TP.HCM sắp trình dự án cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành 14/04/2026 10:25

(PLO)- Dự kiến cao tốc nối Hồ Tràm với sân bay Long Thành sẽ được UBND TP.HCM trình HĐND TP trong tháng 4 này để khởi công dịp 30-4.

Mới đây, UBND TP.HCM đã có văn bản gửi Thường trực HĐND TP về các nội dung dự kiến trình HĐND TP trong kỳ họp tháng 4-2026. Theo đó, UBND TP sẽ trình dự án cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành vào ngày 18-4, để dự án có thể khởi công vào dịp 30-4.

Dự kiến dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng Hàng không quốc tế Long Thành sẽ được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng, chuyển giao).

Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 42km với 8 làn xe, kèm đường song hành hai bên, vận tốc thiết kế đạt 100 km/h, được xác định là loại công trình giao thông cấp đặc biệt.

Dự án có điểm đầu kết nối với Vành đai 4 TP.HCM và đường ĐT.991 và điểm cuối nối với ĐT.994 (trục ven biển Vũng Tàu - Bình Châu).

Dự án có tổng mức đầu tư 51.000 tỉ đồng, được sử dụng bằng vốn của nhà đầu tư. Diện tích chiếm dụng đất của dự án khoảng 363ha.

Dự án sẽ được đầu tư xây dựng 7 nút liên thông gồm: Nút giao đầu tuyến giao với đường Vành đai 4 TP.HCM và ĐT.991; nút giao với Quốc lộ 56; nút giao với ĐT966 (đường Bình Trung Đá Bạc); nút giao với ĐT997; nút giao với ĐT998 (đường 328); nút giao với Quốc lộ 55; nút giao cuối tuyến với ĐT.994 - Đường ven biển. Ngoài ra, điểm cuối tuyến tại khu vực Bình Châu Phước Bửu sẽ là cầu cạn với 6 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp.

Nếu được HĐND TP.HCM thông qua vào tháng 4, dự án sẽ được động thổ vào ngày 30-4. Tiến trình thực hiện dự án cụ thể như sau: Dự kiến sẽ trình cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư từ quý II-2026; GPMB và khởi công trong quý III-2026; hoàn thành công trình trong năm 2029.

Theo chủ đầu tư - Công ty CP Masterise Hạ tầng Cao tốc Long Thành - Hồ Tràm, dự án được đầu tư xây dựng sẽ mang lại nhiều lợi ích về mặt xã hội, thuận lợi cho giao thông của khu vực kết nối cửa ngõ giao thông lớn với khu kinh tế, du lịch Hồ Tràm.

Dự án sẽ tiến hành GPMB một số hộ dân trên địa bàn phường Tân Thành, xã Kim Long, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Bình Giã, Xuân Sơn, Hồ Tràm, Xuyên Mộc cũng như một số diện tích đất nông nghiệp…

Tuy nhiên, sau khi dự án hoàn thành, việc đi lại sẽ thuận lợi hơn; quá trình đô thị hóa các khu vực nằm dọc hai bên dự án sẽ được thúc đẩy nhanh chóng hơn; điều kiện sống và sinh hoạt của người dân được nâng cao…

Bên cạnh đó, dự án còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, nâng cao tỉ lệ đô thị hóa, gia tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương, tạo động lực phát triển mới cho vùng Đông Nam Bộ và TP.HCM trong giai đoạn tới.

Việc đầu tư tuyến cao tốc Long Thành – Hồ Tràm không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng mà còn đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững và hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số của khu vực trong tương lai.