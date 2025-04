TP Thủ Đức có đề án chính thức thành lập 12 phường 17/04/2025 10:11

Ngày 17-4, UBND TP Thủ Đức, TP.HCM đã chính thức có đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) phường trên địa bàn.

Đề án lần này có thay đổi so với phương án lấy ý kiến cử tri bốn ngày trước đó.

Phương án lập phường có thay đổi

Theo đó, TP Thủ Đức thực hiện sắp xếp 34 phường để thành lập 12 phường mới, giảm 22 ĐVHC cấp xã là phù hợp theo tinh thần Nghị quyết 18. Cụ thể:

- Sáp nhập nguyên trạng phường Hiệp Bình Chánh, phường Hiệp Bình Phước và một phần phường Linh Đông thành ĐVHC mới, có diện tích 16,01 km2, dân số là 191.878 người, lấy tên phường Hiệp Bình.

- Sáp nhập nguyên trạng ba phường Bình Chiểu, Tam Bình và Tam Phú thành ĐVHC mới, có diện tích 10,71 km2, dân số là 146.569 người, lấy tên phường là phường Tam Bình.

- Sáp nhập nguyên trạng ba phường Bình Thọ, Linh Chiểu, Trường Thọ và một phần của phường Linh Tây cùng phần còn lại của phường Linh Đông thành ĐVHC mới, có diện tích 8,81 km2, dân số là 120,738 người, lấy tên là phường Thủ Đức.

- Sáp nhập nguyên trạng hai phường Linh Trung, Linh Xuân và phần còn lại của phường Linh Tây thành ĐVHC mới, có diện tích 12,29 km2, dân số là 153.725 người; lấy tên là phường Linh Xuân.

- Sáp nhập nguyên trạng phường Long Bình và một phần phường Long Thạnh Mỹ thành ĐVHC mới, có diện tích 29,431 km2, dân số là 100.760 người, lấy tên là phường Long Bình.

- Sáp nhập nguyên trạng bốn phường Hiệp Phú, Tân Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B và một phần còn lại của phường Long Thạnh Mỹ thành ĐVHC mới, có diện tích 16,509 km2, dân số là 181.317 người, lấy tên phường là Tăng Nhơn Phú.

- Sáp nhập nguyên trạng ba phường Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B thành ĐVHC mới, có diện tích 9,23 km2, dân số là 123.442 người, lấy tên phường là Phước Long.

- Sáp nhập nguyên trạng hai phường Long Phước và Trường Thạnh thành ĐVHC mới, có diện tích 34,29 km2, dân số là 46.902 người, lấy tên là phường Long Phước.

- Sáp nhập nguyên trạng hai phường Long Trường và Phú Hữu thành ĐVHC mới, có diện tích 24,49 km2, dân số là 71.026 người, lấy tên là phường Long Trường.

- Sáp nhập nguyên trạng bốn phường An Khánh, An Lợi Đông, Thảo Điền, Thủ Thiêm và một phần phường An Phú thành ĐVHC mới, có diện tích 14,82 km2, dân số là 73.629 người, lấy tên là phường An Khánh.

- Sáp nhập nguyên trạng hai phường Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây và phần còn lại phường An Phú thành ĐVHC mới, có diện tích 15,58 km2, dân số là 108.139 người; lấy tên là phường Bình Trưng.

- Sáp nhập nguyên trạng hai phường là Cát Lái và Thạnh Mỹ Lợi thành ĐVHC mới, có diện tích 19,65 km2, dân số là 56.614 người, lấy tên là phường Cát Lái.

Phương án này có thay đổi so với thời điểm lấy ý kiến cử tri trước đó, thay vì nhập nguyên trạng hai phường Long Bình và Long Thạnh Mỹ để thành phường Long Bình thì đề án lần này chỉ nhập một phần phường Long Thạnh Mỹ, phần còn lại phường Long Thạnh Mỹ nhập vào phường Tăng Nhơn Phú.

Các phường mới sẽ nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống người dân

UBND TP Thủ Đức đánh giá, việc sắp xếp ĐVHC trên cơ sở sáp nhập các phường trên địa bàn TP sẽ góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, việc tinh giản biên chế giúp giảm tải gánh nặng ngân sách Nhà nước, tập trung ngân sách đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hệ thống các công trình hạ tầng giao thông, đô thị, y tế, giáo dục...

Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nhiều dự án hợp tác về kinh tế của các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp sẽ tạo ra nhiều cơ hội giải quyết việc làm cho người dân, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống của người dân.

Sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường trong tương lai phát triển sẽ góp phần tăng thu ngân sách của địa phương; tạo điều kiện thuận lợi để tăng mức đầu tư cho phúc lợi xã hội.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang trên địa bàn ĐVHC sau sắp xếp tiếp tục hưởng chế độ, chính sách đặc thù áp dụng theo vùng, khu vực hoặc theo ĐVHC như thời điểm trước khi thực hiện sắp xếp cho đến khi có quyết định khác của cấp có thẩm quyền.

Giữ nguyên phạm vi, đối tượng và nội dung của các chế độ, chính sách theo quy định của trung ương và địa áp dụng đối với ĐVHC như trước thời điểm sắp xếp cho đến khi có quyết định khác của cấp có thẩm quyền…

Về nơi đặt trụ sở làm việc, TP Thủ Đức dự kiến trụ sở ĐVHC cấp cơ sở mới thành lập tại trụ sở các phường hiện nay nhằm đảm bảo thuận tiện cho người dân đến liên hệ công việc và đảm bảo quy mô diện tích sử dụng cho cán bộ, công chức.