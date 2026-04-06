Cà Mau ra quân kiểm tra chống buôn lậu và hàng giả 06/04/2026 17:46

(PLO)- Từ nay đến cuối năm 2026, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Cà Mau sẽ siết chặt quản lý từ hàng tiêu dùng thiết yếu, dược phẩm, xăng dầu đến các hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử.

Ngày 6-4, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh Cà Mau đã ban hành kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường năm 2026.

Theo đó, từ nay đến cuối năm 2026, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tập trung kiểm tra các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh; địa điểm tập kết hàng hóa cùng các phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Cà Mau ban hành kế hoạch kiểm soát thị trường năm 2026, tập trung vào việc truy quét hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Ảnh: DMS Cà Mau

Nội dung trọng tâm của đợt kiểm tra bao gồm việc xử lý tình trạng vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng nhập lậu và không rõ nguồn gốc như tiền giả, pháo, ma túy, động vật hoang dã và thực phẩm không qua kiểm dịch.

Đặc biệt, lực lượng chức năng sẽ chú trọng kiểm tra các mặt hàng thiết yếu ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân như dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, thuốc lá điện tử, khí cười, xăng dầu và các thiết bị điện tử.

Bên cạnh đó, đoàn liên ngành cũng kiểm tra các mặt hàng phục vụ sản xuất và môi trường như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất và phụ tùng xe cơ giới. Ngoài ra, các hoạt động kinh doanh vàng trang sức, ngoại tệ, thương mại điện tử và dịch vụ trông giữ xe cũng nằm trong danh mục kiểm tra đợt này.

Theo kế hoạch, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau sẽ kiểm tra việc chấp hành đăng ký kinh doanh, chứng từ hóa đơn, nhãn hàng hóa và niêm yết giá. Trong trường hợp cần thiết, đoàn sẽ lấy mẫu kiểm tra chất lượng hàng hóa tại nơi sản xuất, lưu thông và kiểm tra việc chấp hành quyền sở hữu trí tuệ khi có dấu hiệu vi phạm.

Ban chỉ đạo 389 tỉnh Cà Mau giao Chi cục Quản lý thị trường là đầu mối phối hợp, kết nối các lực lượng chức năng trong việc điều tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại liên quan đến lĩnh vực quản lý.