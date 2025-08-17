Xã Hồ Tràm hướng đến trở thành trung tâm du lịch biển đẳng cấp quốc tế 17/08/2025 14:36

Sáng 17-8, Đảng bộ xã Hồ Tràm, TP.HCM tổ chức đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tham dự và chỉ đạo đại hội.

Khẳng định thương hiệu du lịch Hồ Tràm

Xã Hồ Tràm được thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất từ thị trấn Phước Bửu, xã Phước Tân và xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây), với diện tích tự nhiên hơn 94km2, dân số gần 52 nghìn người.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, các xã, thị trấn hình thành nên xã Hồ Tràm hiện nay đã đạt được những kết quả khá toàn diện ở các lĩnh vực. Xã Hồ Tràm sau sáp nhập kế thừa trung tâm hành chính - chính trị huyện Xuyên Mộc cũ. Đây là địa phương đã và đang phát triển mạnh mẽ về nông nghiệp, thương mại đặc biệt là dịch vụ du lịch biển, du lịch sinh thái với không gian phát triển đầy tiềm năng.

Du khách đến vui chơi, tắm biển tại xã Hồ Tràm, TP.HCM. Ảnh: KN

Trên địa bàn xã hiện có 36 dự án lớn đã được chấp nhận chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 7,3 tỷ USD (trong đó đã có 12 dự án với tổng mức đầu tư 5,5 tỷ USD đã đi vào hoạt động; 24 dự án đang triển khai xây dựng, với tổng mức đầu tư khoảng 1,8 tỷ USD). Thương hiệu Hồ Tràm đang được nhiều nhà đầu tư, khách du lịch trong và ngoài nước biết đến.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Hồ Tràm đặt ra mục tiêu chung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; phát triển xã Hồ Tràm nhanh, bền vững, trở thành trung tâm du lịch biển đẳng cấp quốc tế, điểm đến xanh, thông minh, kết hợp bảo tồn và phát triển.

Xã Hồ Tràm phát triển đặt trong tổng thể vùng Xuyên Mộc (cũ)

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc biểu dương, đánh giá cao kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 3 xã, thị trấn trước đây hình thành nên xã Hồ Tràm mới, đạt được trong thời gian qua.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, nhiệm kỳ 2025-2030 mở ra một cơ hội phát triển mới nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức cho xã Hồ Tràm. Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị Đảng bộ xã Hồ Tràm cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh và tập trung vào một số vấn đề. Trong đó, Đảng bộ xã phải đặc biệt coi trọng và tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 10 nhóm nội dung, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát biểu chỉ đạo đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hồ Tràm. Ảnh: TK

Theo Phó Bí thư Thành ủy, để đảm bảo mục tiêu “Xây dựng xã Hồ Tràm trở thành trung tâm du lịch biển đẳng cấp quốc tế” thì cần đặt xã trong tổng thể vùng huyện Xuyên Mộc (cũ). Lấy Hồ Tràm làm động lực trọng tâm để tập trung phát triển kinh tế theo hướng kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực. Xã cần nỗ lực mạnh mẽ để liên kết phạm vi vùng, gắn phát triển kinh tế xã hội của xã đồng bộ với các xã lân cận như Xuyên Mộc, Bình Châu, Hòa Hội, Hòa Hiệp và Bàu Lâm.

Một góc trung tâm xã Hồ Tràm hiện nay. Ảnh: KN

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc yêu cầu xã Hồ Tràm cần chủ động đề xuất, tham mưu để thực hiện liên kết chặt chẽ với các trung tâm kinh tế động lực của thành phố và vùng trọng điểm phía Nam gắn với tuyến cao tốc sân bay Long Thành – Hồ Tràm.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tặng hoa và chụp hình lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hồ Tràm nhiệm kỳ 2025-2030. ẢNh: MT

Ngoài ra, theo Phó Bí thư Thành ủy, Đảng bộ xã Hồ Tràm cần có các giải pháp, thực hiện kiên định mục tiêu phát triển con người, bảo vệ môi trường. Kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, xây dựng Hồ Tràm, vùng Xuyên Mộc thành nơi đáng sống, người dân được thụ hưởng về y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục đào tạo, môi trường sống an toàn.

Thực hiện các chính sách về người có công, chính sách bao phủ về an sinh xã hội, chính sách trợ giúp xã hội. Đồng thời tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội...