Đại tướng Phan Văn Giang: 'Đồng Nai có những vị trí rất đắc địa' 20/04/2026 14:57

(PLO)- Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ ông rất ủng hộ và mong muốn Đồng Nai trở thành động lực cho Quảng Ninh - địa phương mới đây cũng được Bộ Chính trị đồng ý chủ trương lập thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 20-4, Quốc hội dành thời gian tại tổ về dự thảo Nghị quyết về việc thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Đồng Nai có vị trí đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng- an ninh

Nêu ý kiến, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cho rằng Đồng Nai hiện đã đáp ứng đủ bảy tiêu chí của một thành phố trực thuộc trung ương, như thu nhập, GRDP, dân số, diện tích, vị trí quan trọng…

Ngoài ra, sau khi sáp nhập với Bình Phước, Đồng Nai có biên giới, những vị trí rất đắc địa, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng- an ninh.

Cũng theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đồng Nai hiện có sân bay Long Thành. Trước đây, Long Thành được tính toán làm sân bay lưỡng dụng nhưng đến nay, sân bay Biên Hòa đã phát huy vai trò này. Long Thành trở thành sân bay lớn để thúc đẩy kinh tế, giao thương.

Về kinh tế, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng Đồng Nai và Bình Dương phát triển mạnh các khu công nghiệp, khu chế xuất, tạo công ăn việc làm cho người dân miền Tây vốn chỉ làm nông nghiệp di cư tới vùng này làm ăn, phát triển kinh tế.

Đồng Nai cũng hội đủ điều kiện trở thành thành phố khi tỉ lệ các phường cũng đã đạt khoảng 30%.

Nếu Quốc hội thông qua, Đồng Nai sẽ là thành phố thứ 7 trực thuộc Trung ương, sau Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế.

“Tôi rất ủng hộ và mong muốn Đồng Nai quan tâm hơn đến lĩnh vực quốc phòng, làm động lực cho Quảng Ninh - địa phương mới đây cũng được Bộ Chính trị đồng ý chủ trương lập thành phố trực thuộc Trung ương” - Đại tướng Phan Văn Giang nêu quan điểm.

Đồng Nai sẵn sàng nhận trách nhiệm là một cực tăng trưởng

Đại biểu Trịnh Xuân An cũng bày tỏ ủng hộ chủ trương đưa Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Ông cho rằng cơ sở chính trị và pháp lý cho việc này đã rất đầy đủ, Đồng Nai đã đạt, thậm chí vượt nhiều tiêu chuẩn đặt ra.

Phân tích thêm, vị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đánh giá Đồng Nai là địa phương có đóng góp rất lớn cho ngân sách, năm 2025, tỉnh thu ngân sách đạt hơn 100.000 tỉ đồng.

Ông Trịnh Xuân An đề nghị cần mở thêm hướng phát triển cho Đồng Nai trong thời gian tới theo hướng quy định cơ chế, chính sách đặc thù hơn, thông thoáng hơn để địa phương phát triển trong tương lai.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn nhấn mạnh việc thành lập thành phố Đồng Nai là quyết sách quan trọng của Trung ương, không đơn thuần chỉ là nâng cấp hành chính và thiết lập mô hình quản trị tiên tiến.

Về quy mô kinh tế, ông Vũ Hồng Văn cho biết Đồng Nai hiện đứng thứ tư cả nước, chỉ sau TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng. Bình Phước trước đây là tỉnh miền núi, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều địa phương chưa được nông thôn mới nhưng sau một năm hợp nhất với Đồng Nai, sức sống của Bình Phước cũng vươn lên rất mãnh liệt.

Theo ông Vũ Hồng Văn, Đồng Nai được giao chỉ tiêu về tăng trưởng hai con số nên phải làm sao để con số thu được ngân sách đóng góp vào ngân sách quốc gia là cao nhất.

Dẫn chứng, ông cho biết năm 2025, Đồng Nai được giao chỉ tiêu thu 70.000 tỉ đồng ngân sách Nhà nước nhưng tỉnh đã vượt mốc, cán mức thu ngân sách 100.000 tỉ đồng. Đồng Nai trở thành tỉnh thực hiện tăng thu ngân sách, tăng trưởng hai con số cao nhất toàn quốc.

Bí thư Đồng Nai khẳng định năm nay, địa phương có thể thu 150.000 tỉ đồng để nộp ngân sách Nhà nước.

“Đồng Nai xác định là một cực tăng trưởng để gánh vác cho các tỉnh khác trong thu ngân sách” - ông Vũ Hồng Văn khẳng định và nói nếu chậm trễ thực hiện sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển.

Chia sẻ thêm, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho rằng việc thành lập một đơn vị hành chính mới, chuyển từ mô hình quản trị nông thôn sang quản trị đô thị mà phát triển không hiệu quả, đời sống nhân dân không được nâng cao và chỉ mang tính hình thức, sẽ không hoàn thành nhiệm vụ mà Trung ương và Quốc hội giao.

Từ khát vọng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai sẵn sàng nhận trách nhiệm là một cực tăng trưởng gánh vác nền kinh tế quốc gia.