Siết chặt quản lý, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp tại Mũi Cà Mau 24/03/2026 20:19

(PLO)- Trong chuyến làm việc mới đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu quản lý chặt chẽ quỹ đất, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp.

Ngày 24-3, ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, dẫn đầu đoàn công tác đến làm việc với BQL rừng phòng hộ Đất Mũi và Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.



Báo cáo tại buổi làm việc, BQL rừng phòng hộ Đất Mũi cho biết đơn vị đang quản lý hơn 23.600 ha rừng. Trong đó, rừng sản xuất chiếm gần 14.000 ha, rừng phòng hộ gần 10.000 ha, riêng tuyến rừng phòng hộ ven biển Đông dài khoảng 23 km với diện tích 1.900 ha.

Ông Huỳnh Quốc Việt (bìa phải), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau khảo sát, tìm hiểu về mô hình kinh tế dưới tán rừng tại ấp Vịnh Nước Sôi, xã Đất Mũi. Ảnh: KIM NHIÊN

Đối với Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, tổng diện tích đơn vị đang quản lý gần 42.000 ha, được phân định thành các phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phục hồi sinh thái và hành chính - dịch vụ.

Báo cáo với đoàn công tác, đơn vị cho biết thời gian qua, công tác tuần tra, kiểm soát luôn được tăng cường và đẩy mạnh. Cạnh đó, vận động người dân tham gia bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn.

Tại buổi làm việc, các đơn vị cũng thẳng thắn nêu lên những khó khăn đang tồn tại, như tình trạng xây dựng nhà ở trái phép trên đất lâm nghiệp, nhu cầu sử dụng đất phát triển kinh tế - xã hội chưa được giải quyết đồng bộ. Ngoài ra, các cơ chế về tiền lương và trang thiết bị chuyên dụng phục vụ giữ rừng còn nhiều hạn chế.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau khẳng định kinh tế rừng là lĩnh vực mũi nhọn, đóng vai trò nền tảng cho sự phát triển bền vững của tỉnh. Theo đó, ông Việt yêu cầu việc khai thác giá trị từ rừng phải gắn liền với phát triển du lịch, thủy sản và công nghiệp chế biến.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý các đơn vị phải quản lý chặt chẽ quỹ đất, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lấn chiếm. Đồng thời, đẩy mạnh các mô hình sản xuất bền vững dưới tán rừng, đặc biệt là nuôi tôm sinh thái để tạo ra sản phẩm sạch, giá trị kinh tế cao.

Riêng đối với hoạt động du lịch tại xã Đất Mũi, ông Việt yêu cầu Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau và chính quyền địa phương phải tổ chức lại theo hướng chuyên nghiệp. Trong đó, cần chú trọng quản lý môi trường trên các tuyến xuyên rừng, chuyển đổi phương tiện vận chuyển thân thiện với môi trường và xây dựng các làng nghề truyền thống để thu hút du khách.