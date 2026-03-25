Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương 25/03/2026 19:20

(PLO)- Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa, được bầu làm ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo thông báo Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trung ương đã bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cụ thể, Trung ương bầu ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa làm ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Nghiêm Xuân Thành sinh năm 1969, quê ở Phú Thọ; là Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Tài chính-Tiền tệ-Tín dụng, Đại học chuyên ngành Kế toán.

Ông Thành là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Quá trình công tác của ông Thành bắt đầu từ năm 1988 và trải qua nhiều vị trí công tác như phó tổng giám đốc Ngân hàng Vietinbank, chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, tổng giám đốc Ngân hàng Vietcombank, chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Vietcombank.

Từ tháng 7-2020, ông Nghiêm Xuân Thành là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.

Từ giữa tháng 6-2021, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nghiêm Xuân Thành giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Đầu tháng 11-2024, ông được điều động, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Từ tháng 7-2025, khi thực hiện sáp nhập tỉnh, ông được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (mới) và giữ cương vị này từ đó đến nay.