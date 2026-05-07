Tiết lộ bất ngờ về 'gu' chọn phòng nghỉ của khách Việt 07/05/2026 10:35

Xu hướng đặt phòng của du khách Việt Nam đang thay đổi rõ rệt theo hướng chủ động và thực tế hơn. Thay vì chỉ quan tâm đến giá, người dùng ngày càng ưu tiên loại hình lưu trú phù hợp, đánh giá uy tín, vị trí thuận tiện và các dịch vụ đi kèm nhằm tối ưu trải nghiệm xuyên suốt hành trình.

Theo dữ liệu mới công bố từ nền tảng du lịch trực tuyến Agoda, “Loại hình lưu trú” là tiêu chí được du khách Việt sử dụng nhiều nhất khi tìm kiếm nơi ở trong năm 2026, chiếm tới 31% tổng lượt dùng bộ lọc. Tỉ lệ này cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung toàn châu Á. Điều này cho thấy người Việt có xu hướng xác định rõ nhu cầu cá nhân ngay từ đầu trước khi đưa ra quyết định đặt phòng.

Thay vì tìm kiếm dàn trải, người dùng thường nhanh chóng thu hẹp lựa chọn vào các mô hình cụ thể như khách sạn, khu nghỉ dưỡng hay căn hộ dịch vụ phù hợp với mục đích chuyến đi. Việt Nam hiện nằm trong nhóm thị trường có mức độ lựa chọn rõ ràng hàng đầu Đông Nam Á, tương đương Malaysia và chỉ sau Indonesia.

Bên cạnh loại hình, du khách Việt ngày càng chú trọng yếu tố chất lượng và độ tin cậy. Bộ lọc “Điểm đánh giá từ 8 trở lên” chiếm 10% tổng lượt tìm kiếm, trở thành tiêu chí phổ biến thứ hai. Người dùng hiện có xu hướng tham khảo kỹ đánh giá từ cộng đồng và trải nghiệm thực tế trước khi chốt phòng.

Loại hình lưu trú là tiêu chí được du khách Việt sử dụng nhiều nhất khi tìm kiếm nơi ở. Ảnh: Agoda.

Các yếu tố tiện lợi cũng ảnh hưởng rõ rệt đến hành vi khách hàng. Bộ lọc “Bao gồm bữa sáng” và “Phương thức thanh toán” cùng đạt tỉ lệ 7%, phản ánh nhu cầu về trải nghiệm thuận tiện và minh bạch. Trong năm 2026, tính linh hoạt cũng được đặt lên hàng đầu. Các tiêu chí như “Hủy đặt phòng miễn phí” nằm trong nhóm tìm kiếm phổ biến nhất nhằm giảm thiểu rủi ro khi thay đổi lịch trình.

Vị trí lưu trú vẫn là yếu tố then chốt. Các tiêu chí về vị trí và khả năng kết nối thuận tiện đến trung tâm, điểm tham quan xuất hiện dày đặc trong top tìm kiếm. Ngoài ra, các tiện ích trải nghiệm như hồ bơi, ban công hay máy lạnh vẫn là những tiêu chuẩn mặc định để đảm bảo sự thư giãn trong điều kiện thời tiết nóng ẩm.

Du khách Việt ngày càng khắt khe và dứt khoát hơn trong việc lựa chọn loại hình lưu trú phù hợp mục đích chuyến đi. Ảnh: HT.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Việt Nam tại Agoda cho biết, trong năm 2026, du khách Việt ngày càng tìm kiếm những nơi lưu trú phù hợp nhu cầu cá nhân, hướng đến sự tiện lợi và thoải mái. Theo ông Lâm, các tiêu chí như đánh giá đáng tin cậy, bữa sáng hay thanh toán linh hoạt đang tác động mạnh đến quyết định đặt phòng của người dùng.