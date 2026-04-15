Công nhân thi công mở rộng cao tốc miền Trung dưới trời nắng gắt

Nhiều ngày qua, thời tiết tại khu vực miền Trung nắng nóng như chảo lửa. Thế nhưng, trên đại công trường dự án thi công mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn và La Sơn - Hòa Liên, hàng trăm con người vẫn đang miệt mài bám tuyến.
Những chiếc áo bảo hộ ướt đẫm mồ hôi, những gương mặt sạm đen vì nắng gió nhưng ánh mắt ai nấy đều hừng hực quyết tâm.
"Đụng tay là rát bỏng"
Ghi nhận của PV tại khu vực thi công cầu số 4 - cây cầu có chiều dài lớn nhất tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, hơi nóng bốc lên từ mặt đường, những khối sắt thép khiến không khí càng thêm đặc quánh. Dù vậy, các tổ đội vẫn không ngơi tay.
Gạt vội vệt mồ hôi trên trán, ông Nguyễn Đình Toàn - công nhân Công ty Xây dựng 384 cho biết những ngày qua thời tiết nắng rát kéo dài từ sáng sớm đến chiều tà. Đặc thù công trình làm việc giữa trời nắng, cộng thêm nhiệt độ từ các máy móc phát ra khiến cái nóng càng gay gắt hơn.
"Đứng trên công trường bê tông, sắt thép phơi nắng nóng ran, anh em đụng tay vào là rát bỏng. Công việc cực kỳ vất vả, có lúc mệt đứt hơi nhưng cứ nhìn anh em bên cạnh ai cũng nỗ lực chúng tôi càng quyết tâm bám trụ, cố gắng hết mình để dự án sớm hoàn thành, đưa dòng xe thông suốt" - ông Toàn tâm sự.
Thiếu tá Phan Bá Cường, Chỉ huy trưởng công trường, Công ty Xây dựng 384 cho hay đơn vị đang huy động tối đa nhân lực cho hạng mục đặc biệt quan trọng này.
Hiện tại đây có 14 kỹ sư và 80 công nhân tay nghề cao, được triển khai đồng loạt trên sáu mũi thi công. Dù thời tiết rất cực đoan nhưng dự án đang trong giai đoạn chạy đua tiến độ nên tinh thần của toàn bộ anh em là thi công liên tục.
Chạy đua tiến độ
Thi công trong điều kiện nắng nóng gay gắt, bài toán sức khỏe người lao động được đặt lên hàng đầu. Để đảm bảo thể trạng cho công nhân, các nhà thầu đã chủ động linh hoạt bố trí hệ thống nhà ở, lán trại có lắp máy điều hòa nhiệt độ.
Nước uống, đá lạnh cũng được cung cấp liên tục. Giờ nghỉ ngơi trong những căn phòng mát mẻ đã giúp công nhân tái tạo sức lao động, đảm bảo an toàn thi công trong những ngày rực lửa.
Đánh giá tổng thể dự án trong giai đoạn tăng tốc hiện nay, ông Chu Văn Long - Giám đốc điều hành Ban quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn thông tin tiến độ và khối lượng công việc đang được kiểm soát gắt gao.
"Dự án đang huy động 408 máy móc, thiết bị cùng 108 kỹ sư và 683 công nhân lái máy. Toàn tuyến đang rầm rộ triển khai 74 mũi thi công, trong đó có 53 mũi đường và 21 mũi cầu. Đến nay, sản lượng đã đạt khoảng 9,7% giá trị các hợp đồng, chủ yếu tập trung vào cọc khoan nhồi, hầm chui, đào đắp nền..." - ông Long nói.
Cũng theo ông Long, thách thức hiện tại là vướng mắc giải phóng mặt bằng bổ sung ở một số vị trí xử lý đất yếu, khu vực nút giao.
Bên cạnh đó, giá nhiên liệu và vật liệu tăng cao khiến một số mỏ cung cấp cầm chừng. Tuy nhiên, khi giá nhiên liệu hạ nhiệt, các nhà thầu đã lập tức tập trung tài chính, đồng loạt đẩy nhanh các mũi thi công trên hiện trường.
Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn có tổng chiều dài khoảng 98,3 km; tổng mức đầu tư hơn 6.400 tỉ đồng, dự kiến cơ bản hoàn thành trong năm 2026.
Trong khi đó, dự án mở rộng cao tốc đoạn La Sơn - Hòa Liên dài khoảng 65 km; tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỉ đồng. Dự án được khởi công vào cuối tháng 5-2025, dự kiến hoàn thành vào năm 2026.
Cả hai dự án được đầu tư mở rộng từ hai làn xe lên bốn làn xe hoàn chỉnh với tốc độ thiết kế 60 km - 80 km, qua đó góp phần khớp nối đồng bộ, nâng cao năng lực khai thác toàn tuyến xuyên miền Trung.