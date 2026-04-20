Trình Quốc hội quyết định việc thành lập thành phố Đồng Nai 20/04/2026 09:57

Sáng 20-4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình thừa uỷ quyền của Thủ tướng trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết về việc thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Trụ sở của TP Đồng Nai trực thuộc trung ương được giữ nguyên

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, việc thành lập TP Đồng Nai sẽ tạo động lực phát triển mới không chỉ cho Đồng Nai mà còn đóng góp thiết thực cho khu vực miền Nam và cả nước. Đây là bước chuyển căn bản về mô hình phát triển và mô hình quản trị địa phương nhằm đưa Đồng Nai trở thành đô thị lớn, có chức năng chia sẻ, liên kết, tương hỗ cùng phát triển với TP.HCM.

Về phương án, TP Đồng Nai sẽ được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai. Sau khi thành lập, TP Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 12.737,18 km2 và quy mô dân số 4.491.408 người; có 95 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 33 phường và 62 xã.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình.

Trụ sở của TP Đồng Nai trực thuộc trung ương được giữ nguyên như hiện nay. Tổ chức bộ máy tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Nai cơ bản giữ nguyên trạng như hiện nay. Nhưng thành lập mới các cơ quan, đơn vị theo quy định của Đảng, điều lệ của tổ chức và của pháp luật.

Về phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Trước mắt, giữ nguyên trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Nai hiện nay. Đồng thời, tỉnh Đồng Nai đã có phương án, lộ trình thực hiện sắp xếp, bố trí nhân sự theo quy định bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền đô thị.

Dự kiến nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 30-4. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh tỉnh Đồng Nai được đổi tên để hoạt động với tên gọi thành phố Đồng Nai kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành, ngoài các chế độ, chính sách đối với thành phố trực thuộc trung ương, các cơ chế, chế độ, chính sách đặc thù đối với tỉnh Đồng Nai vẫn tiếp tục được thực hiện trên địa bàn thành phố Đồng Nai cho đến hết giai đoạn áp dụng hoặc đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị của tỉnh Đồng Nai tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thành phố Đồng Nai và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.

Rà soát, có phương án xử lý hiệu quả các trụ sở, tài sản công dôi dư

Trình bày báo cáo thẩm tra sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu cho biết Ủy ban tán thành với sự cần thiết thành lập TP Đồng Nai trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai với các lý do như đã nêu trong Tờ trình và Đề án của Chính phủ.

Việc thành lập TP Đồng Nai đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị xem xét, đồng ý về chủ trương. Trình tự, thủ tục lập Đề án đáp ứng quy định.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu.

Trên cơ sở Tờ trình, Đề án của Chính phủ và ý kiến của các cơ quan tham gia thẩm tra, Ủy ban kiến nghị Quốc hội tán thành và thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương.

Ủy ban cũng tán thành việc xác định thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị quyết là ngày 30-4-2026 để đáp ứng theo đúng nguyện vọng và quyết tâm của cấp ủy và chính quyền tỉnh Đồng Nai và bảo đảm tính đồng bộ với hiệu lực thi hành của Nghị quyết về việc thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

Uỷ ban đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Đồng Nai chỉ đạo khẩn trương hoàn thành quy hoạch đô thị, có kế hoạch, lộ trình cụ thể để khắc phục các tiêu chuẩn phân loại đô thị còn chưa đạt; quan tâm đến việc triển khai các dự án nhằm phát triển hệ thống đô thị vùng Đông Nam Bộ; bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Đồng thời, Uỷ ban cũng đề nghị chính quyền tỉnh Đồng Nai tiếp tục rà soát, có phương án xử lý hiệu quả các trụ sở, tài sản công dôi dư và kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan trong hệ thống chính trị của địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 theo đúng các chỉ đạo, quy định của cấp có thẩm quyền.

Chính quyền tỉnh Đồng Nai cũng được đề nghị quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương hoạt động phù hợp với mô hình chính quyền đô thị, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn và phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân địa phương.