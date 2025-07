Phó Bí thư TP.HCM Nguyễn Phước Lộc làm việc với 7 Đảng ủy phường, xã về chuẩn bị Đại hội 24/07/2025 19:00

Ngày 24-7, Tổ công tác số 4 Ban Chỉ đạo Đại hội do Phó Bí thư TP.HCM Nguyễn Phước Lộc làm tổ trưởng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phú An (tỉnh Bình Dương cũ) để kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại buổi làm việc, Đảng ủy phường Phú An cho biết hiện tại bộ máy tổ chức Đảng và chính quyền phường sau sáp nhập đã kiện toàn; 45 chi bộ với hơn 1.000 đảng viên được tiếp nhận và sắp xếp.

Phường Phú An đã chuẩn bị và triển khai Đại hội từ sớm và cơ bản đã hoàn tất. Các kế hoạch tổ chức Đại hội, quyết định thành lập tiểu ban, tổ biên tập văn kiện và phương án phân bổ 168 đại biểu đã ban hành đồng bộ.

Phó Bí thư TP.HCM Nguyễn Phước Lộc làm việc với Đảng ủy phường Phú An. Ảnh: LÊ ÁNH

Công tác xây dựng văn kiện được thực hiện nhiều vòng lấy ý kiến từ Thành ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, nội dung đánh giá đầy đủ kết quả nhiệm kỳ 2020 - 2025, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế và đề ra phương hướng phù hợp thực tiễn địa phương.

Đảng ủy phường Phú An cũng hoàn thiện cơ sở vật chất, trang trí, khánh tiết và phương án an ninh trật tự phục vụ Đại hội. Dự kiến Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phú An lần thứ I dự kiến diễn ra trong hai ngày 14 và 15-8.

Chiều 24-7, Phó Bí thư TP.HCM Nguyễn Phước Lộc tiếp tục làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bình Châu, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bàu Lâm (thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư TP.HCM Nguyễn Phước Lộc làm việc với Đảng ủy 6 xã (khu vực huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Ảnh: KN

Các xã cũng đã báo cáo với Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc và tổ công tác các nội dung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Nêu những thuận lợi trong công tác triển khai khi nhận được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát của Thành ủy, các Ban của Thành ủy và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn các xã.

Từ ngày 1-7 đến nay, theo các xã, tình hình vận hành, hoạt động tổ chức bộ máy chính quyền ổn định, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh trật tự được đảm bảo, tình hình tư tưởng cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân trên địa bàn cơ bản ổn định.

Bà Đinh Thị Trúc My, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Hội báo cáo tổ công tác số 4 tại buổi làm việc. Ảnh: KN

Bên cạnh những mặt thuận lợi, các xã cũng nêu một số mặt khó khăn khách quan đề nghị Thành ủy cùng các ban, đơn vị tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn; đồng thời khẳng định quyết tâm sắp tới sẽ tiếp tục kiểm tra chặt chẽ, rà soát, chỉ đạo tập trung nguồn lực hoàn thành mọi công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau khi nghe báo cáo, ý kiến phát biểu của các xã, các thành viên trong Tổ công tác số 4 đã có những trao đổi, giải đáp, hướng dẫn và góp ý thêm để Đảng ủy 6 xã hoàn thiện, chuẩn bị tốt trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư TP.HCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, đánh giá tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội của 6 xã. Ông đề nghị các Đảng ủy các xã tiếp thu những ý kiến đóng góp của tổ công tác, tiếp tục bám sát các hướng dẫn, chỉ đạo của Thành ủy. Ngoài ra cần lưu ý một số vấn đề để hoàn thiện văn kiện trình Đại hội, chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội sắp tới...