TP Thủ Đức lấy ý kiến cử tri việc sắp xếp từ 34 còn 12 phường, có phường Thủ Đức 13/04/2025 05:24

Sáng 13-4, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp xác nhận với PLO: TP Thủ Đức đang tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập phường theo phương án vừa trình UBND TPHCM.

Theo đó, UBND TP Thủ Đức trình UBND TP.HCM về chủ trương phương án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Phương án này thay thế cho phương án mà địa phương đã trình trước đó.

UBND TP Thủ Đức, TP.HCM dự kiến sáp nhập 34 đơn vị hành chính cấp xã ( UBND phường) thành 12 đơn vị hành chính phường.

Sắp xếp lại còn 12 phường, đặt tên phường mới là tên chữ

Theo tờ trình, hiện nay dân số của TP Thủ Đức 1.374.739 người, mật độ dân số trung bình 6.497 người/km2.

TP Thủ Đức hiện có 14 cơ quan chuyên môn; 34 phường, 644 khu phố; 172 đơn vị sự nghiệp công lập và Hội chữ thập đỏ thuộc UBND TP Thủ Đức quản lý.

Theo đó, TP Thủ Đức dự kiến sáp nhập 34 đơn vị hành chính cấp xã (UBND phường) thành 12 đơn vị hành chính phường. Cụ thể:

- Sáp nhập nguyên trạng Phường Hiệp Bình Chánh, Phường Hiệp Bình Phước và một phần phường Linh Đông thành ĐVHC mới, có diện tích 16,01 km2, quy mô dân số là 191.878 người, lấy tên phường Hiệp Bình.

- Sáp nhập nguyên trạng 3 phường: Bình Chiểu, Tam Bình và Tam Phú thành ĐVHC mới, có diện tích 10,71 km2, quy mô dân số là 146.569 người; lấy tên phường là phường Tam Bình.

- Sáp nhập nguyên trạng 3 phường: Bình Thọ, Linh Chiểu, Trường Thọ và một phần của phường Linh Tây, cùng phần còn lại của phường Linh Đông thành ĐVHC mới, có diện tích 8,81 km2, quy mô dân số là 120,738 người; lấy tên là phường Thủ Đức.

- Sáp nhập nguyên trạng 2 phường: Linh Trung, Linh Xuân và phần còn lại của phường Linh Tây thành ĐVHC mới, có diện tích 12,29 km2, quy mô dân số là 153.725 người; lấy tên là phường Linh Xuân.

- Sáp nhập nguyên trạng 2 phường: Long Bình, Long Thạnh Mỹ thành ĐVHC mới, có diện tích 29,78 km2, quy mô dân số là 100.760 người; lấy tên là phường Long Bình.

- Sáp nhập nguyên trạng 4 phường: Hiệp Phú, Tân Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B thành ĐVHC mới, có diện tích 16,16 km2, quy mô dân số là 181.317 người; lấy tên phường là Tăng Nhơn Phú.

- Sáp nhập nguyên trạng 3 phường: Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B thành ĐVHC mới, có diện tích 9,23 km2, quy mô dân số là 123.442 người; lấy tên phường là Phước Long.

- Sáp nhập nguyên trạng 2 phường: Long Phước và Trường Thạnh thành ĐVHC mới, có diện tích 34,29 km2, quy mô dân số là 46.902 người; lấy tên là phường Long Phước.

- Sáp nhập nguyên trạng 2 phường: Long Trường và Phú Hữu thành ĐVHC mới, có diện tích 24,49 km2, quy mô dân số là 71.026 người;lấy tên là phường Long Trường.

- Sáp nhập nguyên trạng 4 phường: An Khánh, An Lợi Đông, Thảo Điền, Thủ Thiêm và một phần phường An Phú thành ĐVHC mới, có diện tích 14,82 km2, quy mô dân số là 73.629 người; lấy tên là phường An Khánh.

- Sáp nhập nguyên trạng 2 phường: Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây và phần còn lại phường An Phú thành ĐVHC mới, có diện tích 15,58 km2, quy mô dân số là 108.139 người; lấy tên là phường Bình Trưng.

- Sáp nhập nguyên trạng 2 phường: Cát Lái và Thạnh Mỹ Lợi thành ĐVHC mới, có diện tích 19,65 km2, quy mô dân số là 56.614 người; lấy tên là phường Cát Lái.

Cơ cấu tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp cơ sở mới sẽ gồm HĐND và UBND.

Còn về nơi đặt trụ sở làm việc, TP Thủ Đức dự kiến trụ sở ĐVHC cấp cơ sở mới thành lập tại trụ sở các phường hiện nay nhằm đảm bảo thuận tiện cho người dân đến liên hệ công việc và đảm bảo quy mô diện tích sử dụng cho cán bộ, công chức.

Phương án này cũng đã được đăng tải trên Fanpage của UBND TP Thủ Đức.

Đề xuất tăng 1 Phó Chủ tịch với phường có quy mô trên 120.000 dân

Chính quyền TP Thủ Đức cũng đề xuất TP.HCM phân bổ biên chế đơn vị hành chính mới ngoài thẩm quyền theo Luật định thì trên cơ sở chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền và đặc điểm tình hình mỗi phường để phân bổ biên chế phù hợp theo thực tiễn địa phương.

TP Thủ Đức đồng thời đề xuất TP.HCM xem xét, tăng thêm 1 công chức đối với phường có quy mô dân số tăng thêm 5.000 người và tăng thêm 1 Phó Chủ tịch phường đối với phường có quy mô dân số 120.000 người.