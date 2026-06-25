Chiều 25-6: Giá xăng dầu giảm mạnh 25/06/2026 15:20

Chiều 25-6, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu theo quy định.

Từ 15 giờ hôm nay, giá xăng dầu tiếp tục giảm hàng loạt. Giá xăng E5 không cao hơn 19.359 đồng/lít, giảm 767 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, thấp hơn xăng E10 557 đồng/lít.

Giá xăng E10 không cao hơn 19.916 đồng/lít, giảm 837 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Giá dầu diesel không cao hơn 21.866 đồng/lít, giảm 1.668 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 15.030 đồng/kg, giảm 1.650 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Người dân đổ xăng tại một cây xăng ở Hà Nội. Ảnh: AH

Kỳ này, Liên Bộ yêu cầu trích lập vào quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 300 đồng/lít với xăng sinh học, dầu diesel và dầu mazut mỗi loại 800 đồng/lít/kg.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.