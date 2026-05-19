Mục tiêu đón 50 triệu khách quốc tế: Du lịch Việt cần cú hích gì? 19/05/2026 07:00

​(PLO)- Mục tiêu đón 50 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030 đòi hỏi ngành du lịch bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng, chính sách thị thực và năng lực cạnh tranh điểm đến.

Dự thảo Đề án “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới” đặt mục tiêu đầy tham vọng ngành du lịch sẽ đóng góp khoảng 14% GDP vào năm 2030.

Để hiện thực hóa điều này, nhiều chuyên gia, địa phương và doanh nghiệp cho rằng cần sớm triển khai các chính sách mang tính đột phá về hạ tầng, thị thực, xúc tiến quảng bá và chuyển đổi số.

​Đòn bẩy đột phá tháo gỡ các điểm nghẽn

​Theo dự thảo đề án, đến năm 2030, du lịch Việt Nam phấn đấu đón khoảng 45-50 triệu lượt khách quốc tế, duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình 16%/năm. Đồng thời, ngành phục vụ khoảng 160 triệu lượt khách nội địa với mức tăng trưởng khoảng 3%/năm.

​Ngành du lịch cũng được kỳ vọng đóng góp trực tiếp từ 10% GDP trở lên và từng bước đạt khoảng 14% GDP. Từ đó, du lịch trở thành lĩnh vực kinh tế có sức lan tỏa lớn, thúc đẩy nhiều ngành nghề khác cùng phát triển.

​Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho biết đề án tập trung xác định rõ mục tiêu phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dù du lịch Việt Nam đã phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19, lấy lại đà tăng trưởng cao nhưng mục tiêu đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế vẫn là thách thức rất lớn.

​Theo ông Khánh, để đạt được các mục tiêu trên, ngành cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo cùng sự tập trung nguồn lực ở mức cao nhất. Trong đó, các điểm nghẽn liên quan đến chính sách visa, đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm, xúc tiến quảng bá và chuyển đổi số cần sớm được tháo gỡ.

Ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030. Ảnh: THU TRINH.

Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cho rằng về dài hạn, ngành du lịch cần tập trung vào hai nhóm giải pháp trọng tâm. Một là đẩy mạnh truyền thông số, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam trên các nền tảng trực tuyến để tiếp cận hiệu quả hơn các thị trường trọng điểm và thị trường mới nổi. Hai là tăng cường xúc tiến trực tiếp thông qua các chương trình khảo sát điểm đến dành cho doanh nghiệp lữ hành quốc tế.

​Đại diện hãng Vietjet Air cũng nhận định hoạt động xúc tiến cần được đổi mới theo hướng có trọng tâm, trọng điểm hơn. Đồng thời, cơ quan chức năng cần sớm hình thành các văn phòng xúc tiến du lịch Việt Nam tại nước ngoài nhằm nâng cao hình ảnh điểm đến trên thị trường quốc tế.

​Liên quan đến chính sách thị thực, nhiều doanh nghiệp đề xuất tiếp tục mở rộng và linh hoạt hơn cơ chế visa, nghiên cứu cấp thị thực dài hạn thay vì ngắn hạn như hiện nay. Bên cạnh đó, các đơn vị cần xem xét triển khai cơ chế visa quá cảnh tại các sân bay quốc tế để thu hút dòng khách transit kết hợp du lịch ngắn ngày.

​Các doanh nghiệp cũng kiến nghị sớm hoàn thiện cơ chế phát triển kinh tế đêm nhằm tạo thêm sản phẩm du lịch mới, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách. Song song đó, việc xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch quốc gia được xem là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, dự báo thị trường và hoạch định chính sách trong giai đoạn mới.

​Kiến nghị tăng đầu tư hạ tầng, xây dựng sản phẩm đặc trưng

​Đại diện Sở VH-TT&DL tỉnh Tuyên Quang đề xuất tăng cường vai trò điều phối và hỗ trợ của Trung ương thông qua các chính sách về nguồn lực, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực và phát triển hạ tầng du lịch.

​Theo đại diện địa phương này, ngành cần đẩy mạnh phát triển các sản phẩm lưu niệm, quà tặng mang bản sắc văn hóa bản địa nhằm gia tăng trải nghiệm và mức chi tiêu của du khách.

Đồng thời, cơ quan chức năng cần rà soát cơ cấu giá tour và chi phí dịch vụ để nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến Việt Nam. Việc định vị thương hiệu du lịch quốc gia và thương hiệu điểm đến địa phương cũng cần được chú trọng hơn, gắn với các hình ảnh, sản phẩm và trải nghiệm đặc trưng để tạo dấu ấn rõ nét với khách quốc tế.

Khách quốc tế tìm hiểu ẩm thực Việt tại khu vực chợ truyền thống. Ảnh: THU TRINH.

Trong khi đó, bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch TP Huế, cho rằng phát triển du lịch trong giai đoạn mới cần lấy chiều sâu trải nghiệm và bản sắc văn hóa làm nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh.

Các cấp cần bổ sung các cơ chế đặc thù dành cho đô thị di sản nhằm tạo điều kiện bảo tồn và khai thác hiệu quả giá trị di sản phục vụ phát triển du lịch.

Bên cạnh đó, Nhà nước cần ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm phục vụ phân khúc du lịch cao cấp như sân bay quốc tế, cao tốc, cảng du lịch và bến du thuyền.

​Theo đại diện Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ninh, để hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng, ngành cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về hạ tầng, quy hoạch và cơ chế chính sách nhằm nâng cao năng lực phục vụ và chất lượng điểm đến.

Theo địa phương này, bài toán của du lịch hiện nay không chỉ nằm ở số lượng khách mà quan trọng hơn là nâng cao mức chi tiêu và hiệu quả kinh tế. Vì vậy, ngành cần tập trung phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

​Đồng thời, tỉnh Quảng Ninh kiến nghị sớm ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với các loại hình du lịch mới như du lịch mạo hiểm, du lịch sinh thái… nhằm tạo hành lang pháp lý cho địa phương trong công tác quản lý, cấp phép và bảo đảm an toàn cho du khách.