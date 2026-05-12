Cần Giờ được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mới của du lịch Việt Nam 12/05/2026 12:14

(PLO)- Cần Giờ đang đứng trước thời cơ bứt phá để trở thành trung tâm kinh tế, du lịch và đô thị sinh thái mới của TP.HCM sau khi hàng loạt dự án hạ tầng nghìn tỉ được thúc đẩy.

Sáng 12-5, báo Người Lao động tổ chức hội thảo “Cần Giờ - Cực tăng trưởng mới TP.HCM”. Tại sự kiện, các chuyên gia cho rằng Cần Giờ đang đứng trước thời cơ quan trọng để bứt phá. Nơi đây sẽ trở thành trung tâm kinh tế, du lịch và đô thị sinh thái mới của TP.HCM.

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, Cần Giờ mở ra dư địa lớn để TP.HCM hoàn thiện hệ sinh thái du lịch. Theo ông, nhiều năm qua, du lịch TP.HCM phát triển mạnh nhờ các sản phẩm đặc trưng như MICE, ẩm thực, mua sắm. Tuy nhiên, để tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của khách, thành phố cần thêm không gian mới kết nối đô thị với thiên nhiên.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TT.

“Cần Giờ có đầy đủ điều kiện để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, đường thủy và thể thao biển. Sự phát triển của Cần Giờ góp phần hoàn thiện cấu trúc du lịch theo hướng ‘một điểm đến - đa hệ sinh thái trải nghiệm’”, ông Bình nhấn mạnh.

Từ một “ốc đảo”, Cần Giờ đang chuyển mình mạnh mẽ với hàng loạt dự án hạ tầng quy mô. Nổi bật là dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có vốn đầu tư gần 5 tỉ USD vừa được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư. Song song đó, thành phố thúc đẩy các công trình trọng điểm như cầu vượt biển với tổng vốn hơn 92.600 tỉ đồng. Tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ cũng đang được xúc tiến, kỳ vọng hoàn thành vào năm 2028.

Theo TS Đinh Thế Hiển, Cần Giờ nên phát triển thành siêu đô thị tích hợp, đóng vai trò động lực kinh tế mới. Ông Hiển cho rằng mục tiêu đón 40 triệu lượt khách mỗi năm của Cần Giờ khác với các trung tâm truyền thống. Lượng khách này bao gồm cả chuyên gia quốc tế và nhà đầu tư tìm kiếm môi trường sống chất lượng cao.

Khu vực rừng ngập mặn Cần Giờ - lợi thế đặc biệt để phát triển du lịch xanh và chữa lành. Ảnh: TT.

Bà Nguyễn Thị Hòa, Giám đốc Marketing, Công ty CP Vinpearl cho rằng Cần Giờ sở hữu lợi thế để trở thành siêu điểm đến tầm quốc tế. Điểm nhấn là dự án Vinhomes Green Paradise phát triển theo mô hình “thành phố tích hợp”.

Dự án chú trọng phát triển xanh, thông minh, sinh thái theo tiêu chí ESG++. Dự án nằm cạnh rừng ngập mặn Cần Giờ - Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới, mở ra tiềm năng lớn cho du lịch chữa lành. Với hơn 7.000 phòng lưu trú, dự án kỳ vọng tạo hàng chục nghìn việc làm và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Bà Hòa chỉ ra 5 trụ cột chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu biến một siêu dự án trở thành siêu điểm đến hàng đầu quốc tế: Những biểu tượng mạnh để định danh toàn cầu; hệ sinh thái đủ sâu để giữ chân du khách; quy mô lớn để tạo dòng khách ổn định; chiến lược thương hiệu rõ ràng và nhất quán; năng lực vận hành đồng bộ.

Cần Giờ được kỳ vọng sẽ trở thành "siêu điểm đến" mới của du lịch Việt Nam. Ảnh: TT.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, các chuyên gia cũng đề xuất nhiều giải pháp phát triển bền vững cho Cần Giờ.

TS Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch đề xuất 5 nhóm giải pháp trọng tâm gồm xây dựng thông điệp “Cần Giờ hài hòa cùng thiên nhiên và kiến tạo”; khơi gợi cảm hứng chi tiêu bền vững; thúc đẩy kinh tế sáng tạo gắn với kinh tế sự kiện; phát triển mô hình điểm đến “chữa lành” và trình diễn công nghệ sống hài hòa với tự nhiên.