành động là liên kết chặt chẽ với nhau để nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Sở Y tế cũng cần sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của lãnh đạo TP để tháo gỡ một số khó khăn. Cụ thể là sự thống nhất về xây dựng, chia sẻ dữ liệu dân cư phục vụ quản lý sức khỏe; đầu tư nền tảng dữ liệu sức khỏe dùng chung, bảo đảm chuẩn hóa, liên thông giữa các ngành. Ông Tăng Chí Thượng cho rằng đây là điều kiện tiên quyết để tổ chức khám sức khỏe toàn dân và quản lý sức khỏe người dân một cách liên tục, lâu dài.

Ông cũng đề nghị TP thiết lập cơ chế tài chính phù hợp để triển khai chương trình với quy mô lớn, yêu cầu nhiều nguồn lực cho khám, sàng lọc, xét nghiệm và quản lý dữ liệu…

Giám đốc Sở Y tế cho biết sẽ xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND TP.HCM ngay khi đề án được phê duyệt.