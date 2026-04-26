Ngắm Hoàng cung Huế huyền ảo về đêm

Đêm 25-4, Đại Nội Huế khoác lên mình chiếc áo lung linh ánh sáng, thu hút đông đảo du khách tìm về đắm chìm trong không gian của chương trình "Hoàng cung Huyền ảo".
Là điểm nhấn của Lễ hội mùa Hạ "Kinh thành tỏa sáng" (thuộc khuôn khổ Festival Huế 2026), sự kiện như một lời mời gọi ân tình để người dân và du khách thập phương dễ dàng trải nghiệm vẻ đẹp di sản.
Sự giao thoa tinh tế giữa vàng son nếp xưa và công nghệ hiện đại không chỉ tạo nên một sản phẩm du lịch về đêm đặc sắc, mà còn khẽ khàng lan tỏa giá trị Cố đô vào nhịp sống đương đại. Chuỗi hoạt động sẽ tiếp tục thắp sáng chốn "cung vàng điện ngọc" từ 20 giờ các đêm, kéo dài đến hết 28-4.