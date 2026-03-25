Đồng Nai đã đạt các tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương 25/03/2026 11:40

(PLO)- Tỉnh Đồng Nai đã cơ bản đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí của một thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Nghị quyết số 112 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, một thành phố phải đáp ứng 7 tiêu chí, tỉnh Đồng Nai hiện đã cơ bản đáp ứng đủ các điều kiện và tiêu chí của một thành phố trực thuộc Trung ương.

Về dân số, tiêu chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu đạt từ 2,5 triệu người trở lên thì dân số Đồng Nai hiện đã đạt gần 4,5 triệu người.

Về diện tích, tỉnh Đồng Nai có diện tích hơn 12,7 ngàn km2, so với tiêu chuẩn yêu cầu từ 2,5 ngàn km2 trở lên thì tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí về diện tích.

Phường Trấn Biên, trung tâm của tỉnh Đồng Nai.

Với tiêu chí tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã từ 30% trở lên, tỉnh Đồng Nai hiện có 23 phường và 10 xã đã hội đủ điều kiện thành lập phường, tỷ lệ đạt 34,73%. 10 xã đã hội đủ điều kiện thành lập phường là những xã trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh, được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ các xã và các thị trấn cũ.

Với tiêu chí về tỷ lệ đô thị hóa, Đồng Nai hiện có tỷ lệ đô thị hóa đạt gần 57%, cao hơn tiêu chuẩn yêu cầu là 45%.

Về vị trí, chức năng trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền xác định, Đồng Nai được xác định là trung tâm công nghiệp, logistics, đầu mối giao thông quan trọng, có vai trò thúc đẩy phát triển của vùng và cả nước, gắn với định hướng phát triển đô thị Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đối với tiêu chí đô thị loại I, Đồng Nai đã hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Xây dựng thẩm định, công nhận. Qua đánh giá, Đồng Nai cơ bản đạt 13/15 tiêu chí.

Với tiêu chí về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, Đồng Nai đạt đầy đủ các chỉ báo thành phần: tự cân đối ngân sách; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng - dịch vụ trong cơ cấu nền kinh tế đạt hơn 81%; thu nhập bình quân đầu người 3 năm gần nhất đều cao hơn bình quân cả nước; tốc độ tăng trưởng GRDP 3 năm gần nhất đều đạt hoặc vượt tốc độ tăng GDP cả nước; tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân cả nước.

Trong năm 2026, Đồng Nai sẽ nhanh chóng hoàn thiện các bước cuối cùng để trình Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập Thành phố trực thuộc Trung ương, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực liên kết phát triển với các trung tâm kinh tế lớn của quốc gia.

Đồng Nai sẽ là cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ và cả nước theo mô hình phát triển “thủ phủ công nghiệp, đô thị hiện đại, trung tâm Logistics và nông nghiệp công nghệ cao”. Tỉnh có hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ với đầy đủ 5 phương thức giao thông: đường bộ, hàng không, đường sắt, hàng hải và đường thủy nội địa.

Sau sáp nhập, Đồng Nai đang là tỉnh có quy mô kinh tế đứng đầu cả nước nếu chỉ xét riêng với tỉnh, không xét các thành phố trực thuộc Trung ương. GRDP của tỉnh năm 2025 đạt 677.932 tỉ đồng, xếp thứ 4 cả nước và chỉ đứng sau 3 thành phố trực thuộc Trung ương là Hải Phòng, Hà Nội và TP.HCM.