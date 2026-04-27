Đại nội Huế đông kỷ lục về đêm, du lịch cố đô bội thu dịp lễ 27/04/2026 19:45

(PLO)- Ngành du lịch TP Huế tiếp tục ghi nhận những con số ấn tượng về lượt khách tham quan, nhất là khu vực đại nội Huế về đêm.

Ngày 27-4, Sở Du lịch TP Huế thông tin tình hình đón khách du lịch trên địa bàn trong hai kỳ nghỉ lễ lớn là giỗ tổ Hùng Vương và 30-4, 1-5.

Theo đó, trong năm ngày dịp lễ giỗ Tổ (từ 24 đến 28-4), tổng lượng khách du lịch đến TP Huế ước đạt khoảng 395.000 lượt. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 98.700 lượt.

Rất đông du khách vào đại nội Huế xem chương trình Hoàng cung huyền ảo.

Doanh thu từ du lịch trong đợt này ước đạt 958 tỉ đồng. Công suất bình quân phòng tại các cơ sở lưu trú ước đạt trên 90%, đặc biệt trong ngày giỗ Tổ, công suất phòng chạm mức 99%.

Trước đó, trên các nền tảng mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh, video ghi nhận đông đảo du khách đổ về tham quan đại nội Huế về đêm.

Những hình ảnh này xuất hiện trong thời gian diễn ra chương trình Hoàng cung huyền ảo từ ngày 24 đến 28-4 và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của người dân. Sức hút của du lịch cố đô đang rất mạnh mẽ.

Nối tiếp đà tăng trưởng, trong dịp lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 5 ngày (từ 29-4 đến 3-5), ngành du lịch TP Huế dự kiến tiếp tục ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng.