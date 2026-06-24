Vì sao Đắk Nông chưa thể gia nhập hệ thống xổ số kiến thiết miền Nam? 24/06/2026 14:08

(PLO)- Trước mắt, Bộ Tài chính tạm hoãn phương án cho Đắk Nông mở thưởng vào thứ Tư hàng tuần trong hệ thống xổ số kiến thiết miền Nam.

Bộ Tài chính vừa có văn bản gởi UBND tỉnh Lâm Đồng về đề xuất chuyển địa bàn hoạt động của Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) Đắk Nông từ khu vực miền Trung sang khu vực miền Nam.

Công ty MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông quay số mở thưởng trong hệ thống xổ số miền Trung.

Theo đó, căn cứ ý kiến của UBND TP Đồng Nai và TP Cần Thơ không thống nhất với việc xếp lịch mở thưởng của Công ty XSKT Đắk Nông, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng trước mắt chỉ đạo các Công ty XSKT do tỉnh đại diện chủ sở hữu tiếp tục kinh doanh trên địa bàn và lịch mở thưởng như hiện nay.

Sau khi đề án sắp xếp, hợp nhất các doanh nghiệp kinh doanh xổ số được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Tài chính sẽ thực hiện sắp xếp lại lịch mở thưởng cho các công ty XSKT khu vực miền Nam, trong đó có XSKT Đắk Nông.

Trước đó, theo đề nghị của UBND tỉnh Lâm Đồng, ngày 4-6 Bộ Tài chính đã lấy ý kiến của UBND TP Cần Thơ và UBND TP Đồng Nai về việc chuyển hoạt động kinh doanh của Công ty XSKT Đắk Nông từ khu vực miền Trung sang khu vực miền Nam.

Cụ thể, sau khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng trở thành cơ quan đại diện chủ sở hữu của ba công ty XSKT gồm Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông.

Trong khi 2 Công ty XSKT Lâm Đồng và Bình Thuận hoạt động trong hệ thống xổ số miền Nam thì Công ty XSKT Đắk Nông vẫn thuộc khu vực miền Trung. Để bảo đảm sự thống nhất sau sáp nhập địa giới hành chính và chuẩn bị cho đề án tái cơ cấu ngành xổ số theo chủ trương của Chính phủ, Bộ Tài chính dự kiến đưa Công ty XSKT Đắk Nông vào hệ thống xổ số miền Nam từ ngày 1-7-2026.

Theo phương án ban đầu, Công ty XSKT Đắk Nông sẽ được bố trí quay số mở thưởng vào ngày thứ Tư hằng tuần.

Tuy nhiên, theo Cần Thơ và Đồng Nai, nếu Đắk Nông được xếp quay thưởng vào thứ Tư thì ngày này sẽ có tới bốn đài cùng mở thưởng gồm Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai và Đắk Nông. Điều này làm gia tăng áp lực cạnh tranh, khiến các doanh nghiệp phải chia sẻ thị phần và sức mua trong cùng một ngày.

Đáng chú ý, TP Cần Thơ hiện có ba công ty xổ số đang hoạt động gồm Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang; còn Đồng Nai có hai công ty là Đồng Nai và Bình Phước. Nếu phương án trên được áp dụng, toàn bộ các doanh nghiệp này đều rơi vào nhóm ngày có bốn đài cùng quay số, tạo nên sự mất cân đối so với nhiều đơn vị khác trong khu vực.

Các địa phương cho rằng điều này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh mà còn tác động trực tiếp đến nguồn thu ngân sách, trong bối cảnh các doanh nghiệp xổ số đang được giao mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn 2026-2030.

Theo phân tích của Cần Thơ, thị trường xổ số miền Nam hiện duy trì sự ổn định cả về quy mô phát hành lẫn sức tiêu thụ. Việc bổ sung thêm một công ty vào ngày thứ Tư có thể làm thay đổi cơ cấu cung ứng, gây xáo trộn hệ thống phân phối, phân tán sức mua và làm giảm khả năng tiêu thụ vé số của các đơn vị đang hoạt động trong ngày này.

Từ những lo ngại trên, TP Cần Thơ đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu bố trí lịch quay số của Công ty XSKT Đắk Nông vào một ngày khác phù hợp hơn, thay vì đưa vào khung thời gian vốn đã có mức độ cạnh tranh rất cao.