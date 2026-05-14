Khách siêu giàu Ấn Độ ồ ạt đến Việt Nam: Cú hích nào đứng sau? 14/05/2026 09:06

(PLO)- Với lợi thế từ việc nâng cấp quan hệ ngoại giao và làn sóng mở rộng mạng lưới bay thẳng, ngành du lịch và hàng không Việt Nam đang đứng trước thời cơ vàng để khai thác thị trường khách tiềm năng từ quốc gia tỉ dân này.

Việc Việt Nam và Ấn Độ nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường” đang tạo cú hích mạnh mẽ cho các hoạt động giao thương. Sự bùng nổ của các đường bay kết nối trực tiếp không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn mở đường cho dòng khách chất lượng cao từ Ấn Độ đổ về các điểm đến của Việt Nam.

Đường bay mở rộng, khách Ấn Độ tăng mạnh

Dư địa hợp tác giữa hai nước đang mở rộng trên nhiều lĩnh vực như hàng không, du lịch và công nghiệp văn hóa. Trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây, nhiều doanh nghiệp lớn đã ký kết các thỏa thuận dài hạn nhằm thúc đẩy trao đổi khách và quảng bá du lịch song phương.

Điển hình như Vinpearl ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2028 với Thomas Cook India, SOTC Travel và MakeMyTrip nhằm quảng bá du lịch Việt Nam tại thị trường Ấn Độ, phối hợp marketing - bán hàng và phát triển các sản phẩm trải nghiệm dành riêng cho du khách Ấn Độ. Trong khi đó, Saigontourist Group hợp tác với Innovations India triển khai dự án phim “SILA” cùng sự kiện “Namaste Vietnam”; Vietravel cũng ký kết hợp tác du lịch, lữ hành với MakeMyTrip.

Hàng loạt doanh nghiệp ký kết thỏa thuận dài hạn nhằm thúc đẩy trao đổi khách và quảng bá du lịch giữa Việt Nam và Ấn Độ. Ảnh: SGT.

Các thỏa thuận tập trung phát triển những chương trình du lịch thiết kế riêng cho thị trường Việt Nam - Ấn Độ, hướng đến mục tiêu xây dựng hai quốc gia trở thành điểm đến kết nối chung, đồng thời mở rộng mạng lưới đối tác và tăng cường quảng bá thương hiệu tại cả hai thị trường.

Những năm gần đây, Việt Nam nổi lên như một trong những điểm đến được giới siêu giàu Ấn Độ ưa chuộng, đặc biệt ở phân khúc du lịch cưới và du lịch MICE. Chỉ trong quý I năm nay, nhiều đám cưới quy mô lớn của các gia đình tỉ phú Ấn Độ đã được tổ chức tại Việt Nam. Nổi bật là lễ cưới diễn ra tại Vịnh Hạ Long với khoảng 300-500 khách mời. Trước đó, năm 2025, một đám cưới xa hoa khác của giới siêu giàu Ấn Độ kéo dài suốt 7 ngày tại Phú Quốc, quy tụ hơn 1.000 khách tham dự.

Sự tăng trưởng mạnh của dòng khách Ấn Độ gắn liền với việc mở rộng nhanh mạng bay giữa hai quốc gia. Theo số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam, từ tháng 5-2025, Vietnam Airlines đã mở rộng mạng bay tới bốn thành phố lớn của Ấn Độ gồm New Delhi, Mumbai, Bengaluru và Hyderabad, với tổng cộng sáu đường bay thẳng đang khai thác.

Trong khi đó, Vietjet Air hiện khai thác 10 đường bay thẳng kết nối Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng với các trung tâm kinh tế, công nghệ và chính trị lớn của Ấn Độ như New Delhi, Mumbai, Bengaluru, Hyderabad, Ahmedabad và Kochi. Ở chiều ngược lại, các hãng hàng không Ấn Độ cũng đang tăng tốc hiện diện tại Việt Nam nhằm đón đầu nhu cầu đi lại ngày càng tăng cao.

Hãng hàng không Việt Nam đang đẩy mạnh mở các đường bay thẳng kết nối Việt Nam với thị trường Ấn Độ. Ảnh: VJ.

Đầu tháng 5 vừa qua, Air India chính thức khai thác đường bay thẳng giữa Hà Nội và Delhi với tần suất năm chuyến mỗi tuần. Đây là đường bay thứ hai của hãng tại Việt Nam sau chặng Delhi - TP.HCM được khai thác từ năm 2024. Việc liên tục mở rộng mạng bay được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho tăng trưởng du lịch, thương mại và giao lưu văn hóa, đồng thời mở ra cơ hội để Việt Nam thu hút mạnh dòng khách chất lượng cao từ Ấn Độ.

Doanh nghiệp tăng tốc đón dòng khách tỉ dân

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, việc kết nối chặt chẽ với các đối tác chiến lược tại Ấn Độ là bước đi then chốt để khai phá tiềm năng to lớn của thị trường này, đồng thời chuẩn bị điều kiện đón đầu các đường bay thẳng mới dự kiến được khai thác vào cuối năm 2026.

Theo bà Hoa, Ấn Độ không chỉ là nguồn khách quốc tế quan trọng mà còn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách Việt Nam. Mỗi năm, hệ thống doanh nghiệp phục vụ hàng trăm nghìn lượt khách Ấn Độ đến tham quan, trải nghiệm cảnh quan, văn hóa và ẩm thực Việt Nam, đặc biệt tại các trung tâm du lịch biển và nghỉ dưỡng cao cấp.

Đoàn khách nhân viên của tỉ phú Ấn Độ đã có hành trình khám phá nhiều điểm đến nổi tiếng tại Việt Nam. Ảnh: NGỌC SƠN.



Không chỉ doanh nghiệp du lịch, các hãng hàng không cũng đang đẩy mạnh hiện diện tại thị trường tỉ dân. Đại diện Vietjet Air nhận định Việt Nam và Ấn Độ đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh với nhiều cơ hội hợp tác chiến lược trong lĩnh vực hàng không, thương mại, công nghệ và đầu tư.

Hiện Vietjet kết nối Việt Nam với nhiều trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch lớn của Ấn Độ như New Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Hyderabad và Bengaluru. Hãng khai thác 25 đường bay với khoảng 80 chuyến mỗi tuần, phục vụ hơn 2,5 triệu lượt hành khách giữa hai nước.

Đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá đà tăng trưởng mạnh của thị trường Ấn Độ đang cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch Việt Nam, đồng thời mở ra nhiều tiềm năng hợp tác sâu rộng hơn. Một trong những động lực quan trọng thúc đẩy trao đổi khách giữa hai nước là các chính sách tạo thuận lợi về thị thực. Việc áp dụng thị thực điện tử (e-visa), kéo dài thời hạn lưu trú lên 90 ngày và cho phép nhập cảnh nhiều lần đang góp phần kích thích nhu cầu du lịch giữa hai quốc gia.

Song song đó, Việt Nam cũng đang chủ động phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu của du khách Ấn Độ như nghỉ dưỡng biển, chăm sóc sức khỏe, du lịch cưới hỏi và MICE. Các doanh nghiệp đồng thời chú trọng dịch vụ, ẩm thực đạt chuẩn Halal và xây dựng sản phẩm gắn với văn hóa, di sản, tâm linh nhằm nâng cao khả năng phục vụ dòng khách này.