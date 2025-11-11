Hồ Tràm trước bài toán du lịch xanh hay phát triển ồ ạt 11/11/2025 20:33

(PLO)- Chiến lược phát triển xã Hồ Tràm (TP.HCM) cần phải được định hướng rõ ràng theo mô hình du lịch xanh và có trách nhiệm, ưu tiên các sản phẩm chất lượng cao.

Chiều 11-11, Sở Du lịch TP.HCM đã phối hợp với UBND xã Hồ Tràm tổ chức hội nghị quan trọng nhằm thúc đẩy đồng bộ công tác phát triển du lịch tại địa phương, đặt trọng tâm vào chiến lược dài hạn.

​Tiềm năng lớn, bài toán khó về môi trường

​Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, nhận định sau khi sáp nhập, Hồ Tràm nổi lên như một khu vực ven biển có tiềm năng đặc biệt để phát triển du lịch nghỉ dưỡng và sinh thái. Nơi đây có ưu thế vượt trội với bãi biển dài thơ mộng, cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, rừng phòng hộ nguyên sinh, các suối khoáng độc đáo và hệ sinh thái ven biển đa dạng.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM phát biểu tại hội nghị chiều 11-11. Ảnh: TT.

Chính những yếu tố này đã giúp Hồ Tràm được đánh giá là địa điểm lý tưởng, có khả năng hình thành các sản phẩm du lịch đặc thù, nổi bật trong mạng lưới du lịch liên kết vùng Đông Nam Bộ và TP.HCM, tạo nên một thương hiệu riêng biệt.

​Tuy nhiên, ông Bình nhấn mạnh, quá trình khai thác và phát triển du lịch tại đây cần được đặt trong bài toán cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái.

​Ông Bình cảnh báo nếu phát triển du lịch không chú trọng bảo tồn cảnh quan và giá trị thiên nhiên cốt lõi sẽ làm suy giảm, bào mòn nghiêm trọng tài nguyên quý giá. Do đó, bài toán phát triển phải đi đôi với chiến lược giữ gìn tài nguyên thiên nhiên lâu dài và bền vững.

​Đồng tình, ông Trịnh Hàng, Nguyên Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), cho rằng chiến lược phát triển du lịch cần được định hướng rõ ràng theo mô hình du lịch xanh và có trách nhiệm.

Ông Trịnh Hàng, Nguyên Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: TT.

Theo ông Hàng, quy hoạch phát triển du lịch cần phải gắn với kết nối sinh thái và kinh tế địa phương hài hòa, bền vững. Đặc biệt, cần ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao gắn với thiên nhiên, như nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch chăm sóc sức khỏe (wellness tourism) và trải nghiệm văn hóa bản địa. Cần tránh mở rộng tràn lan cơ sở lưu trú giá rẻ, gây áp lực quá tải lên hạ tầng xã hội, môi trường và làm mất giá trị cốt lõi của khu vực.

​Gỡ nút thắt giao thông, xây bản sắc xanh cho Hồ Tràm

​Về phía địa phương, ông Nguyễn Túc, Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Tràm, đã đưa ra 3 nhóm kiến nghị trọng tâm nhằm thúc đẩy du lịch bền vững. Thứ nhất, địa phương mong muốn tiếp tục tạo cơ chế thuận lợi để thu hút các dự án đầu tư du lịch chất lượng cao và bền vững.

​Thứ hai, ưu tiên đầu tư cải thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước để đảm bảo chất lượng phục vụ du khách và hoạt động kinh doanh. Cuối cùng, cần tăng cường hoạt động xúc tiến, quảng bá điểm đến với hình ảnh nhất quán, nổi bật là "xanh, an toàn và thân thiện" với môi trường, cộng đồng.

Xã Hồ Tràm ưu tiên đầu tư cải thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước phục vụ khách du lịch. Ảnh: PLO.

Ông Lê Thanh Phong, Giám đốc khách sạn The Grand, chỉ ra khó khăn cốt lõi cản trở du lịch hiện nay là kết nối giao thông liên vùng. Hiện nay, việc di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Hồ Tràm phụ thuộc gần như hoàn toàn vào đường bộ. Điều này dẫn đến thời gian di chuyển kéo dài, dễ ùn tắc giao thông cuối tuần, ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm và quyết định của du khách.

​Vì vậy, ông Phong đề xuất TP.HCM và các tỉnh lân cận cần sớm triển khai giải pháp kết nối giao thông liên vùng hiệu quả, bao gồm đường cao tốc và các phương thức vận chuyển mới, tạo thuận tiện tối đa cho du khách.

​Đồng quan điểm, các chuyên gia du lịch cũng nhận định, để khai thác hiệu quả, bền vững tiềm năng của Hồ Tràm, điều quan trọng không phải là phát triển nhanh số lượng dự án. Thay vào đó, cần tập trung xây dựng bản sắc và giá trị cốt lõi độc đáo của điểm đến, dựa trên nền tảng thiên nhiên và văn hóa địa phương.

Các sản phẩm du lịch được phát triển theo hướng có chọn lọc, có tiêu chuẩn du lịch xanh. Ảnh: TT.

Khẳng định lại vai trò của sự phối hợp, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết chính quyền địa phương và doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ xây dựng bộ nhận diện điểm đến. Thông điệp chủ đạo là "Hồ Tràm, Sống giữa thiên nhiên".

​Song song đó, theo ông Bình, cần nhanh chóng phát triển, áp dụng các tiêu chuẩn du lịch xanh thống nhất. Cần khuyến khích doanh nghiệp áp dụng mô hình giảm rác thải, tiết kiệm năng lượng, đặc biệt là bảo tồn văn hóa cộng đồng ngư dân ven biển như một tài sản du lịch. Trong chiến lược này, sản phẩm du lịch tại Hồ Tràm phải được phát triển theo hướng chọn lọc, có trách nhiệm, nhằm đảm bảo thiên nhiên mãi là tài sản chiến lược, không thể thay thế của khu vực.