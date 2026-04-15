Nơi 'giải nhiệt' lý tưởng được người Huế tìm đến nhiều nhất giữa ngày hè rực lửa

(PLO)- TP Huế đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt kéo dài, đôi bờ sông Hương là điểm thu hút đông đảo người dân tìm đến để "giải nhiệt" và vui chơi.
Những ngày qua, TP Huế trải qua đợt nắng nóng gay gắt kéo dài từ rạng sáng đến tận xế chiều. Khi nền nhiệt dần hạ, hàng ngàn người dân và du khách lại tìm về dải công viên dọc đôi bờ sông Hương để đón gió mát, tận hưởng nhịp sống chậm rãi, thanh bình.
Khoảng 16 giờ chiều, khi cái nắng chói chang nhường chỗ cho gió chiều, người dân TP Huế lại cùng nhau tản bộ ra công viên dọc hai bờ Hương giang để hóng mát và thư giãn. Ảnh: Đ.HOÀNG Những thảm cỏ xanh mướt trải dài ven sông ở khu vực trung tâm TP Huế trở thành điểm dừng chân lý tưởng, thu hút đông đảo người dân và du khách. Ảnh: Đ.HOÀNG Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách phương xa cũng phải lòng nét duyên dáng của Huế khi thong dong tản bộ dưới những vòm cây rợp bóng mát. Ảnh: N.DO Nhiều thanh thiếu niên thích thú ngâm mình dưới dòng sông trong xanh, xua tan cái nóng oi nồng đặc trưng của dải đất miền Trung. Ảnh: N.DO Dẫu vậy, bên cạnh những mảng màu cam của áo phao, vẫn còn tình trạng người dân vô tư bơi lội mà thiếu trang bị bảo hộ, ít nhiều tiềm ẩn rủi ro nơi sông nước. Ảnh: N.DO Không gian xanh mát ven bờ sông Hương như một nét điểm xuyết dịu dàng, xoa dịu cái nắng chói chang và làm êm ái ánh nhìn của bao người vãn cảnh. Ảnh: N.DO Các nhóm bạn trẻ ngồi quây quần trò chuyện, hóng gió và thưởng thức nước giải khát giữa không gian thoáng đãng. Ảnh: N.DO Tuyến đường đi bộ lát gỗ lim và khu vực sân khấu ngoài trời dọc bờ Nam sông Hương luôn là tọa độ tản bộ, ngắm cảnh được yêu thích mỗi khi ráng chiều buông xuống. Ảnh: N.DO Càng về cuối ngày, lượng người đổ về dải công viên ven sông càng đông đúc. Ai cũng muốn nán lại để hít hà bầu không khí mát mẻ và lưu giữ khoảnh khắc hoàng hôn tuyệt đẹp trên dòng Hương thơ mộng. Ảnh: N.DO Tạm gác lại nhịp sống hối hả thường nhật, nhiều gia đình ở Huế chọn cách quây quần trên những bãi cỏ xanh, tận hưởng trọn vẹn những phút giây gắn kết bình yên. Ảnh: Đ.HOÀNG Nhiều bạn trẻ thỏa sức sáng tạo và chụp ảnh kỷ niệm với công viên hai bên bờ sông Hương. Ảnh: Đ.HOÀNG Mặt trời rọi bóng xuống sông Hương tạo thành một không gian thật đẹp. Ảnh: N.DO Khi hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời dát vàng lên mặt nước, tôn thêm vẻ đẹp thơ mộng và tĩnh lặng cho đôi bờ sông Hương. Ảnh: N.DO