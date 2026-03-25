Đồng Nai lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập thành phố trực thuộc Trung ương 25/03/2026 11:54

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa yêu cầu các sở, ngành và UBND các xã, phường tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Đối với đề án thành lập phường trên cơ sở nguyên trạng 10 xã gồm: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Trị An, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Đồng Phú, Tân Khai, Lộc Ninh, UBND cũng tiến hành lấy ý kiến nhân dân.

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai được giao chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn chi tiết việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các đề án, bảo đảm thống nhất, đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện, hoàn thành trong ngày 27-3.

Sau đó, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua chủ trương thành lập các đơn vị hành chính và thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương cùng các phường theo quy định.

Ngày 24-3, Văn phòng Trung ương Đảng ra thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai, Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV. Một trong các nội dung được thảo luận là tờ trình về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Tỉnh Đồng Nai thuộc vùng Đông Nam Bộ, nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Sau khi sáp nhập, tỉnh Đồng Nai có dân số hơn 4,4 triệu người, đứng thứ ba cả nước sau Hà Nội và TP.HCM; diện tích 12.730 km2, xếp thứ 9 cả nước. Tỉnh hiện có 95 xã, phường, trong đó gồm 23 phường và 72 xã.

Năm 2025, GRDP của Đồng Nai tăng 9,63%, vượt 1,13% so với chỉ tiêu Chính phủ giao. Quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt 677.932 tỉ đồng, tăng 84.468 tỉ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 150,86 triệu đồng.

Tỉnh Đồng Nai là trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cửa ngõ liên vùng, “thủ phủ” công nghiệp lớn nhất cả nước. Địa phương này có mạng lưới giao thông đa dạng, là trục hành lang kinh tế quan trọng.

Đặc biệt, Đồng Nai có sân bay quốc tế Long Thành là cửa ngõ hàng không quốc tế, còn cảng Phước An là trung tâm cảng biển lớn hàng đầu cả nước.