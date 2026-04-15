Công nhân thi công mở rộng cao tốc miền Trung dưới trời nắng gắt 15/04/2026 08:33

(PLO)- Dưới cái nắng hầm hập của dải đất miền Trung, hàng trăm công nhân, kỹ sư vẫn đang vắt kiệt mồ hôi trên công trường mở rộng cao tốc.

Nhiều ngày qua, thời tiết tại khu vực miền Trung nắng nóng như chảo lửa. Thế nhưng, trên đại công trường dự án thi công mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn và La Sơn - Hòa Liên, hàng trăm con người vẫn đang miệt mài bám tuyến.

Những chiếc áo bảo hộ ướt đẫm mồ hôi, những gương mặt sạm đen vì nắng gió nhưng ánh mắt ai nấy đều hừng hực quyết tâm.

"Đụng tay là rát bỏng"

Ghi nhận của PV tại khu vực thi công cầu số 4 - cây cầu có chiều dài lớn nhất tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, hơi nóng bốc lên từ mặt đường, những khối sắt thép khiến không khí càng thêm đặc quánh. Dù vậy, các tổ đội vẫn không ngơi tay.

Cây cầu số 4 trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ảnh: N.DO

Gạt vội vệt mồ hôi trên trán, ông Nguyễn Đình Toàn - công nhân Công ty Xây dựng 384 cho biết những ngày qua thời tiết nắng rát kéo dài từ sáng sớm đến chiều tà. Đặc thù công trình làm việc giữa trời nắng, cộng thêm nhiệt độ từ các máy móc phát ra khiến cái nóng càng gay gắt hơn.

"Đứng trên công trường bê tông, sắt thép phơi nắng nóng ran, anh em đụng tay vào là rát bỏng. Công việc cực kỳ vất vả, có lúc mệt đứt hơi nhưng cứ nhìn anh em bên cạnh ai cũng nỗ lực chúng tôi càng quyết tâm bám trụ, cố gắng hết mình để dự án sớm hoàn thành, đưa dòng xe thông suốt" - ông Toàn tâm sự.

Ông Nguyễn Đình Toàn làm việc dưới cái nắng như lửa đốt. Ảnh: N.DO

Thiếu tá Phan Bá Cường, Chỉ huy trưởng công trường, Công ty Xây dựng 384 cho hay đơn vị đang huy động tối đa nhân lực cho hạng mục đặc biệt quan trọng này.

Hiện tại đây có 14 kỹ sư và 80 công nhân tay nghề cao, được triển khai đồng loạt trên sáu mũi thi công. Dù thời tiết rất cực đoan nhưng dự án đang trong giai đoạn chạy đua tiến độ nên tinh thần của toàn bộ anh em là thi công liên tục.

Chạy đua tiến độ

Thi công trong điều kiện nắng nóng gay gắt, bài toán sức khỏe người lao động được đặt lên hàng đầu. Để đảm bảo thể trạng cho công nhân, các nhà thầu đã chủ động linh hoạt bố trí hệ thống nhà ở, lán trại có lắp máy điều hòa nhiệt độ.

Những công nhân vượt nắng thi công mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Nước uống, đá lạnh cũng được cung cấp liên tục. Giờ nghỉ ngơi trong những căn phòng mát mẻ đã giúp công nhân tái tạo sức lao động, đảm bảo an toàn thi công trong những ngày rực lửa.

Đánh giá tổng thể dự án trong giai đoạn tăng tốc hiện nay, ông Chu Văn Long - Giám đốc điều hành Ban quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn thông tin tiến độ và khối lượng công việc đang được kiểm soát gắt gao.

﻿ Các lán trại được lắp điều hòa để xua đi cái nắng nóng như lửa đốt. Ảnh: N.DO

"Dự án đang huy động 408 máy móc, thiết bị cùng 108 kỹ sư và 683 công nhân lái máy. Toàn tuyến đang rầm rộ triển khai 74 mũi thi công, trong đó có 53 mũi đường và 21 mũi cầu. Đến nay, sản lượng đã đạt khoảng 9,7% giá trị các hợp đồng, chủ yếu tập trung vào cọc khoan nhồi, hầm chui, đào đắp nền..." - ông Long nói.

Tuyến đường vừa khai thác vừa triển khai thi công mở rộng.

Cũng theo ông Long, thách thức hiện tại là vướng mắc giải phóng mặt bằng bổ sung ở một số vị trí xử lý đất yếu, khu vực nút giao.

Bên cạnh đó, giá nhiên liệu và vật liệu tăng cao khiến một số mỏ cung cấp cầm chừng. Tuy nhiên, khi giá nhiên liệu hạ nhiệt, các nhà thầu đã lập tức tập trung tài chính, đồng loạt đẩy nhanh các mũi thi công trên hiện trường.