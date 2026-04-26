Ngắm Hoàng cung Huế huyền ảo về đêm 26/04/2026 08:12

Đêm 25-4, Đại Nội Huế khoác lên mình chiếc áo lung linh ánh sáng, thu hút đông đảo du khách tìm về đắm chìm trong không gian của chương trình "Hoàng cung Huyền ảo".

Là điểm nhấn của Lễ hội mùa Hạ "Kinh thành tỏa sáng" (thuộc khuôn khổ Festival Huế 2026), sự kiện như một lời mời gọi ân tình để người dân và du khách thập phương dễ dàng trải nghiệm vẻ đẹp di sản.

Sự giao thoa tinh tế giữa vàng son nếp xưa và công nghệ hiện đại không chỉ tạo nên một sản phẩm du lịch về đêm đặc sắc, mà còn khẽ khàng lan tỏa giá trị Cố đô vào nhịp sống đương đại. Chuỗi hoạt động sẽ tiếp tục thắp sáng chốn "cung vàng điện ngọc" từ 20 giờ các đêm, kéo dài đến hết 28-4.

Mở đầu chương trình là Lễ Đổi gác tại Ngọ Môn kết hợp hiệu ứng khai hỏa thần công, đánh dấu thời khắc mở cửa Hoàng cung.

Lãnh đạo thành phố Huế tham dự chương trình.

Đông đảo người dân, du khách đến rất sớm để theo dõi chương trình Hoàng cung huyền ảo.

Sau Lễ Đổi gác diễn ra tại Ngọ Môn, người dân du khách bước vào bên trong Hoàng thành Huế để theo dõi các chương trình.

Tại sân Đại Triều, điểm nhấn nổi bật của chương trình là Lễ Thiết triều được sân khấu hóa, tái hiện không khí triều chính trang nghiêm của triều Nguyễn.

Lễ Thiết Triều thu hút rất đông người dân theo dõi.

Du khách sẽ được bước vào không gian ánh sáng huyền ảo với hệ thống đuốc thắp sáng và màn trình diễn 3D mapping họa tiết cung đình ở cầu Trung Đạo.

Tiếp đó, Lễ xuất quân ở phía Đông Điện Thái Hòa diễn ra hoành tráng, góp phần khắc họa khí thế oai nghiêm của quân đội xưa.

Thao diễn Kinh binh thu hút sự chú ý của người xem bằng các màn trình diễn võ thuật truyền thống như múa cờ và múa côn.

Các tiết mục kích giáo, bắn cung được kết hợp cùng hiệu ứng phụt lửa làm tăng thêm phần rực rỡ và khí thế cho đêm hội.

Không gian Phiên chợ Hoàng cung được tái hiện sinh động, mang đến nhiều trải nghiệm văn hóa đặc sắc cho du khách thập phương.

Bên cạnh các nghi lễ cung đình trang trọng, chương trình còn mở ra không gian vui chơi với nhiều trò chơi cung đình thú vị.

Phần trình diễn Áo dài Huế kết hợp Hanbok tạo nên sự giao thoa văn hóa độc đáo ngay trong không gian di sản.