Để du lịch đêm ở TP.HCM thành thỏi nam châm giữ chân du khách 10/05/2026 06:36

Không chỉ dừng ở các chương trình kích cầu giảm giá, TP.HCM đang tăng tốc phát triển du lịch đêm như một động lực tăng trưởng mới của ngành du lịch đô thị.

Hàng loạt tour trải nghiệm, show diễn thực cảnh, du lịch đường thủy và không gian giải trí về đêm được đầu tư mạnh nhằm kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và từng bước định vị hình ảnh thành phố không ngủ trên bản đồ du lịch khu vực.

Đa dạng sản phẩm, kéo dài trải nghiệm du khách

Theo Sở Du lịch TP.HCM, định hướng kích cầu hiện nay không còn tập trung vào việc giảm giá đơn thuần mà hướng đến gia tăng giá trị trải nghiệm, tạo thêm lý do để du khách ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn. Trong chiến lược này, kinh tế đêm được xem là mảnh ghép quan trọng để hình thành hệ sinh thái du lịch hiện đại, đa dạng và có sức cạnh tranh cao.

Nhiều sản phẩm du lịch đêm đặc trưng của TP.HCM đang tiếp tục được đầu tư nâng cấp. Nổi bật là Retro Rides Saigon by Night – tour khám phá thành phố trên những chiếc xe cổ sang trọng, kết hợp trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và kiến trúc Sài Gòn về đêm.

Trong khi đó, Chợ Lớn Night Tour tiếp tục khai thác chiều sâu văn hóa khu vực di sản Chợ Lớn thông qua trải nghiệm tín ngưỡng, ẩm thực và đời sống cộng đồng người Hoa về đêm. Đặc biệt, tour đêm Trăng chiến khu tại địa đạo Củ Chi đang trở thành sản phẩm tạo dấu ấn riêng cho du lịch TP.HCM.

Tour đêm Trăng chiến khu tại Khu Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi.

Bên cạnh các tour trải nghiệm, TP.HCM cũng liên tục bổ sung nhiều sản phẩm giải trí đêm mới như Sài Gòn – Sắc màu đêm, Nhà Bè – Ngàn lẻ một đêm, city tour đêm bằng xe buýt 2 tầng Hop-on Hop-off hay các chương trình nghệ thuật như À Ố Show, múa rối nước Rồng Vàng, VietCharm – Culture & Dining Show, thực cảnh Đất Thép, Chào Show…

Không gian du lịch đường thủy về đêm cũng trở thành điểm nhấn đáng chú ý. Hệ thống tàu nhà hàng cao cấp như Saigon Princess, Bến Thành Princess hay Indochina Junk mang đến trải nghiệm ẩm thực kết hợp giải trí trên sông Sài Gòn. Trong khi đó, Saigon Water Bus thu hút đông du khách nhờ chi phí hợp lý và góc nhìn mới lạ về thành phố lên đèn.

Các khu phố đi bộ và phố ẩm thực như Nguyễn Huệ, Bùi Viện hay chợ đêm Bến Thành tiếp tục là những tọa độ sôi động nhất của kinh tế đêm TP.HCM, góp phần tạo nên nhịp sống đặc trưng của đô thị năng động bậc nhất cả nước.

Show diễn nghệ thuật VietCharm là một trong những sản phẩm du lịch mới thu hút du khách tại TP.HCM.

Theo thống kê của ngành du lịch, kinh tế đêm hiện đóng góp khoảng 30% tổng doanh thu du lịch của TP.HCM. Các sản phẩm du lịch đêm bước đầu giúp tăng mức chi tiêu của du khách, đặc biệt là khách quốc tế, thêm khoảng 20–30% cho các dịch vụ ăn uống, mua sắm và giải trí; đồng thời kéo dài thời gian lưu trú bình quân từ nửa ngày đến một ngày.

Đáng chú ý, việc mở rộng không gian liên kết du lịch từ trung tâm TP.HCM đến tuyến biển khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu đang mở ra cơ hội hình thành hệ sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi và giải trí dài ngày hiệu quả hơn cho cả khách nội địa lẫn quốc tế.

Dù đạt nhiều tín hiệu tích cực, kinh tế đêm TP.HCM vẫn được đánh giá còn nhiều hạn chế. Theo Sở Du lịch TP, các hoạt động hiện nay chủ yếu tập trung vào ăn uống và mua sắm nhỏ lẻ, thiếu những sản phẩm giải trí cao cấp có khả năng tạo mức chi tiêu lớn và giữ chân du khách dài ngày.

Bên cạnh đó, sự thiếu đồng bộ về cơ chế pháp lý và quy hoạch không gian đang là rào cản lớn đối với quá trình phát triển kinh tế đêm. Các quy định liên quan đến hoạt động sau 24 giờ, tiếng ồn, cấp phép biểu diễn nghệ thuật hay tổ chức sự kiện vẫn còn chồng chéo, khiến nhiều nhà đầu tư lớn dè dặt tham gia thị trường.

Cần quy hoạch đồng bộ để phát triển bền vững

Theo bà Phan Yến Ly, chuyên gia thiết kế sản phẩm du lịch, nhiều phố đêm tại TP.HCM hiện nay thiếu quy hoạch tổng thể, chưa có sự khảo sát bài bản, thiếu tư vấn chuyên gia cũng như sự đồng thuận từ cộng đồng dân cư nên dễ rơi vào tình trạng na ná nhau, nhanh chóng gây nhàm chán cho du khách.

Đại diện nhiều doanh nghiệp lữ hành cũng cho rằng TP.HCM cần chuyển từ phát triển dàn trải sang đầu tư chiều sâu cho một số khu vực trọng điểm.

Thực tế cho thấy không ít mô hình phố đêm, phố ẩm thực tại các quận, huyện chưa đủ sức hút với khách quốc tế do thiếu tính đồng bộ và chưa tạo được trải nghiệm khác biệt.

Không gian nhộn nhịp tại phố đi bộ Nguyễn Huệ mỗi khi thành phố lên đèn.

Ông Phạm Quý Huy - CEO Kiwi Travel cho rằng TP.HCM nên lựa chọn một số địa điểm trung tâm để đầu tư bài bản thay vì mở quá nhiều phố đêm nhưng thiếu điểm nhấn. Theo ông, mô hình của Singapore hay Thái Lan cho thấy các quốc gia này thường tập trung phát triển một vài khu vực trọng điểm nhưng được quy hoạch đồng bộ, tích hợp đầy đủ các dịch vụ giải trí, nghệ thuật, ẩm thực và mua sắm.

Đại diện BenThanhtourist nhận định yếu tố đặc trưng và sự tham gia đồng bộ của cộng đồng dân cư là điều quyết định sức sống của các phố ẩm thực. Hà Nội có Tạ Hiện, TP.HCM có Bùi Viện - những khu vực tạo được dấu ấn nhờ không khí đường phố đặc trưng và hệ sinh thái dịch vụ liền mạch.

Theo các chuyên gia, giải pháp quan trọng hiện nay là xây dựng quy hoạch riêng cho kinh tế đêm, xác định rõ các vùng lõi được phép hoạt động 24/7, đồng thời hình thành vùng đệm nhằm hạn chế tác động tiếng ồn đến khu dân cư truyền thống.

Đại diện Sở Du lịch cho biết TP.HCM cũng được cho là cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý an ninh và môi trường như hệ thống camera thông minh, đo tiếng ồn tự động, cảnh báo ùn tắc giao thông và quản lý rác thải theo thời gian thực để đảm bảo phát triển bền vững.

Về dài hạn, thành phố định hướng phát triển mô hình thành phố không ngủ tích hợp đa trải nghiệm, tận dụng tối đa lợi thế sông nước và kết nối biển.

Trong đó, khu vực bến Bạch Đằng sẽ được nâng cấp thành điểm nhấn du lịch đường thủy với các show diễn thực cảnh trên sông kết hợp nghệ thuật ánh sáng và trình chiếu mapping dọc hai bờ sông Sài Gòn.

Song song đó, tuyến biển đô thị khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ được khai thác để phát triển các tổ hợp thể thao, giải trí biển về đêm quy mô lớn, kết nối trực tiếp với hệ thống du lịch đường thủy nội đô TP.HCM.

Xe buýt 2 tầng là sản phẩm du lịch đêm đặc trưng thu hút đông đảo khách quốc tế.

Sở Du lịch TP.HCM cũng kiến nghị sớm ban hành chính sách hợp tác công tư để thu hút đầu tư vào hạ tầng văn hóa, lịch sử. Đồng thời, đề xuất cơ chế cho phép địa phương chủ động kéo dài thời gian hoạt động dịch vụ ban đêm để nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Các chuyên gia cho rằng nếu được quy hoạch bài bản và có cơ chế đủ thông thoáng, kinh tế đêm không chỉ giúp TP.HCM gia tăng nguồn thu du lịch mà còn góp phần định vị hình ảnh một đô thị hiện đại, năng động và giàu trải nghiệm trong mắt du khách quốc tế.