Đà Nẵng công bố loạt lễ hội lớn khởi động mùa du lịch hè 2026 17/04/2026 08:12

Ngày 17-4, Sở VH-TT&DL Đà Nẵng cho hay, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5, TP sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội phục vụ người dân và du khách.

Theo đó, hàng loạt chương trình văn hóa - nghệ thuật đặc sắc sẽ diễn ra trên toàn địa bàn TP. Nổi bật là triển lãm Sắc màu đất Quảng (từ ngày 15-4 đến 5-5) tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng và triển lãm Giao điểm Việt Nam (từ 17-4 đến 17-5) tại Bảo tàng Đà Nẵng.

Du khách nước ngoài tản bộ trên vỉa hè ven biển Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Cùng với đó, Lễ hội áo dài Đà Nẵng 2026 tổ chức từ ngày 24-4 đến 26-4 tại vỉa hè đường Bạch Đằng, khuôn viên Bảo tàng Đà Nẵng và khu vực đất trống (40-42 Bạch Đằng), phường Hải Châu.

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, nhiều lễ hội mang đậm bản sắc địa phương cũng được tổ chức. Trong đó có lễ hội Kỳ Yên Sơn Cẩm Hà (24-4 đến 25-4) với các nghi lễ truyền thống, bài chòi và trải nghiệm làng quê; lễ hội Sắc sưa Hương Trà (24-4 đến 26-4) với không gian hoa sưa rực rỡ.

Chuỗi sự kiện còn bao gồm lễ hội Giỗ Tổ nghề yến (26-4) tại đảo Cù Lao Chàm; lễ hội kỷ niệm 555 năm Ngũ xã Trà Kiệu (26-4) tại Trà Kiệu; lễ hội Sắc màu di sản Chăm (30-4 đến 1-5) tại Mỹ Sơn. Hoạt động bế mạc Lễ hội Ánh sáng và di sản diễn ra ngày 30-4 tại đảo ký ức Hội An với các hoạt động thả đèn trời, hoa đăng.

Các hoạt động tiếp nối gồm lễ hội Thạch nghệ Tổ sư (ngày 1-5 đến 2-5) tại làng đá mỹ nghệ Non Nước và chợ phiên Trà Linh (ngày 2-5 đến 3-5) tại Nhà văn hóa Konpin, xã Trà Linh.

Điểm nhấn của dịp lễ năm nay là chương trình khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026, tổ chức từ ngày 25-4 đến 3-5 tại Công viên Biển Đông, bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch.

Chuỗi hoạt động kéo dài chín ngày với nhiều nội dung như: Lễ hội thả diều, âm nhạc đêm, không gian ẩm thực, trình diễn thể thao biển, đại chiến súng nước, walking Sơn Trà cùng các hoạt động cộng đồng, bảo vệ môi trường và cứu hộ biển.

Đáng chú ý, giải bơi biển Vượt sóng mùa hè diễn ra ngày 27-4 được xem là điểm nhấn thể thao trải nghiệm trong chuỗi sự kiện.