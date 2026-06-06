Ra mắt Văn phòng Viện Công nghệ Chống làm giả miền Tây Nam Bộ 06/06/2026 15:10

(PLO)- Văn phòng Viện Công nghệ Chống làm giả miền Tây Nam Bộ chính thức ra mắt tại Tây Ninh, hướng đến đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Sáng 6-6, tại Hội trường Thống Nhất tỉnh Tây Ninh, Viện Công nghệ Chống làm giả phối hợp cùng Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Văn phòng đại diện Viện Công nghệ Chống làm giả miền Tây Nam Bộ tại Tây Ninh, đồng thời trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự phụ trách đơn vị.

Lễ công bố trao quyết định cho bà Ngân và ông Triều. Ảnh: HUỲNH DU

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững tại khu vực miền Tây Nam Bộ.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố quyết định bổ nhiệm bà Phan Thị Ngơi (tên thường gọi Phan Thị Hồng Ngân) giữ chức Trưởng Văn phòng Viện Công nghệ Chống làm giả miền Tây Nam Bộ tại Tây Ninh.

Cùng với đó, ông Võ Văn Triều được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Chống làm giả miền Tây Nam Bộ tại Tây Ninh.

Bà Phan Thị Hồng Ngân phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: HUỲNH DU

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Phan Thị Hồng Ngân cho biết đơn vị sẽ tập trung thúc đẩy ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại như truy xuất nguồn gốc, tem chống giả thế hệ mới và nền tảng số Blockchain trong công tác bảo vệ thương hiệu.

Bên cạnh đó, văn phòng sẽ tăng cường tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nhận diện và phòng chống hàng giả; xây dựng mạng lưới liên kết giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các tổ chức khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả chống hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Việc kết nối các nguồn lực công nghệ và quản lý sẽ góp phần tạo ra hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp chủ động hơn khi bảo vệ thương hiệu trước tình trạng hàng giả, hàng nhái ngày càng diễn biến phức tạp.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HD

Chúc mừng đơn vị mới đi vào hoạt động, ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, bày tỏ tin tưởng văn phòng sẽ phát huy hiệu quả năng lực công nghệ và kinh nghiệm chuyên môn để hỗ trợ công tác quản lý thị trường.

Dịp này, Ban Tổ chức đã thực hiện lễ ký kết biên bản ghi nhớ trải nghiệm công nghệ số hóa chống làm giả và bảo vệ thương hiệu. Đặc biệt, 1 triệu tem chống giả công nghệ vân tay đã được trao tặng cho các doanh nghiệp khu vực miền Tây, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực bảo vệ sản phẩm, xây dựng niềm tin với người tiêu dùng và phát triển thương hiệu bền vững trong thời gian tới.