Đại biểu đề nghị làm rõ giải pháp hạ nhiệt giá bất động sản đang leo thang bất hợp lý 20/04/2026 16:35

(PLO)- Nguồn cung bất động sản hợp pháp vẫn tắc trong khi đầu cơ, tin đồn quy hoạch và đấu giá đất tạo hiệu ứng giá ảo. Các đại biểu đề nghị cần làm rõ giải pháp hạ nhiệt mặt bằng giá đang leo thang bất hợp lý.

Chiều 20-4, Quốc hội thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2026; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2026-2030; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025.

Nguồn cung bất động sản hợp pháp vẫn tắc

Nêu ý kiến, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (đoàn Hải Phòng) đề nghị Chính phủ làm rõ thứ tự ưu tiên chính sách trong trường hợp có xung đột giữa mục tiêu tăng trưởng cao với yêu cầu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an toàn nợ công và hệ thống tài chính.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (TP Hải Phòng). Ảnh: QH

Bên cạnh đó, cần làm rõ hơn các nguồn lực cho tăng trưởng, đâu là nguồn có thể huy động ngay trong năm 2026, đâu là nguồn còn phụ thuộc vào thị trường hoặc thủ tục hoặc mức độ hấp thụ của nền kinh tế.

Đại biểu chỉ ra thực tế nhiều “điểm nghẽn” hiện không chỉ nằm ở thiếu vốn mà còn ở giải ngân chậm, chuẩn bị đầu tư yếu, thủ tục kéo dài, phân bổ dàn trải và năng lực thực hiện ở địa phương không đồng đều. Vì vậy, ông Sơn đề nghị Chính phủ cần đánh giá cụ thể và có cơ chế khắc phục để biến nguồn lực thành tăng trưởng thực chất, có thể đo đếm.

Liên quan đến thị trường bất động sản, đại biểu Sơn cho rằng khó khăn lớn vẫn nằm ở thể chế, quy hoạch, thủ tục đầu tư, xác định giá đất, bồi thường, tái định cư và thời gian phê duyệt dự án.

Theo ông, khi nguồn cung hợp pháp vẫn tắc trong khi đầu cơ, tin đồn quy hoạch và đấu giá đất tạo hiệu ứng giá ảo, việc ổn định thị trường sẽ rất khó khăn. Do đó, cần làm rõ giải pháp hạ nhiệt mặt bằng giá đang leo thang bất hợp lý, nhất là cách thức xử lý hài hòa giữa mục tiêu ổn định thị trường với thực tế nhiều địa phương vẫn phụ thuộc vào nguồn thu từ đất.

Đại biểu cũng đề nghị rà soát toàn bộ các dự án bất động sản, đặc biệt là những dự án vướng mắc trong các vụ án hoặc chậm triển khai kéo dài. Theo đó, dự án đủ điều kiện cần được tiếp tục với thời hạn rõ ràng, dự án không còn năng lực thực hiện hoặc chây ì phải bị thu hồi, đấu giá hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng.

Đề nghị có cơ chế rõ ràng, thống nhất về giá mua điện tái tạo

Đối với phát triển hạ tầng, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn đề nghị Chính phủ làm rõ tiêu chí lựa chọn dự án ưu tiên nhằm mở rộng không gian phát triển mới, tăng liên kết vùng và giảm chi phí logistics, tăng năng lực sản xuất và có thể phát huy hiệu quả ngay trong giai đoạn 2026 - 2027.

Đồng thời, cần siết chặt giám sát tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư, tránh tình trạng phân tán nguồn lực, chậm giải phóng mặt bằng, thiếu kết nối giữa các loại hình hạ tầng và nguy cơ đội vốn.

Ông Sơn nhấn mạnh hạ tầng năng lượng là “khâu then chốt” của tăng trưởng. Nếu không bảo đảm đủ điện, các mục tiêu phát triển sẽ đối mặt rủi ro lớn.

Ông đề nghị Chính phủ báo cáo rõ tiến độ và giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong thu hút đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo, LNG và điện gió ngoài khơi. Đối với LNG, cần làm rõ phương án xử lý các điểm nghẽn về chuỗi hạ tầng nhập khẩu, kho cảng, cơ chế giá điện, hợp đồng mua bán điện dài hạn và tiến độ đồng bộ giữa nhà máy điện và lưới truyền tải.

Đại biểu Nguyễn Đại Thắng (Hưng Yên). Ảnh: QH

Đối với điện gió ngoài khơi, ông nói cần làm rõ giải pháp tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến khảo sát biển, chồng lấn quy hoạch không gian biển, yêu cầu về môi trường, cơ chế mua bán điện và cơ chế chia sẻ rủi ro.

“Đề nghị Chính phủ làm rõ hơn tính khả thi và tiến độ thực hiện các giải pháp đã nêu, xác định rõ dự án nào có khả năng bổ sung công suất trong giai đoạn 2026-2027, dự án nào vẫn đang ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư” - ông nói.

Cạnh đó, đại biểu đoàn TP Hải Phòng cũng đề nghị Chính phủ có đánh giá đầy đủ và phương án dự phòng cụ thể về nguồn điện nền, năng lực truyền tải và điều độ hệ thống trong trường hợp các dự án LNG, điện gió ngoài khơi hoặc năng lượng tái tạo tiếp tục chậm tiến độ.

Chính phủ cũng cần báo cáo rõ hơn các kịch bản cung ứng điện, khí và xăng dầu trong trường hợp nhu cầu tăng đột biến hoặc thị trường quốc tế biến động.

Cũng thảo luận về vấn đề năng lượng, đại biểu Nguyễn Đại Thắng (đoàn Hưng Yên) cho biết Việt Nam đã cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, song tỉ trọng năng lượng tái tạo hiện mới khoảng 16%.

Để đạt mục tiêu 30% vào năm 2030, đại biểu đề nghị cần có cơ chế rõ ràng, thống nhất về giá mua điện tái tạo, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào điện gió, điện mặt trời, xử lý chất thải và kinh tế tuần hoàn.

“Nếu tháo được nút thắt về cơ chế, đây sẽ là khu vực thu hút nguồn lực rất lớn từ khu vực tư nhân cho phát triển và góp phần bổ sung kịp thời nguồn năng lượng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước” – đại biểu Thắng nhận định.