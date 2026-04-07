Dự án khẩn cấp khắc phục bờ tường Hoàng thành Huế: Vì sao lỡ hẹn 45 ngày? 07/04/2026 12:47

(PLO)- Dù là dự án xử lý khẩn cấp, việc tu sửa đoạn tường Hoàng thành sập đổ tại TP Huế đã bị chậm trễ so với kế hoạch do phải gỡ "nút thắt" pháp lý liên quan đến yếu tố gốc của di sản.

Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lịch sử diễn ra vào cuối năm 2025, một đoạn tường thành Hoàng thành Huế bị sập.

Sau đó, UBND TP Huế ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp với thời gian không quá 45 ngày. Tuy nhiên đến nay, sau khoảng 4 tháng, dự án mới được triển khai.

Ông Phùng Văn Hoàng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án di tích Cố đô Huế (Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế) cho biết, mấu chốt của vấn đề là việc đánh giá xem quá trình tu bổ có can thiệp sâu vào yếu tố gốc của di tích hay không.

Đoạn bờ tường bị sập đang được vệ sinh, chuẩn bị triển khai thi công.

Theo quy định, nếu dự án liên quan đến yếu tố gốc sẽ phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi với quy trình hai bước phức tạp, đi qua nhiều cấp thẩm định (bao gồm cả Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), điều này sẽ kéo dài thời gian rất lâu.

Sau khi có sự tham mưu từ Sở Xây dựng và Sở Văn hóa - Thể thao TP Huế, các cơ quan chức năng đã thống nhất xác định đoạn tường sập chỉ chiếm một phần nhỏ trên tổng thể hơn 2,5 km tường bao Hoàng thành.

Do đó, dự án được chuyển hướng theo quy trình lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ dự án khẩn cấp, giúp rút ngắn quy trình xuống còn một bước để đẩy nhanh tiến độ.

Theo Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, dự án có tổng mức đầu tư gần 1,9 tỉ đồng, được trích từ nguồn ngân sách của thành phố. Đoạn tường được phục hồi có chiều dài khoảng 14,2 m và chiều cao trung bình khoảng 4,3 m.

Các công nhân đang thu gom, vệ sinh lại vật liệu cũ để tái xây dựng tường thành.

Để giải bài toán giữ nguyên giá trị di sản, giải pháp thiết kế yêu cầu phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc bảo tồn, sử dụng vật liệu truyền thống và tận dụng tối đa vật liệu hiện có.

Phần móng sẽ tận dụng lại khoảng 74% khối lượng đá tổ ong cũ. Phần thân tường sẽ tận dụng lại 60% gạch vồ. Đồng thời, các đoạn tường lân cận khu vực sập đổ sẽ được chống đỡ bằng hệ khung thép.

Dù quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, UBND TP Huế quy định thời gian thực hiện dự án trong quý II-2026. Tuy nhiên, lãnh đạo Ban quản lý dự án cho rằng, sau khi thủ tục pháp lý đã khơi thông thì các công nhân đã gấp rút dọn dẹp, tập trung vật liệu để thi công.

Ban quản lý dự án đặt mục tiêu hoàn thành việc xây dựng lại bức tường Hoàng thành Huế bị sập này vào cuối tháng 4-2026.