Du lịch Hàn Quốc hút khách Việt bằng 'đặc quyền' visa 10 năm 26/05/2026 15:58

(PLO) - Hàn Quốc tiếp tục đẩy mạnh thu hút khách Việt Nam thông qua hàng loạt chính sách nới lỏng thị thực, hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành và tăng cường kết nối du lịch song phương trong năm 2026.

Việt Nam tiếp tục được Hàn Quốc xác định là một trong những thị trường trọng điểm hàng đầu nhằm thúc đẩy tăng trưởng khách quốc tế. Theo Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam, Chính phủ Hàn Quốc đang triển khai nhiều chính sách tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam. Nổi bật là việc mở rộng diện cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần thời hạn 10 năm (loại C-3-91), áp dụng từ cuối tháng 3-2026.

Chính sách mới áp dụng cho nhiều nhóm đối tượng như: công dân cư trú tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM; người từng nhập cảnh các quốc gia thuộc OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế); nhân sự làm việc tại doanh nghiệp Hàn Quốc có vốn đầu tư lớn tại Việt Nam; lãnh đạo, quản lý tại các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam cùng người thân trong gia đình.

Theo KTO, việc mở rộng chính sách thị thực được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu du lịch, giao lưu nhân dân và hợp tác song phương Việt Nam - Hàn Quốc trong thời gian tới. Song song đó, KTO cũng công bố nhiều chính sách hỗ trợ dành cho doanh nghiệp lữ hành Việt Nam. Các chính sách này tập trung vào các sản phẩm K-Culture, charter, du lịch thể thao, study tour và tour kết nối di sản Việt - Hàn.

Ngoài ra, KTO tiếp tục hợp tác với các hãng hàng không, ngân hàng và các nền tảng du lịch trực tuyến để triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách Việt Nam trong năm 2026.

Hàn Quốc tiếp tục mở rộng diện cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần thời hạn 10 năm cho khách Việt. Ảnh: TT.

Bà Park Eun Jung, Trưởng đại diện KTO tại Việt Nam cho biết tính đến tháng 4-2026, lượng du khách Việt Nam đến Hàn Quốc đã tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, nhu cầu đối với du lịch MICE và du lịch khen thưởng đang ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ.

Theo bà Park Eun Jung, sự tăng trưởng này đến từ nền tảng giao lưu sôi động giữa hai quốc gia và vai trò quan trọng của các chính sách nới lỏng thị thực mà Chính phủ Hàn Quốc triển khai thời gian gần đây.

"Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách Việt Nam đến Hàn Quốc, tiêu biểu như việc mở rộng diện cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần có thời hạn 10 năm cho cư dân tại các đô thị lớn của Việt Nam từ năm nay", bà Park Eun Jung nhấn mạnh.

Đại diện KTO cũng khẳng định Việt Nam luôn là thị trường trọng điểm hàng đầu của du lịch Hàn Quốc. Thông qua chuỗi roadshow xúc tiến du lịch trong năm nay, KTO muốn tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp hai nước. Đồng thời, đơn vị cam kết hỗ trợ tối đa cho các công ty lữ hành Việt Nam bằng nhiều chính sách thiết thực.

Theo đại diện BenThanh Tourist, nhu cầu tổ chức tour du lịch MICE tại Hàn Quốc đang gia tăng rõ rệt, đặc biệt từ các doanh nghiệp khu vực miền Trung. Doanh nghiệp này kỳ vọng các chương trình kết nối, workshop và roadshow sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác du lịch Việt - Hàn, đồng thời khai thác sâu hơn tiềm năng của phân khúc MICE tại thị trường địa phương.

Vị đại diện này cho biết, trong năm 2025 và quý I-2026, chi nhánh tại Đà Nẵng cùng văn phòng du lịch tại Huế đã tổ chức thành công nhiều đoàn khách MICE quy mô lớn, có đoàn lên tới 200 khách. Công ty hiện tiếp tục phát triển các gói sản phẩm linh hoạt, tối ưu chi phí và gia tăng trải nghiệm dành cho khách doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.

Ngoài các hoạt động xúc tiến du lịch truyền thống, KTO cũng kỳ vọng dự án phát triển du lịch đến Làng Việt (K-Vietnam Valley) sẽ trở thành cầu nối hữu nghị. Dự án hứa hẹn mang đến những trải nghiệm giàu bản sắc văn hóa cho du khách Việt Nam trong năm 2026, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ hơn hoạt động giao lưu du lịch song phương giữa hai nước.