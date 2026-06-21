DIFF 2026 đêm 4: Đức mang bức tranh lửa so tài Tây Du Thiên Giới của Ma Cao 21/06/2026 09:58

(PLO)- Đêm thi thứ tư của DIFF 2026 chứng kiến màn tranh tài nảy lửa và đầy sáng tạo của hai đội pháo hoa đến từ Đức và Ma Cao (Trung Quốc).

Tối 20-6, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026) do UBND TP Đà Nẵng phối hợp Sun Group tổ chức tiếp tục đưa khán giả bước vào đêm tranh tài thứ tư với chủ đề Sáng tạo.

Nếu ba đêm đầu là những câu chuyện về thiên nhiên, di sản và văn hóa thì đêm thi thứ tư mở ra không gian của những ý tưởng táo bạo được hiện thực hóa bằng ngôn ngữ ánh sáng.

Phần trình diễn của đội Đức. Ảnh: BTC

Lần đầu tiên góp mặt tại DIFF, đội Steffes-Ollig Feuerwerke GmbH & Co. KG của Đức mang đến màn trình diễn biến bầu trời Đà Nẵng thành một "bức tranh lửa".

Là đội tuyển có lịch sử hơn 150 năm, đại diện nước Đức phát huy thế mạnh về cấu trúc, độ chính xác và khả năng đồng bộ tuyệt đối giữa âm nhạc với từng hiệu ứng pháo hoa.

Những chùm pháo liễu vàng, vương miện kim tuyến, cọ bạc, pháo tách sao nhiều tầng... liên tục nối tiếp nhau, tạo nên những lớp ánh sáng có chiều sâu và giàu tính tạo hình.

Đặc biệt, các hiệu ứng được lập trình bám sát từng nhịp nhạc khiến toàn bộ màn trình diễn giống như một tác phẩm đồ họa khổng lồ chuyển động trên bầu trời sông Hàn.

Một số hình ảnh phần thi của đội Đức:

Trong khi đó, Apple Pyrotechnics Co., Ltd của Ma Cao (Trung Quốc) lại lựa chọn cách kể chuyện giàu chất điện ảnh với màn trình diễn Tây Du Thiên Giới.

Lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển Tây Du Ký, đội Ma Cao dẫn dắt khán giả bước vào hành trình thần thoại thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc giao hưởng, nhạc điện tử cùng những hiệu ứng pháo hoa mặt nước. Đây chính là thế mạnh đã làm nên tên tuổi của đội trên đấu trường quốc tế.

Những bản nhạc quen thuộc lần lượt tái hiện những phân cảnh nổi tiếng của tác phẩm. Xen kẽ là các hiệu ứng pháo hình quạt, pháo chuyển màu, thác sáng và những chùm pháo vàng phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên không gian huyền ảo như bước ra từ thế giới thần tiên.

Một số hình ảnh phần thi của đội Ma Cao: