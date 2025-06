Nhiều phường mới ở TP Thủ Đức gấp rút sắp xếp để vận hành chính thức từ ngày 1-7 26/06/2025 12:47

Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, TP Thủ Đức thực hiện sắp xếp 34 phường để thành lập 12 phường mới, giảm 22 ĐVHC cấp xã.

Sáng 26-6, tại trụ sở phường Tăng Nhơn Phú A (cũ) ở địa chỉ số 29 Lê Văn Việt, không khí tất bật hơn hẳn. Cán bộ ở nhiều bộ phận đang sắp xếp trang thiết bị, cơ sở vật chất, chuẩn bị cho việc tháo bảng tên phường cũ để gắn bảng tên mới.

Trụ sở phường Tăng Nhơn Phú A (cũ) ở địa chỉ số 29 Lê Văn Việt đã tháo bảng tên để chuẩn bị thay tên phường mới. Ảnh: THANH TUYỀN

Trụ sở phường Tăng Nhơn Phú A sẽ trở thành trụ sở phường Tăng Nhơn Phú, sau khi sáp nhập nguyên trạng bốn phường Hiệp Phú, Tân Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B và một phần còn lại của phường Long Thạnh Mỹ thành ĐVHC mới, có diện tích 16,509 km2, dân số là 181.317 người.

Các đơn vị cũng đang gấp rút thi công Trung tâm hành chính công phường Tăng Nhơn Phú, mọi công tác đang gấp rút để hoàn thành trước ngày 30-6, chuẩn bị đủ mọi cơ sở vật chất để chính thức vận hành bộ máy mới.

Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tăng Nhơn Phú đang dần hoàn thiện, đã gắn biển ở cả bên trong lẫn bên ngoài trụ sở. Ảnh: THANH TUYỀN

Cách đó không xa, trụ sở UBND phường Hiệp Phú (cũ) ở địa chỉ số 23, đường Trương Văn Thành cũng đang được dọn dẹp. Nơi đây sẽ là trụ sở đảng ủy- cơ quan đoàn thể phường Tăng Nhơn Phú.

Dù bên ngoài mọi việc đang ngổn ngang vì phải di dời trang thiết bị, cơ sở vật chất nhưng bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của người dân vẫn hoạt động bình thường. Người dân khi đến đây đều được các công chức, cán bộ hướng dẫn thủ tục, trả hồ sơ.

Cán bộ, công chức tại UBND phường Hiệp Phú cũ vẫn tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết thủ tục cho người dân. Trụ sở phường sẽ trở thành trụ sở Đảng ủy- cơ quan đoàn thể phường Tăng Nhơn Phú. Ảnh: THANH TUYỀN

Với những hồ sơ đã tiếp nhận nhưng thời điểm trả hồ sơ qua mốc 1-7, người dân đều được hướng dẫn đến trụ sở phường mới sau sáp nhập để; cán bộ cũng sẽ nhắn tin báo trực tiếp về số điện thoại đã đăng kí cho dân.

Ghi nhận trong buổi sáng, nhiều người dân cũng đến phường Hiệp Phú (cũ) hỏi về hồ sơ được nộp trước đó sẽ nhận ở đâu, đều được cán bộ hướng dẫn chi tiết, đảm bảo hồ sơ sẽ trả đúng hạn, tại trụ sở UBND phường mới.

Phường Thủ Đức được hình thành sau khi sáp nhập nguyên trạng ba phường Bình Thọ, Linh Chiểu, Trường Thọ và một phần của phường Linh Tây cùng phần còn lại của phường Linh Đông, có diện tích 8,81 km2, dân số là 120,738 người.

Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thủ Đức đã hoàn thành, đang trong giai đoạn dọn dẹp vệ sinh để chuẩn bị cho ngày vận hành chính thức. Ảnh: THANH TUYỀN

Ghi nhận tại Trung tâm hành chính công phường Thủ Đức (số 2, đường Nguyễn Công Trứ, phường Bình Thọ cũ) trong sáng nay, đơn vị thi công đã bàn giao, đang dọn dẹp vệ sinh để chuẩn bị cho ngày vận hành chính thức sắp tới.

Trụ sở UBND phường An Khánh tại số 171/1 Lương Định Của cũng là trụ sở của phường An Khánh mới, sau khi sắp xếp các phường An Khánh, An Lợi Đông, Thảo Điền, Thủ Thiêm và một phần phường An Phú.

Tại phường An Khánh, các đơn vị đang thi công các hạng mục còn lại để sửa sang trụ sở, Trung tâm phục vụ hành chính công. Ảnh: THANH TUYỀN

Nơi đây đang được sửa sang, phía cổng vào đang được thi công để gắn biển tên trụ sở mới. Khu vực Trung tâm Phục vụ hành chính công ngay trong khuôn viên trụ sở đã gắn xong biển, các hạng mục còn lại đang gấp rút thi công để kịp hoàn thiện trước ngày 30-6. Phường An Khánh dự kiến bố trí 18 cán bộ, gồm 14 công chức và 4 cán bộ là người hoạt động không chuyên trách làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Hôm qua (25-6), TP.HCM đã có buổi vận hành thử nghiệm các nền tảng số phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp tại 168 phường, xã, đặc khu thuộc TP.HCM mới. Sau buổi vận hành, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng mọi thứ đã sẵn sàng cho ngày vận hành chính thức.

Ông đề nghị tất cả cán bộ, công chức tăng cường trách nhiệm, tập trung từng giờ, từng phút để làm tốt nhiệm vụ trên từng cương vị được giao.