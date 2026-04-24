Dự báo Đà Nẵng sẽ có một kỳ nghỉ 'bùng nổ' lượng du khách 24/04/2026 11:26

Trước hai kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4, 1-5, TP Đà Nẵng chuẩn bị tổ chức nhiều chương trình, sự kiện phục vụ du khách. Dự báo, lượng khách đổ về TP này rất đông; tuy nhiên khu vực phía nam khá vắng vẻ.

Du khách check-in cầu Vàng khi đến Đà Nẵng. Ảnh: MT

Đông ở trung tâm, vắng ở phía nam

Trước kỳ nghỉ lễ, các cơ sở lưu trú ở Đà Nẵng tung nhiều gói khuyến mãi nhằm kéo du khách đến tham quan, lưu trú. Đến thời điểm này, nhiều khách sạn ven biển khu vực trung tâm TP đã gần kín chỗ.

Theo một chủ khách sạn ở TP Đà Nẵng, lượng khách đặt phòng cao hơn các năm trước nhiều, tỉ lệ lấp phòng dịp lễ 80-90%, còn lượng ít chờ tiếp tục nhận khách.

Tỉ lệ phòng lưu trú dịp lễ tại một khách sạn ở khu vực Duy Xuyên rơi vào 60-65% vào dịp lễ 30-4.

Trong khi đó, đại diện một khách sạn lớn ở khu vực Tam Kỳ cho biết lượng khách ngày thường ở mức trung bình. Tuy nhiên, dịp lễ khách sạn gần như 'trắng' phòng.

Tình trạng này do khu vực phía nam ít khách du lịch, chủ yếu người dân đi làm việc nghỉ ngơi.

Hội An cũng là một trong những điểm đến ưa thích của du khách. Ảnh: TN

Theo chủ khách sạn trên, đến thời điểm hiện tại chỉ có 30-40 phòng được đặt sẵn, công suất 10-15%, không đáng kể dù đơn vị luôn duy trì các gói, chương trình khuyến mãi.

"Dịp lễ phần đông khách du lịch đến khu vực Đà Nẵng cũ. Hi vọng dịp lễ khu vực trung tâm kín phòng du khách sẽ đổ về phía Nam"- chủ khách sạn nói.

Theo ông Nguyễn Văn Thân, Giám đốc Công ty TNHH Phú Long, chủ khách sạn - nhà hàng Phú Long Tam Kỳ, dịp lễ đơn vị vẫn niêm giữ nguyên mức giá cho thuê phòng như ngày thường, kèm theo các chương trình khuyến mãi.

"Tuy nhiên, lượng khách thuê phòng lưu trú trong hai đợt nghỉ lễ rất ít, vắng hơn ngày thường, ngược lại hoàn toàn với khu vực trung tâm TP"- ông Thân nói.

Đà Nẵng đứng đầu danh sách tìm kiếm trong nước

Từ ngày 25-4 đến 3-5, TP Đà Nẵng khai trương mùa du lịch biển 2026 với gần 20 hoạt động hấp dẫn, mang đến không gian lễ hội rực rỡ, đa màu sắc cho người dân, du khách.

Chương trình với chủ đề Mùa hè rực rỡ, tổ chức tại nhiều điểm ven biển của TP. Chương trình mang thông điệp mùa hè sôi động, đa màu sắc, gắn với hình ảnh Đà Nẵng ‘biển xanh, cát trắng, nắng vàng’.

Gần hoạt động chính tổ chức tại công viên Biển Đông, bán đảo Sơn Trà, các bãi biển du lịch.

Theo Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng, dữ liệu công bố trên nền tảng Agoda, TP này nằm trong top các địa điểm có lượt tìm kiếm cơ sở lưu trú cao nhất của du khách nội địa trong dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30-4, 1-5.

Lượt tìm kiếm tăng tới 89% so với cùng kỳ năm trước, chứng tỏ sức hút ngày càng lớn của điểm đến miền Trung trong mùa du lịch.

Thống kê, dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 năm 2025, lượng khách đến TP Đà Nẵng tăng hơn 50% so với cùng kỳ 2024. Dự kiến, dịp nghỉ lễ sắp tới lượng khách sẽ tiếp tục bùng nổ.

Xu hướng tìm kiếm của du khách là các thành phố biển. Ảnh: MT

Theo đánh giá từ nền tảng booking, kỳ nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương và 30-4, 1-5 là giai đoạn cao điểm du lịch sôi động nhất đầu năm 2026. Những ngày qua ghi nhận nhu cầu tìm kiếm và lên kế hoạch của du khách Việt tăng mạnh.

33% du khách Việt dự định thực hiện nhiều chuyến đi ngắn ngày trong nước hơn so với năm trước, 22% lên kế hoạch cho những chuyến đi du lịch quốc tế dài ngày.

Dịp này, các đô thị biển vẫn là lựa chọn phổ biến hàng đầu. Du khách Việt Nam đang tìm kiếm các điểm đến ven biển như Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Phú Quốc, Mũi Né. Đặc biệt, Đà Nẵng được tìm kiếm nhiều nhất trong thời điểm từ ngày 25-4 đến 3-5.

Theo ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội du lịch TP Đà Nẵng, những tín hiệu trước mùa nghỉ lễ cho thấy tình hình chung ngành du lịch TP tương đối tốt. Lượng khách trong nước dự báo tăng mạnh, khách quốc tế tăng nhẹ, dù chịu ảnh hưởng của chiến tranh vùng vịnh.

"Đến thời điểm này các khách sạn ghi nhận công suất phòng đạt 80- 90%, có khách sạn đã lấp đầy phòng. Tuy nhiên tổng thể công suất thì Đà Nẵng vẫn còn đủ nguồn phòng cho khách book giờ chót"- ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, xu hướng khách du lịch đến Đà Nẵng năm nay chủ yếu rơi vào nhóm khách trải nghiệm, đi theo nhóm nhỏ, gia đình hoặc các thị trường gần tự đến bằng phương tiện cá nhân.