Đồng Nai chính thức được công nhận là đô thị loại I 16/04/2026 20:25

(PLO)- Đồng Nai được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I và đáp ứng đủ các tiêu chí để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 16-4, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã ký quyết định công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I.

Như vậy, Đồng Nai đã đáp ứng đủ các tiêu chí để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo quyết định, toàn bộ phạm vi ranh giới tỉnh Đồng Nai với tổng diện tích tự nhiên hơn 12,7 ngàn km2, có 95 đơn vị hành chính cấp xã, quy mô dân số năm 2025 gần 4,5 triệu người được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I.

Một góc Khu đô thị của tỉnh Đồng Nai. Ảnh: AX.

Theo Nghị quyết ngày 24-12-2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương phải đạt đủ 7 tiêu chí.

7 tiêu chí gồm: quy mô dân số; diện tích tự nhiên; tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã; tỷ lệ đô thị hóa; vị trí, chức năng trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền xác định; tiêu chí đô thị loại I; cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng Nai hiện nay đã đạt đủ 7/7 tiêu chí để thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

Trước đó, trong kết luận của Hội đồng thẩm định liên ngành Đề án đề nghị công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I, Hội đồng thẩm định cũng đánh giá Đồng Nai là cửa ngõ kết nối liên vùng, liên quốc gia và quốc tế. Tỉnh Đồng Nai có quy mô GRDP đứng trong nhóm dẫn đầu cả nước, là trung tâm công nghiệp, xuất khẩu và logistics quan trọng.

Đồng thời, Đồng Nai sở hữu hệ thống hạ tầng chiến lược, đặc biệt là sân bay Long Thành được xác định có vai trò động lực chiến lược cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, mạng lưới cao tốc, đường quốc lộ, đường sắt cao tốc, đường sắt đô thị và các tuyến vành đai liên vùng.

Với vị trí địa lý và tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, Đồng Nai sẽ trở thành trung tâm kết nối kinh tế, logistics và giao thương quốc tế của khu vực phía Nam, vùng Đông Nam Bộ.