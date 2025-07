Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông khảo sát vận hành chính quyền 2 cấp 16/07/2025 21:56

Ngày 16-7, đoàn đại biểu Thành ủy TP.HCM do Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông làm trưởng đoàn đã đến khảo sát tình hình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 tại 4 xã: Thạnh An, Cần Giờ, Bình Khánh và An Thới Đông.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Đặng Minh Thông làm trưởng đoàn đã đến khảo sát tình hình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và công tác chuẩn bị đại hội xã Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông. Ảnh: THANH THÙY

Cần sớm ban hành quy trình giải quyết thủ tục nội bộ về đất đai, xây dựng

Báo cáo với đoàn công tác, ông Huỳnh Minh Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thạnh An cho biết, từ ngày 1-7-2025, xã đã hoàn tất việc phân công, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức theo mô hình mới; đảm bảo cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin. Các nền tảng số phục vụ quản lý văn bản, họp trực tuyến, chia sẻ dữ liệu… được triển khai linh hoạt.

Xã Thạnh An hiện có 49 cán bộ, công chức và 20 người hoạt động không chuyên trách. Đến nay, xã đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 45 hồ sơ thủ tục hành chính. Tổ phục vụ hành chính công được thành lập, bố trí cán bộ phụ trách đầu mối tiếp nhận, xử lý hồ sơ người dân, đảm bảo không gián đoạn.

Các hệ thống phần mềm quản lý văn bản, điều hành tác nghiệp, hộp thư công vụ… vận hành thông suốt. Dù vậy, một số hệ thống vẫn đang trong quá trình cấu hình và hoàn thiện.

Cổng chào xã đảo Thạnh An. Ảnh: NGUYỆT NHI

Xã Thạnh An nêu, hiện nay cơ sở dữ liệu hộ tịch trước 30-6-2025 chưa được đồng bộ qua phần mềm mới, gây khó khăn trong việc kiểm tra xác minh thông tin hộ tịch...

Trong thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục đeo bám Sở Tư pháp đề xuất kiến nghị Bộ Tư pháp sớm đồng bộ cơ sở dữ liệu hộ tịch trước 30-6 qua phần mềm mới để phục vụ việc kiểm tra xác minh thông tin hộ tịch...

Lãnh đạo xã Thạnh An cũng kiến nghị UBND TP.HCM phân cấp, phân quyền cho UBND xã làm chủ đầu tư các dự án do xã cũ làm chủ đầu tư để đảm bảo tiến độ giải ngân đầu tư công…

Cùng đó, kiến nghị TP tính toán cung cấp xe công vụ và cano để đảm bảo nhu cầu di chuyển tham gia các hội nghị, cuộc họp tại trung tâm TP...

Với ba xã Cần Giờ, An Thới Đông, Bình Khánh, lãnh đạo xã cho biết bộ máy chính quyền địa phương đã đi vào hoạt động ổn định, đảm bảo đủ phương tiện, trang thiết bị làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức. Các xã cũng đã có kế hoạch dự kiến tổ chức đại hội đảng các cấp.

Khó khăn chung của các xã hiện nay là các thủ tục hành chính liên quan phục vụ người dân sau khi được phân cấp phân quyền đã được công bố, nhưng một số bộ thủ tục chưa có quy trình thực hiện cụ thể nên Trung tâm Chuyển đổi số TP chưa cấu hình lên phần mềm giải quyết hồ sơ dẫn đến các bộ thủ tục mới chưa thực hiện được.

Lãnh đạo các xã cũng kiến nghị UBND TP.HCM sớm ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, giáo dục, cấp phép xây dựng.

Cần xác định khâu đột phá, dự án, công trình trọng điểm

Làm việc với các xã, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương trong suốt quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau 16 ngày đi vào hoạt động.

Dù còn gặp nhiều khó khăn, song tập thể cán bộ, công chức tại đây đã từng bước khắc phục, vượt qua và triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được giao, trong đó có công tác chuẩn bị cho đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp...

Ghi nhận các đề xuất, kiến nghị từ lãnh đạo các xã, ông Đặng Minh Thông nói sẽ báo cáo với Thường trực Thành ủy TP,HCM hỗ trợ địa phương giải quyết những vấn đề cấp bách.

Với công tác chuẩn bị đại hội, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu Đảng ủy các xã khẩn trương hoàn thiện văn kiện, báo cáo chính trị gửi về tổ công tác, nhằm kịp thời nghiên cứu, góp ý.

Trong đó, ông lưu ý cần có danh mục các dự án, công trình trọng điểm dựa trên quy hoạch và chủ trương đã được phê duyệt, cùng danh mục các dự án thu hút đầu tư ngoài ngân sách.

Cùng đó, cần xác định rõ khâu đột phá, gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và bốn trụ cột chiến lược, lựa chọn chủ đề đại hội phù hợp, làm cơ sở xác định phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Ông cũng đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thành đại hội cấp cơ sở, rà soát toàn bộ nhân sự sau sáp nhập. Trường hợp chưa đủ số lượng theo quy định cần liên hệ với Ban Tổ chức Thành ủy để được hướng dẫn.