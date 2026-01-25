Hàng ngàn gốc đào huyền chuẩn bị xuống phố ở Đắk Lắk, hứa hẹn một vụ mùa bội thu 25/01/2026 16:09

(PLO)- Hàng ngàn gốc đào huyền được trồng, phát triển tốt ở Đắk Lắk hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể cho người dân trồng hoa dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, cho biết địa phương đang chuẩn bị các bước để tổ chức chợ hoa Buôn Hồ dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Hoa đào sẵn sàng chào xuân

Theo ông Hùng, địa phương sẽ dành nhiều không gian tại chợ hoa để trưng bày, quảng bá hoa đào, một sản phẩm đặc trưng, mang lại giá trị kinh tế cao của bà con nơi đây.

Người dân chăm sóc từng gốc hoa đào. Ảnh: P.Đ

Vừa tưới nước cho vườn hoa đào hơn 1.000 gốc, ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Thương mại và Dịch vụ Hoa đào Buôn Hồ, vừa nói, hiện các vườn đào trên địa bàn đã cho nụ đều, đẹp. Vì thế một số nhà vườn đã bứng đào vào chậu để sẵn sàng bán Tết.

Theo ông Thắng, năm nay nhiều vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tuy nhiên, khu vực Buôn Hồ khí hậu khá ôn hòa, giúp hoa đào phát triển tốt, đúng theo kế hoạch của nhà vườn.

Vẫn lời ông Thắng, năm nay vật giá tăng, nhân công tăng nên chi phí đầu tư tăng theo. Tuy nhiên, các nhà vườn vẫn rất lạc quan, tin tưởng vụ mùa thắng lợi vì tỉ lệ nụ hoa đẹp, chất lượng đồng đều. Hơn thế, nhiều khả năng nguồn cung hoa đào năm nay sẽ hạn chế hơn mọi năm nên việc tìm đầu ra dễ hơn những năm trước.

Các vườn đào ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đang cho nụ rất đẹp. Ảnh: P.Đ

“Hiện các giao dịch mua bán hoa đào còn ít nên chưa thể khẳng định. Tuy nhiên, chúng tôi dự đoán giá hoa đào năm nay sẽ tăng khoảng 20-30% so với năm 2025”, ông Thắng nói.

Về nguồn gốc hoa đào tại Buôn Hồ, ông Thắng cho biết trước đây, một số tài xế xe tải đường dài đã ra miền Bắc và mua hoa đào ở làng đào Nhật Tân (Hà Nội) đem về Đắk Lắk trồng để chưng Tết.

Khi thấy hoa đào phát triển tốt ở Buôn Hồ, nhiều người đã ra Hà Nội học hỏi kinh nghiệm trồng, chăm sóc hoa đào và đem giống về trồng.

Từ những vườn hoa đào tự phát ban đầu mang lại hiệu quả kinh tế, nhiều người dân ở Buôn Hồ đã mạnh dạn đầu tư, phát triển loài hoa này trên vùng đất đỏ bazan.

Người dân cho đào vào chậu, chuẩn bị bán Tết. Ảnh: P.Đ

Đến nay, tại Buôn Hồ có có 15 hộ trồng hoa đào với diện tích trên 14 ha. Bình quân, mỗi ha trồng hoa đào có thể mang lại lợi nhuận từ 400 triệu đồng đến 500 triệu đồng/năm, giúp bà con có nguồn thu ổn định.

Để có đầu ra ổn định và cùng chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc hoa đào, 15 hộ trồng đào tại Buôn Hồ đã thành lập HTX Thương mại và Dịch vụ Hoa đào Buôn Hồ. Năm 2023, hoa đào Buôn Hồ đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao, từng bước tạo được thương hiệu, uy tín, chất lượng trên thị trường.

Loại đào lạ, hy vọng mới

Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, cho biết ngoài các dòng đào truyền thống như đào bích cổ, đào phai và đào tuyết, hiện các nhà vườn tại địa phương đã trồng thêm đào huyền. Đây là một loại đào mới có giá trị kinh tế cao, đòi hỏi kĩ thuật chăm sóc cao hơn trước.

Đào huyền (hay đào dáng huyền) là một kiểu dáng đào cảnh đặc biệt, có thân cây trườn qua mép chậu, đổ xuống như dòng thác và ngọn vươn lên, biểu trưng cho sức sống bền bỉ, kiên cường, vượt qua khó khăn.

Nhiều gốc đào ở Buôn Hồ có dáng đẹp. Ảnh: H.T

Theo ông Hùng, để đưa đào huyền về trồng tại Buôn Hồ, trước đây chính quyền UBND thị xã Buôn Hồ (cũ) đã ký kết hợp tác với UBND Quận Tây Hồ (cũ), để cùng hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau việc phát triển ngành hàng hoa đào của hai địa phương.

Nhờ đó, người trồng hoa đào Buôn Hồ được kết nối, giới thiệu, cung cấp giống, kỹ thuật, được tổ chức tập huấn, hướng dẫn trồng, chăm sóc hoa đào trong các thời kỳ thích hợp (thời điểm vàng) để cho ra sản phẩm hoa đẹp, đáp ứng thị hiếu khách hàng, nâng cao hiệu quả kinh tế. Khi vững kỹ thuật, người trồng đào ở Buôn Hồ đã mạnh dạn thử nghiệm trồng đào huyền.

Đào huyền đang được trồng ở Buôn Hồ. Ảnh: H.T

Ông Vũ Quang Thành, chủ vườn đào Đức Hùng (phường Buôn Hồ), cho biết ông trồng tổng cộng 600 gốc đào để bán Tết. Trong đó, có 200 gốc đào huyền, một loại đào mới có gốc liền cành, thế nằm ngang, đòi hỏi kĩ thuật chăm sóc rất cao.

Ông Thành chia sẻ, để có được một gốc đào huyền ưng ý, người trồng phải mất ít nhất hai năm chăm sóc tỉ mỉ từ phôi cây con.

“Đào huyền có gốc liền thân nên tuổi thọ và giá trị thẩm mỹ cao hơn hẳn các dòng đào ghép. Kỹ thuật chăm sóc giống đào này rất phức tạp, giá trị thẩm mĩ cao nên giá cao gần gấp đôi các giống đào khác”, ông Thành nói.

Đào huyền có gốc liền thân, tạo cành ngang nên khi cho hoa sẽ rất đẹp. Ảnh: P.Đ

Ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc HTX Thương mại và Dịch vụ Hoa đào Buôn Hồ, cho biết hiện các nhà vườn trên địa bàn đã mạnh dạn mở rộng diện tích trồng đào huyền với số lượng hàng ngàn gốc.

Theo ông Thắng, đây là loại đào đang thịnh hành, phù hợp với thị hiếu khách hàng. Đồng thời, mỗi gốc đào huyền trên hai năm tuổi có giá khoảng 2 triệu đồng trở lên, cao hơn hẳn so với đào truyền thống.

“Đào huyền đang thịnh hành và đang được trồng, phát triển tốt ở Buôn Hồ, hứa hẹn một vụ mùa thành công của bà con nơi đây”, ông Thắng phấn khởi.