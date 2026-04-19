Cà Mau hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng tái tạo vùng ĐBSCL 19/04/2026 14:41

(PLO)- Cà Mau đặt mục tiêu tăng trưởng sản lượng điện sản xuất bình quân hằng năm đạt 10,4%, bắt đầu từ 9.100 triệu kWh vào năm 2026 và 13.500 triệu kWh vào năm 2030.

UBND tỉnh Cà Mau vừa có kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng năng lượng giai đoạn 2026 - 2030 để thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, hướng đến trở thành trung tâm năng lượng tái tạo và xuất khẩu năng lượng của vùng ĐBSCL.

Để đạt được con số này, tỉnh sẽ tập trung phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo tiềm năng như điện gió, điện mặt trời và nghiên cứu các loại năng lượng mới như Hydrogen và Ammonia xanh; thu hút đầu tư hạ tầng nhập khẩu LNG với công suất 1-3 triệu tấn/năm nhằm đảm bảo an ninh năng lượng.

Điểm nhấn của kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng năng lượng giai đoạn 2026 - 2030 là danh mục 42 dự án nguồn điện dự kiến đi vào vận hành trong giai đoạn này.

Cụ thể, năm 2026 sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành bốn dự án và một phần dự án với tổng công suất 300 MW. Giai đoạn 2027 - 2030, vận hành tiếp 38 dự án với tổng công suất ấn tượng lên tới 5.448 MW. Đặc biệt, năm 2030 dự kiến sẽ có hai dự án trọng điểm với tổng công suất 3.300 MW chính thức hòa lưới.

Song song đó, tỉnh Cà Mau ưu tiên tháo gỡ khó khăn để khởi công dự án Nhà máy điện khí LNG Bạc Liêu (3.200 MW) và Đường dây 500kV LNG Bạc Liêu - Thốt Nốt, phấn đấu đưa nhà máy này vào vận hành trước năm 2030. Dự án mở rộng Nhà máy nhiệt điện Cà Mau 1&2 (1.500 MW) cũng đang được tích cực đề xuất để triển khai chính thức.

Cà Mau khẳng định quan điểm phát triển năng lượng không đánh đổi môi trường. Các dự án phải gắn liền với việc bảo vệ rừng ngập mặn, hệ sinh thái ven biển và đê biển. Khi triển khai các dự án năng lượng thì đồng thời xây dựng giải pháp hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và đào tạo kỹ năng mới cho những nông dân, ngư dân bị ảnh hưởng.

Tỉnh cũng sẽ nghiên cứu tái đầu tư một phần nguồn thu từ năng lượng vào việc bảo tồn rừng và nâng cấp hạ tầng nông thôn. Các chủ đầu tư phải có kế hoạch thu hồi, tái chế pin mặt trời và tuabin gió sau khi kết thúc vòng đời dự án.

Để đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng năng lượng giai đoạn 2026 - 2030, UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Công Thương đóng vai trò chủ trì, phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án và tổ chức đấu thầu minh bạch. Các đơn vị như Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cháy nổ để nhà đầu tư yên tâm triển khai dự án.