Biển Đà Nẵng ken đặc du khách, khởi động cho mùa lễ hội 28/04/2026 09:00

(PLO)- Bờ biển Đà Nẵng những ngày này vô cùng sôi động, hứa hẹn mở màn cho một mùa lễ hội bùng nổ du khách nơi thành phố biển xinh đẹp.

Hai đợt lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Ngày 30-4, 1-5 kề cận nhau đang tạo ra một kỳ nghỉ đủ dài để du khách thập phương nô nức trẩy hội ba miền.

Tại Đà Nẵng, những ngày này cũng là thời điểm mở màn cho mùa lễ hội xuyên suốt nhiều tháng, hứa hẹn tạo nên một mùa hè bùng nổ về mặt du lịch.

Clip du khách đông nghịt tắm biển Đà Nẵng.

Bãi biển Mỹ Khê (phường An Hải, TP Đà Nẵng) những ngày này đông nghịt du khách. Đây là một trong sáu bãi biển từng được tạp chí Forbes (Mỹ) bình chọn là quyến rũ nhất hành tinh. Ảnh: TẤN VIỆT

Từ ngày 25-4, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khai mạc chương trình “Khai trương mùa du lịch biển” năm 2026. Sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, vui chơi tại bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch của TP. Ảnh: TẤN VIỆT

Chương trình năm nay có chủ đề Mùa hè rực rỡ, mang đến những trải nghiệm đa sắc màu cho du khách. Đó là sắc vàng của nắng hè trên những bãi biển trong xanh, là không gian sôi động của các môn thể thao biển hấp dẫn, sắc màu rực rỡ của lễ hội diều trên bãi cát cùng không gian ẩm thực biển phong phú diễn ra cả ngày lẫn đêm. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ban tổ chức, chương trình năm nay gồm 19 hoạt động chính diễn ra tại Công viên Biển Đông, bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng. Trong đó có năm hoạt động mới như lễ hội Pizza Đà Nẵng 2026, trải nghiệm hành trình làm kem từ cây lúa Việt, Beach Water Games, trình diễn thể thao biển và ngày hội “Sơn Trà Walking Day”. Cùng với đó có 14 hoạt động được duy trì qua các năm như trình diễn diều nghệ thuật, hội thi cứu hộ biển quốc tế 2026, giải bơi biển “Vượt sóng mùa hè” lần thứ 3, giải cờ tướng “Kỳ vương xứ Quảng” lần thứ 2, không gian ẩm thực “Hương vị Việt”… Ảnh: TẤN VIỆT

Chị Hoài Thương (ảnh), du khách từ Thanh Hóa hào hứng chụp lại khoảnh khắc du lịch cùng dòng chữ "Đà Nẵng Beach" cách điệu gây xôn xao mạng xã hội thời gian qua. "Biển Đà Nẵng quá sạch và đẹp, con người hiền hòa, ẩm thực thì quá phong phú và hấp dẫn. Thật sáng suốt khi tôi cùng gia đình vào đây dịp lễ này", chị Thương chia sẻ. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng, dữ liệu công bố trên nền tảng Agoda, TP này nằm trong top các địa điểm có lượt tìm kiếm cơ sở lưu trú cao nhất của du khách nội địa trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30-4, 1-5. Lượt tìm kiếm tăng tới 89% so với cùng kỳ năm trước, chứng tỏ sức hút ngày càng lớn của điểm đến miền Trung trong mùa du lịch. Ảnh: TẤN VIỆT

Bãi giữ xe tại Công viên Biển Đông quá tải. Ảnh: TẤN VIỆT

Không gian ẩm thực đặc sắc tại Công viên Biển Đông với hàng chục gian hàng. Từ khoảng 16 giờ, thực khách đã ngồi kín trước các hàng quán để chờ được phục vụ những đặc sản nổi tiếng nhất của vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Trên biển Đà Nẵng là phần trình diễn flyboard đầy nghệ thuật của những nghệ sĩ người Nga, tác phẩm mang tên Vũ khúc đại dương. Ảnh: TẤN VIỆT