TP Huế 'lột xác' với chiến lược kinh tế đêm từ di sản 02/05/2026 19:04

(PLO)- Lấy di sản văn hóa làm bệ phóng, TP Huế đang từng bước thu hút du khách với chuỗi sản phẩm du lịch đêm độc bản.

Từng bị gắn mác là địa phương "đi ngủ sớm" với sản phẩm du lịch đêm nghèo nàn, TP Huế thời gian qua đã có nhiều sự đổi thay. Đặc biệt, trong dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương, kỳ nghỉ 30-4, 1-5 vừa qua, Huế đã trở thành điểm đến thu hút lượng lớn du khách nhờ những sản phẩm mới lạ.

Lấy di sản làm cốt lõi để thắp sáng đêm cố đô

Với vị thế mới, TP Huế đang sở hữu nhiều động lực để bứt phá. Trong chiến lược phát triển du lịch, tổ chức kinh tế ban đêm mang đậm bản sắc cố đô được xem là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng sức cạnh tranh, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Chương trình Hoàng cung huyền ảo thu hút gần 20.000 lượt người mỗi đêm.

Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch TP Huế, nhận định địa phương này có lợi thế vô cùng lớn để phát triển kinh tế đêm nhờ hệ thống di sản văn hóa đặc sắc. Những thế mạnh tiêu biểu như quần thể di tích cố đô Huế, nhã nhạc cung đình hay các kỳ festival quy mô lớn chính là bệ phóng vững chắc để kiến tạo nên những sản phẩm đêm độc bản.

Để biến tiềm năng thành lợi thế, ngành du lịch Huế đang tập trung triển khai các chiến lược cốt lõi. Theo bà Trần Thị Hoài Trâm, đầu tiên địa phương sẽ khai thác tối đa không gian di tích cố đô, cảnh quan sông Hương nhằm tái hiện sinh động văn hóa cung đình và dân gian.

"Tiếp đó, chúng tôi sẽ đa dạng hóa các không gian phố đi bộ, ẩm thực, chợ đêm; biến các sự kiện văn hóa thành chuỗi trải nghiệm liên tục, chuyên nghiệp qua các show diễn đậm chất Huế. Cuối cùng, địa phương sẽ hình thành trục không gian ven sông Hương kết nối với khu vực trung tâm, tạo thành chuỗi dịch vụ liên hoàn từ tham quan, thưởng thức nghệ thuật đến ẩm thực và mua sắm"- bà Trâm chia sẻ.

Hàng vạn du khách vào đại nội Huế trong các ngày diễn ra chương trình Hoàng cung huyền ảo.

Thực tế chứng minh, chương trình "Dạ yến Hoàng cung" tại đại nội Huế hay chuỗi sự kiện Hoàng cung huyền ảo diễn ra từ ngày 25 đến 28-4 đã tạo sức hút lớn, ước tính mỗi tối có 15.000 đến 20.000 lượt người mỗi đêm.

Du khách không chỉ được thưởng thức ẩm thực, tham gia các trò chơi dân gian mà còn được hòa mình vào không gian truyền thống lung linh. Đây đánh dấu bước khởi đầu cho việc khai thác kinh tế đêm ngay tại vùng lõi di sản.

Thực khách được thưởng thức các món ăn cung đình tinh tế và nghệ thuật biểu diễn độc đáo, mang đến trải nghiệm văn hóa đặc sắc tại chương trình "Dạ yến Hoàng cung".

Chia sẻ về định hướng lâu dài, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, cho hay các hoạt động về đêm tại đại nội cần được tiếp tục hoàn thiện theo một lộ trình cụ thể, đảm bảo sức lan tỏa lớn.

Bên cạnh việc duy trì các không gian văn hóa nghệ thuật, Trung tâm sẽ chú trọng tăng cường dịch vụ thương mại phù hợp như khu bán hàng lưu niệm, sản phẩm đặc trưng và phối hợp với doanh nghiệp để đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách.

Gỡ điểm nghẽn, hướng tới chuỗi dịch vụ liên hoàn

Việc đưa các không gian phố đi bộ, tour tham quan di sản về đêm hay các hoạt động văn hóa dọc đôi bờ sông Hương vào khai thác đã tạo ra lực đẩy tích cực cho du lịch địa phương. Các hoạt động này bước đầu hình thành thói quen chi tiêu về đêm, đặc biệt với nhóm khách lưu trú dài ngày.

Trình diễn ánh sáng tại chương trình Hoàng cung Huyền ảo.

Dù vậy, Giám đốc Sở Du lịch TP Huế cũng nhìn nhận bức tranh kinh tế đêm vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Đó là sự thiếu đồng bộ trong cơ chế quản lý, khung giờ hoạt động còn bó hẹp; hạ tầng phụ trợ như bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng, hệ thống chiếu sáng chưa theo kịp yêu cầu phát triển.

Các sản phẩm kinh tế đêm hiện nay chưa thực sự phong phú, khả năng kết nối giữa các không gian trải nghiệm vẫn còn rời rạc. Kéo theo đó, mức chi tiêu ban đêm vẫn chủ yếu quanh quẩn ở mảng ẩm thực, mua sắm nhỏ lẻ.

Đông đảo du khách đến tham quan tại đại nội Huế trong kỳ nghỉ 30-4 và 1-5.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, yêu cầu các đơn vị liên quan phải đặc biệt chú trọng việc bảo vệ môi trường du lịch, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn.

TP Huế kiên quyết không để xảy ra tình trạng chèo kéo, gây phiền hà cho du khách. Cùng với đó, kế hoạch mở rộng không gian đại nội về đêm sẽ được thiết kế gắn liền với công nghệ chiếu sáng nghệ thuật nhằm tạo điểm nhấn thị giác mạnh mẽ, nâng tầm cảnh quan không gian cố đô.