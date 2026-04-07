Năng lượng xanh: Trụ cột mới trong chiến lược VRG 07/04/2026 15:16

(PLO)- Việc kết hợp giữa sản xuất công nghiệp và năng lượng tái tạo đang mở ra một hướng đi mới, giúp VRG hình thành các chuỗi giá trị khép kín, gia tăng sức cạnh tranh và thích ứng tốt hơn với xu thế phát triển bền vững.

Từ những cánh rừng cao su bạt ngàn, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đang từng bước mở rộng không gian phát triển sang lĩnh vực năng lượng tái tạo, nơi những tiềm năng mới được đánh thức, góp phần tạo dựng một hệ sinh thái kinh tế xanh, hiện đại và hiệu quả.

Định hình trụ cột năng lượng trong chiến lược phát triển

Những năm gần đây, VRG đã xác định năng lượng tái tạo là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn. Không chỉ tận dụng lợi thế về quỹ đất, hạ tầng và kinh nghiệm quản lý, Tập đoàn còn chủ động tiếp cận các xu hướng công nghệ mới, từng bước hình thành hệ thống các dự án năng lượng sạch đa dạng.

Trong lĩnh vực thủy điện, các công ty thành viên của VRG tiếp tục vận hành hiệu quả các nhà máy hiện hữu. Năm 2025, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 510 triệu kWh, vượt 6,2% kế hoạch và tương đương cùng kỳ năm trước. Doanh thu đạt khoảng 615 tỉ đồng, tăng trưởng ổn định, trong khi lợi nhuận trước thuế ước đạt 200 tỉ đồng, vượt gần 20% kế hoạch.

Những con số này không chỉ phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh mà còn cho thấy năng lực quản trị và khai thác tối ưu các nguồn tài nguyên sẵn có của VRG.

Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị chuyển đổi xanh với các dự án điện năng lượng mặt trời.

Bên cạnh thủy điện, điện mặt trời đang nổi lên như một hướng đi đầy tiềm năng. Hiện nay, đã có 12 công ty thuộc VRG triển khai các dự án điện mặt trời với tổng công suất gần 13.883 kWp. Năm 2025, sản lượng điện từ các hệ thống này đạt 16,1 triệu kWh, vượt 17,5% kế hoạch đề ra. Đặc biệt, các dự án đã góp phần giảm phát thải hơn 10.600 tấn CO₂ tương đương – một con số ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các cam kết giảm phát thải khí nhà kính.

Không dừng lại ở đó, VRG còn chủ động đăng ký bổ sung nhiều dự án điện mặt trời mặt đất trên diện tích đất cao su vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Đây là bước đi quan trọng nhằm tận dụng hiệu quả quỹ đất, đồng thời mở ra hướng phát triển mới cho ngành cao su trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

Hướng đến hệ sinh thái năng lượng xanh

Với tầm nhìn dài hạn, VRG đã đề xuất và đăng ký đầu tư hàng loạt dự án năng lượng sạch tại nhiều địa phương như TP.HCM, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai và Đà Nẵng. Song song đó, các công ty thủy điện thuộc Tập đoàn cũng đang tích cực chuẩn bị đầu tư các dự án mới như: Thủy điện Lộc Nam, điện mặt trời trên hồ Đạ Tẻh, điện mặt trời nổi Sông Côn 2, thủy điện Hòa Bắc hay dự án thủy điện tích năng tại Đà Nẵng.

Đặc biệt, nhiều dự án quy mô lớn đang được xúc tiến như nhà máy điện lòng hồ Đăk Sin (30 MW, tổng mức đầu tư hơn 500 tỉ đồng), nhà máy điện Sông Côn (30 MW), hay các dự án mở rộng tại Bảo Lộc và Lộc Nam.

Những dự án này không chỉ góp phần nâng cao năng lực sản xuất điện mà còn tạo ra nguồn thu ổn định, giảm phụ thuộc vào các lĩnh vực truyền thống, đồng thời nâng cao giá trị sử dụng đất.

Tập đoàn tập trung hoàn thiện thủ tục và triển khai các dự án thủy điện, năng lượng tái tạo phù hợp Quy hoạch Điện VIII và cơ chế mua bán điện trực tiếp.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong chiến lược của VRG là phát triển các mô hình năng lượng gắn với khu công nghiệp và sản xuất công nghiệp. Tập đoàn đang triển khai các trang trại điện mặt trời cung cấp điện cho các khu công nghiệp tại Bình Dương, Đồng Nai theo cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA). Đây là mô hình tiên tiến, không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi phí năng lượng mà còn góp phần xây dựng các khu công nghiệp xanh, thân thiện môi trường.

Việc kết hợp giữa sản xuất công nghiệp và năng lượng tái tạo đang mở ra một hướng đi mới, giúp VRG hình thành các chuỗi giá trị khép kín, gia tăng sức cạnh tranh và thích ứng tốt hơn với xu thế phát triển bền vững.