Du khách ùn ùn đổ về Tuy Hòa xem lễ hội cá ngừ, khinh khí cầu 01/05/2026 17:53

(PLO)- Lễ hội cá ngừ, ngày hội khinh khí cầu cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật thu hút khá đông du khách đến với vùng biển Tuy Hòa, Đắk Lắk.

Từ ngày 30-4 đến 3-5, tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực trong khuôn khổ lễ hội cá ngừ với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk-Tinh hoa câu vàng”.

Du khách đổ về tháp Nghinh Phong xem khinh khí cầu. Ảnh: M.N

Lễ hội cá ngừ Đắk Lắk là không gian giới thiệu, trình diễn chế biến cá ngừ; tôn vinh giá trị kinh tế, văn hóa từ cá ngừ đại dương. Qua đó, xây dựng thương hiệu cá ngừ Đắk Lắk trở thành biểu tượng của sự phát triển kinh tế biển bền vững, nâng tầm vị thế thủy sản Việt Nam.

Lễ hội cá ngừ là sự kiện trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch dịp lễ 30-4 và 1-5, nhằm góp phần thu hút du khách đến với phía Đông của Đắk Lắk.

Đoạn đường qua tháp Nghinh Phong ken đặc xe cộ. Ảnh: M.N

Các chương trình nghệ thuật diễn ra trong lễ hội cá ngừ được dàn dựng công phu, tái hiện hành trình khai phá, kiến tạo không gian sống. Đồng thời, làm nổi bật vai trò của không gian phía Đông Đắk Lắk, mở ra hướng phát triển kinh tế biển, đặc biệt là nghề khai thác cá ngừ đại dương, biểu tượng cho trí tuệ, ý chí lao động của con người.

Tại lễ hội, ban tổ chức bố trí không gian trưng bày, trình diễn chế biến cá ngừ, không gian ẩm thực các món ngon miền biển. Hoạt động này nhằm giới thiệu, trình diễn chế biến cá ngừ, ẩm thực các món ngon miền biển, quảng bá các sản phẩm đặc trưng của địa phương, giới thiệu tiềm năng du lịch, tôn vinh giá trị kinh tế, văn hóa, ẩm thực từ cá ngừ đại dương.

Du khách, người dân địa phương đông vui tại tháp Nghinh Phong. Ảnh: M.N

Thông qua các hoạt động trưng bày, trình diễn, trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm, du khách có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về nghề câu cá ngừ, văn hóa biển của ngư dân, chuỗi giá trị của ngành cá ngừ đại dương.

Theo ghi nhận của PLO, trong những ngày diễn ra lễ hội cá ngừ và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lượng du khách đến với các phường Tuy Hòa, Phú Yên, Bình Kiến khá đông.

Do lượng khách đổ về đông, một số đoạn đường gần khu vực tháp Nghinh Phong, phường Tuy Hòa bị kẹt xe ở những giờ cao điểm. Nhiều du khách đổ về khu vực này để tắm biển, ngắm khinh khí cầu…

Trình diễn mổ cá ngừ đại dương. Ảnh: H.T

“Lâu rồi mới thấy phường Tuy Hòa kẹt xe, đông vui như thế này. Hy vọng tỉnh sẽ tổ chức nhiều chương trình, có chiến lược kích cầu du lịch, tạo được ấn tượng để khách du lịch quay lại với phía Đông Đắk Lắk”- anh Nguyễn Hải Nam, một người dân tại phường Tuy Hòa chia sẻ.

Theo Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, chuỗi hoạt động kích cầu du lịch dịp 30-4, 1-5 kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo du khách, tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phục hồi, phát triển, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến giàu bản sắc, có khả năng tạo dựng những trải nghiệm khác biệt cho du khách.