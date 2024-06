Sẽ thí điểm du lịch đêm, tổ hợp giải trí đêm riêng biệt tại 12 tỉnh, TP 02/06/2024 14:05

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng vừa có báo cáo gửi Quốc hội về một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại báo cáo này là vấn đề phát triển kinh tế, du lịch đêm.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: QH

Kinh tế ban đêm: Vẫn thiếu các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thông tin năm 2020, Thủ tướng đã phê duyệt “Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam”, đến năm 2023 Bộ VH-TT&DL ban hành Quyết định 1894 về phê duyệt Đề án “Một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm”.

Sau đó, nhiều địa phương đã ban hành các đề án, kế hoạch phát triển kinh tế ban đêm, trọng tâm là hoạt động du lịch đêm với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. “Một số sản phẩm du lịch đêm đã được đưa vào phục vụ và tạo ấn tượng, hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước”- theo ông Nguyễn Văn Hùng.

Báo cáo của Bộ trưởng VH-TT&DL dẫn chứng tour đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám "Tinh hoa đạo học", chương trình nghệ thuật thực cảnh “Tinh hoa Bắc Bộ” (Hà Nội); “Phố đêm du thuyền Hạ Long” (Quảng Ninh); tour đêm phố cổ Hoa Lư (Ninh Bình), “Quận 1 - Sắc màu đêm” (TPHCM)... cùng nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật, biểu diễn âm nhạc đường phố, vẽ ký họa, thư pháp…

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đánh giá việc phát triển sản phẩm du lịch đêm vẫn thiếu các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư.

Phân tích cụ thể, Bộ trưởng VH-TT&DL cho rằng các sản phẩm du lịch đêm còn đơn điệu, chủ yếu diễn ra dưới hình thức khu phố đi bộ, khu mua sắm, khu ẩm thực đêm, chợ đêm, một số hoạt động nghệ thuật, giải trí trong và ngoài đường phố vào ban đêm.

Trong khi đó, quy hoạch không gian riêng cho du lịch đêm, nhận thức về phát triển du lịch đêm còn hạn chế. “Các địa phương chưa có chiến lược hoặc kế hoạch riêng cho phát triển kinh tế đêm; chưa có cơ chế đặc thù hơn cho các hoạt động mua sắm, ẩm thực, vui chơi giải trí vào ban đêm” - ông Nguyễn Văn Hùng cho biết.

Bộ VH-TT&DL sẽ thực hiện thí điểm tổ hợp giải trí đêm riêng biệt tại 12 tỉnh, TP trong thời gian tới. Ảnh: XUÂN HOÁT

Phát triển sản phẩm du lịch đêm

Về phương hướng thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết Bộ VH-TT&DL sẽ phối hợp với các tỉnh/TP thực hiện thí điểm mô hình sản phẩm du lịch đêm tại 12 địa phương là địa bàn trọng điểm phát triển du lịch.

Ông Hùng lưu ý trọng tâm là xây dựng Quy hoạch phát triển sản phẩm du lịch đêm.

Cơ quan có thẩm quyền sẽ xác định khu vực, địa bàn cụ thể để định hướng phát triển tập trung mô hình sản phẩm du lịch đêm; xây dựng mô hình phát triển, loại hình sản phẩm du lịch đêm đảm bảo khai thác tối đa được tiềm năng, lợi thế…

Ngoài ra, các cơ quan sẽ nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách phát triển sản phẩm du lịch đêm theo hướng rà soát, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, thời gian cung cấp dịch vụ, chính sách đối với lao động làm việc đêm. Đồng thời tổ chức đội ngũ an ninh, trật tự nhằm hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho du khách.

Về tổ chức triển khai và quản lý các hoạt động du lịch đêm, Bộ VH-TT&DL định hướng phát triển các mô hình sản phẩm du lịch đêm theo hình thức tuyến phố đi bộ, chợ đêm, không gian du lịch đêm linh hoạt, tổ hợp giải trí đêm riêng biệt…

Trong việc định hướng thị trường và tổ chức xúc tiến quảng bá, ông Hùng cho hay cơ quan quản lý sẽ triển khai xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch đêm hướng tới nhóm lưu trú dài ngày, có khả năng chi tiêu cao, sử dụng các sản phẩm chất lượng cao.

Tư lệnh ngành VH-TT&DL cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng, nâng cấp, phát triển hệ thống phần mềm quản lý, báo cáo sự cố, điểm nóng trên các thiết bị di động thông minh; tăng cường xúc tiến quảng bá về sản phẩm du lịch đêm…

Theo nghị trình, Quốc hội sẽ chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch từ 15 giờ ngày 5-6 và đầu giờ sáng ngày 6-6.