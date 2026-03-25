Trung ương Đảng đồng ý chủ trương thành lập TP Đồng Nai 25/03/2026 19:49

(PLO)- Trung ương đã đồng ý chủ trương thành lập TP Đồng Nai, Chính phủ được giao hoàn chỉnh Đề án, hồ sơ theo quy định để trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định.

Theo thông báo Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý chủ trương thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ căn cứ chủ trương của Trung ương chỉ đạo Chính phủ hoàn chỉnh Đề án, hồ sơ theo quy định để trình tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định.

Tỉnh Đồng Nai thuộc vùng Đông Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tháng 7-2025, thực hiện chủ trương tinh gọn, hai tỉnh Đồng Nai và Bình Phước đã sáp nhập và lấy tên gọi mới là tỉnh Đồng Nai.

Năm 2025, GRDP của Đồng Nai tăng 9,63%, vượt 1,13% so với chỉ tiêu Chính phủ giao. Quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt 677.932 tỉ đồng, tăng 84.468 tỉ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 150,86 triệu đồng.

Phối cảnh Khu Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VH

Tỉnh Đồng Nai là trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cửa ngõ liên vùng, “thủ phủ” công nghiệp lớn nhất cả nước. Địa phương này có mạng lưới giao thông đa dạng, là trục hành lang kinh tế quan trọng. Đặc biệt, Đồng Nai có sân bay quốc tế Long Thành là cửa ngõ hàng không quốc tế, còn cảng Phước An là trung tâm cảng biển lớn hàng đầu cả nước.

Theo Nghị quyết 112 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, một TP phải đáp ứng bảy tiêu chí. Hiện nay, Đồng Nai hiện đã cơ bản đáp ứng đủ các điều kiện và tiêu chí của một TP trực thuộc Trung ương.

Cụ thể, về dân số, tiêu chuẩn TP trực thuộc Trung ương yêu cầu đạt từ 2,5 triệu người trở lên thì dân số Đồng Nai hiện đã đạt gần 4,5 triệu người. Về diện tích, tỉnh Đồng Nai có diện tích hơn 12,7 ngàn km2, so với tiêu chuẩn yêu cầu từ 2,5 ngàn km2 trở lên thì tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí này.

Với tiêu chí tỉ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã từ 30% trở lên, tỉnh Đồng Nai hiện có 23 phường và 10 xã - hội đủ điều kiện thành lập phường, tỉ lệ đạt 34,73%. 10 xã đã hội đủ điều kiện thành lập phường là những xã trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh, được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ các xã và các thị trấn cũ.

Với tiêu chí về tỉ lệ đô thị hóa, Đồng Nai hiện có tỉ lệ đô thị hóa đạt gần 57%, cao hơn tiêu chuẩn yêu cầu là 45%...

Về vị trí, chức năng trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền xác định, Đồng Nai được xác định là trung tâm công nghiệp, logistics, đầu mối giao thông quan trọng, có vai trò thúc đẩy phát triển của vùng và cả nước, gắn với định hướng phát triển đô thị Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Hiện cả nước có sáu TP trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ.