Ngắm hàng ngàn giò lan khoe sắc trong Đại nội Huế 24/04/2026 17:12

Trong không gian trầm mặc và cổ kính của Đại Nội Huế, từ ngày 24-4 đến 28-4, những nhành lan thanh tao cùng các tác phẩm cây kiểng, đá cảnh nghệ thuật từ khắp ba miền sẽ cùng hội tụ trong một chương trình triển lãm đặc sắc.

Không gian Đại Nội Huế ngập tràn sắc màu với khoảng 1.000 tác phẩm hoa lan thuộc nhiều chủng loại phong phú được trưng bày.

Các giò phong lan rực rỡ được bố trí hài hòa tại vườn Thiệu Phương, Phủ Nội Vụ và vườn Cơ Hạ, tạo điểm nhấn hấp dẫn phục vụ người dân cùng du khách.

Triển lãm phong lan và sinh vật cảnh năm nay quy tụ các hội, câu lạc bộ và nghệ nhân đến từ nhiều địa phương có phong trào phát triển mạnh.

Du khách say sưa ngắm nhìn các tác phẩm hoa lan đặc sắc của cả nước hội tụ về Cố đô trong khuôn khổ Festival Huế 2026.

Chương trình diễn đàn trao đổi kinh nghiệm phát triển ngành hoa phong lan được tổ chức vào chiều 24-4 nhằm kết nối các nghệ nhân.

Những giò phong lan rực rỡ ở Đại Nội Huế.

Du khách thích thú ngắm nhìn những đóa phong lan.

﻿ ﻿﻿﻿ ﻿﻿ ﻿ Những giò phong lan nhiều màu sắc tại triển lãm.

Bên cạnh hoa lan, triển lãm còn quy tụ hơn 400 tác phẩm cây kiểng nghệ thuật và tiểu cảnh non bộ. Hơn 50 tác phẩm đá cảnh nghệ thuật cũng được trưng bày, xen kẽ cùng không gian rực rỡ của phong lan.

Không gian trưng bày hoa lan và sinh vật cảnh sẽ mở cửa miễn phí vào ban đêm, từ ngày 24-4 đến 28-4, để phục vụ du khách tham quan.