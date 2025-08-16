Ông Nguyễn Phước Lộc: Xã Hòa Hội phát triển đô thị gắn với tuyến cao tốc Long Thành - Hồ Tràm 16/08/2025 15:18

(PLO)- Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc gợi mở xã Hòa Hội cần nghiên cứu xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kết hợp nông nghiệp với du lịch sinh thái đặc trưng, thực sự là điểm đến hấp dẫn về du lịch sinh thái.

Ngày 16-8, Đảng bộ xã Hòa Hội, TP.HCM tổ chức đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đến tham dự và chỉ đạo đại hội.

Xã Hòa Hội được thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất từ ba xã Hòa Hội, Hòa Bình và Hòa Hưng (huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây), với tổng diện tích hơn 136 km2, dân số hơn 36.000 người. Đảng bộ xã Hòa Hội có 41 chi bộ trực thuộc với 824 đảng viên.

Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ba xã đã triển khai đồng bộ, hiệu quả và đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo nền tảng cho xã sau sáp nhập phát triển ổn định, bền vững trong nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ 2025-2030, xã Hòa Hội xác định thực hiện hai khâu đột phá, trong đó có xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao, quyết tâm về đích trước thời hạn. Đột phá thứ hai là phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái, tạo động lực tăng trưởng mới.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, phát biểu chỉ đạo tại đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ xã Hòa Hội. Ảnh: AL

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, ghi nhận biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân ba xã Hòa Bình, Hòa Hưng và Hòa Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ông đề nghị Đảng bộ xã Hòa Hội thời gian tới quan tâm một số vấn đề trọng tâm. Trong đó cần nghiên cứu, biên tập đầy đủ hơn nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng với 10 nội dung cụ thể.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, các nội dung này có mối quan hệ mật thiết, liên hệ chặt chẽ và là cơ sở chính trị quan trọng để Đảng bộ xã Hòa Hội lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc đề nghị xã Hòa Hội cần lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng bền vững, kinh tế xanh kết hợp khai thác lợi thế du lịch sinh thái.

"Phát triển kinh tế phải đồng bộ với phát triển về hạ tầng, đồng bộ về đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới. Có giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, khai thác hiệu quả lợi thế du lịch sinh thái kết hợp dịch vụ sản xuất..." - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, cần xây dựng xã Hòa Hội là vùng đệm, vùng phụ trợ trong tổng thể sản phẩm du lịch của cả vùng gắn với phát triển kinh tế biển, cùng với xã Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bình Châu phát triển đồng bộ, thống nhất, toàn diện.

Quy hoạch, hỗ trợ các doanh nghiệp tại địa phương đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đầu tư tạo điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình, hợp tác xã.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, tặng hoa và chụp hình lưu niệm với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Hội nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: HT

Đồng thời, phát triển thương mại, dịch vụ giải trí, thể thao gắn với đặc trưng riêng có của Hòa Hội - đó là hồ Sông Ray và thác Hòa Bình. Kiên trì đeo bám, chủ động phối hợp cùng các xã của huyện Xuyên Mộc cũ phát triển đô thị gắn với tuyến cao tốc đô thị Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Hồ Tràm.

Xã Hòa Hội cũng cần nghiên cứu xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kết hợp nông nghiệp với du lịch sinh thái đặc trưng, thực sự là điểm đến hấp dẫn về du lịch sinh thái.

"Xã Hòa Hội cần quan tâm thực hiện đồng bộ các chính sách với người có công, an sinh xã hội và trợ giúp xã hội "không để ai bị bỏ lại phía sau". Đặc biệt là quan tâm đến phát triển về y tế, giáo dục, quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn" - ông Nguyễn Phước Lộc, lưu ý.